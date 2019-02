Por fin, podrás proteger tus chats con una capa extra de seguridad, con tu cara o con tu huella dactilar.

La última actualización de WhatsApp para iOS trae finalmente una característica que los usuarios llevaban años demandando. Se trata del bloqueo de chats con la cara o mediante huella dactilar, para prevenir con una capa extra de seguridad el contenido dentro de la aplicación de mensajería predilecta en occidente.

Desde hace unos días en la versión beta, ya está disponible en la versión final para todos los modelos de iPhone compatibles con Touch ID (5s, 6, 6 Plus, 6s, 6s Plus, 7, 7 Plus, 8 y 8 Plus) y con Face ID (iPhone X, XS, XS Max y XR).

Su activación es muy sencilla, una vez hemos comprobado desde la App Store que contamos con la última versión de WhatsApp. La ruta para activarlo es la siguiente:

1.- En WhatsApp, abre Configuración

2.- Ve a Cuenta > Privacidad y, al final, debería aparecer ‘Bloqueo de pantalla’. Si no aparece, verifica que la aplicación se ha actualizado.

3.- Según el modelo de iPhone que uses, requerirá usar Face ID o Touch ID, actívalo.

Una vez activado, nos permite configurar la frecuencia en la que nos demanda el desbloqueo. Es posible configurarlo para que lo requiera cada vez que dejamos la aplicación, después dea los 15 minutos o a la hora.

Con Información de hipertextual

Te recomendamos visitar nuestra sección de las notas más leídas AQUÍ

Vista nuestra home page AQUÍ

RECUERDA: Síguenos en nuestros perfiles de redes sociales, aquí todo el día generamos información oportuna y en tiempo real:

>TWITTER: @entiemporealmx

>PIN DE BLACKBERRY: 2B46B819

>WHATSAPP: 9616587405

Este número de WhatsApp NO tiene relación con la nota y pertenece al portal de ETRNoticias.mx