El diputado federal condenó el uso electoral y político que Guillermo Santiago está haciendo del tema; basta de gritos y show, sostiene

Ciudad de México.- El diputado de Morena, Guillermo Santiago, pasó hace mucho del interés real por la salud de los chiapanecos a una búsqueda de protagonismo y raja política de cara al proceso electoral venidero, sostuvo el diputado federal por el estado de Chiapas, Emilio Salazar Farías.

“De manera insistente he buscado al secretario de Salud para encontrar solución a la problemática de desabasto y pago de prestaciones. También he buscado mayores recursos para que no todo se vaya en pago de nómina, sino que también haya dinero para medicamentos. El diputado Guillermo Santiago miente y no reconoce los esfuerzos que han llegado a resoluciones”, enfatizó el presidente de la Comisión de Desarrollo Municipal en el Congreso de la Unión.

El legislador chiapaneco dijo que es triste que un muchacho tan joven sea tan cobarde en un ánimo de protagonismo en los medios, en las redes, y de hacer alharaca. Se ha convertido en un bufón y no en una gente que trabaje por soluciones; “Qué le pedí. Le pedí que juntos, mañana mismo, construyéramos una solución para quienes están siendo afectados. No quiero que ningún trabajador, trabajadora, esté ni un minuto más en huelga de hambre y quiero que cada uno de sus temas sea atendido. Pero prefiere seguir con la diatriba y no con el diálogo y consenso”.

A través de un video, Salazar Farías aseguró que es ya tan evidente el show político montado, que cuando lo buscó para dialogar y buscar soluciones, el diputado Guillermo se calló y no dijo nada. Se siente a gusto en su guión, pero cuando se le pide se sume a las soluciones, se niega. “No tienes respeto para las demás personas ni interés en la búsqueda de soluciones. Qué cobarde eres, Guillermo Santiago. Que cuando hablamos de frente no tuviste nada que decirme. En cuanto a caminar por Chiapas, lo he hecho por mucho tiempo. No soy resultado de un sorteo. Salí a buscar el voto y camino y construyo por la gente de Chiapas”.

Finalmente, el diputado Salazar, le pidió al legislador plurinominal reflexionar sobre su actuar, sobre no ser comparsa de nadie, porque justamente de eso está cansada la ciudadanía, de gente que dice defender causas, cuando sus intereses son meramente personales o de grupo. Que no dilapide el buen ánimo que ha generado entre algunos sectores de la población. Que se sume a las soluciones y que respete a las personas”.

