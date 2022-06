Durante el transcurso del año se realizan varias ventas especiales, sin embargo, son pocas las que tienen que ver con el mundo digital.

Así surge la iniciativa del Hot Sale en el año 2014 con el fin de potencializar las ventas por internet, en la edición de 2022, pedidos.com también participará, este importante evento se realizará desde el 23 al 31 de mayo, será más de una semana llena de promociones que debes aprovechar.

Para aprovechar las promociones del Hot Sale será necesario realizar tus compras directamente en la página de pedidos.com, los pedidos deben ser en línea.

Esta puede ser la oportunidad ideal para renovar todo el equipo de tu hogar o incluso de tu oficina ya que además de las promociones normales, también puedes comprar por volumen para obtener mejores precios en pedidos.com.

La importancia de mantener actualizado tu equipo de oficina

Las pequeñas y medianas empresas representan una gran parte de la economía de México y el mundo, también la mayor parte de la fuerza laboral pertenece a este sector productivo.

El mundo actual esta completamente globalizado, esto quiere decir que las computadoras y el internet se han convertido en la herramienta principal al momento de hacer negocios, contar con los equipos más modernos es una garantía para no quedarse atrás en el mercado.

Una empresa que cuenta con equipos similares o iguales tendrá ciertas ventajas, especialmente hablando del mantenimiento.

Tener los mismos equipos ahorra mucho tiempo al momento de realizar actualizaciones de software o instalación de programas que son necesarios para trabajar, también es más sencillo para todos aprender a utilizarlo, además, en el sentido estético otorga un plus el hecho de contar con equipos similares.

Computadoras de oficina más recomendadas

Las laptops son muy prácticas gracias a su reducido tamaño y peso, la portabilidad es un elemento que muchas personas buscan al momento de adquirir su nuevo equipo, sin embargo, tener una computadora de escritorio en la oficina sigue siendo lo más recomendable por las siguientes razones.

Las computadoras de escritorio han reducido drásticamente su tamaño, pero no así sus capacidades técnicas, comparadas con las computadoras de inicios de la década de los 2000 las desktops son hasta un 50% menos voluminosas, pero quizá más de 10 veces más potentes.

Las principales empresas de tecnología han avanzado y desarrollado computadoras de escritorio más práctica, por ejemplo, las All in One, estas constan de un monitor de gran tamaño y dentro del mismo gabinete del monitor se encuentran todos los elementos como procesador, tarjeta de video, memoria RAM, disco duro, etc.

Durante el Hot Sale podrías adquirir la All in One 200 G4, con un Intel Core i5, 4 GB de RAM una pantalla de 21.5 pulgadas.

La desktop HP 280 G5 SFF es una de las más elegantes y potentes del mercado, su tamaño es muy reducido, puedes complementarla con alguno de los varios monitores para PC Full HD que también se ofertarán durante el Hot Sale en pedidos.com.

La portabilidad para tu empresa

Si, por el contrario, los colaboradores de tu oficina necesitan tener una mayor movilidad gracias a las labores que realizan, quizá sea una buena idea contar con una computadora portátil.

Las mejores marcas de laptops también tendrán descuentos y otras promociones especiales durante el Hot Sale 2022, HP, Dell, Lenovo, Apple y varias marcas más se encuentran disponibles en el catálogo de Pedidos.com.

Por ejemplo, la laptop Dell Inspiron 3501 con 8 GB de RAM y procesador Intel Core i3, también HP tiene su representante de laptop popular con la HP 14-dk1015 que tiene un procesador de bajo consumo de energía AMD Athlon y 4 GB de RAM.

Así, mantén en mente la fecha, del 23 al 31 de mayo tendrás la oportunidad de renovar el equipamiento de tu oficina con las mejores promociones del Hot Sale en pedidos.com.