Además de su capacidad de hablar con los animales, el presidente de Venezuela dio a conocer otra de sus habilidades: la posibilidad de viajar en el tiempo…

Además de su capacidad para hablar con animales, Nicolás Maduro reveló otra habilidad desconocida hasta ahora: la posibilidad de viajar en el tiempo. Aunque resulte insólito, el presidente de Venezuela aseguró que fue al futuro y regresó.

“Tengan la certeza de que todo saldrá bien y de que saldremos más fuertes y más sabios de toda esta coyuntura. No podrá un puñado de inmaduros improvisadores dañar la vida republicana de Venezuela”, sostuvo el mandatario durante una inspección de los preparativos del Ejercicio Militar Soberanía 2019.

“Tengan la seguridad. Se los digo con certeza. Ya yo fui al futuro y volví y vi que todo sale bien y que la unión cívico-militar le garantiza la paz y la felicidad a nuestro pueblo”, remató el líder bolivariano, que acaba de iniciar un segundo mandato no reconocido por gran parte de la comunidad internacional.

Como era de esperar, las redes sociales se llenaron de memes dedicados a Maduro y refiriendo a la icónica saga cinematográfica “Volver al futuro”.

Esta no es la primera vez que Maduro hace gala de sus habilidades poco comunes. En 2013, dijo que el fallecido presidente Hugo Chavez se apareció en forma de “pajarito” y lo bendijo para ser su sucesor en el poder.

“De repente entró un pajarito, chiquitico, y me dio tres vueltas acá arriba. Se paró en una viga de madera y empezó a silbar, un silbido bonito. Me lo quedé viendo y también le silbé, pues. ‘Si tú silbas, yo silbo’, y silbé. El pajarito me vio raro, ¿no? Silbó un ratico, me dio una vuelta y se fue y yo sentí el espíritu de él”, dijo, en plena campaña electoral.

De hecho, en los siguientes actos, fue habitual ver a Maduro silbando y luciendo un sombrero de paja con la figura de un pájaro en la parte superior.

Con Información de Clarín

