No hay que erigirnos de ministerios públicos de la moral ni jueces sumarios de nadie ni impulsar linchamientos mediáticos

Ciudad de México.- ¿Negociar o no negociar el TLC? eso ya no es opción, tenemos que negociar y ahí está presente nuestra delegación; que sean burócratas o no, burócrata no debe ser una palabra despectiva, muchos lo hemos sido en diferentes épocas de nuestras vidas, es trabajar para el gobierno, trabajar para la gente. Estoy seguro que han elegido a los mejores para que nos representen allá, sostuvo en tribuna de la Comisión Permanente Bicameral, el diputado federal por el estado de Chiapas.

Emilio Salazar Farías, aseguró que los delegados asistentes a la negociación del Tratado de Libre Comercio, son personas con conocimiento, con amor a su patria, gente con capacidad para buscar los elementos que ayuden al país y a sus habitantes.

¿Qué hay que adecuar el Tratado a los nuevos tiempos?, cuestionó el presidente de la Comisión de Desarrollo Municipal en el Congreso de la Unión: “desde luego que hay que adecuarlo, hay que modernizarlo, y no hay que ver la negociación como algo malo, al contrario, es algo que nos puede ayudar mucho, con los sectores de comunicación, energético, con varios sectores, hay que verlo siempre con mucho ánimo. Y sobre todo que podemos lograr algo”.

El representante popular del Distrito IX, sostuvo que las discusiones con Trump y las políticas han quedado atrás; hoy toca buscar lo que económicamente le conviene al país, ese es el reto, enfatizó.

Finalmente, Salazar Farías, hizo un reconocimiento a la diputada Gloria Himelda Félix Niebla (del PRI) por la manera en la que ha conducido los trabajos de la Comisión Permanente y externó su solidaridad con su compañera legisladora y de bancada Rosi Álvarez, madre del futbolista Rafa Márquez; “no hay que erigirnos de ministerios públicos de la moral ni jueces sumarios de nadie ni impulsar linchamientos mediáticos, dejemos que sean las autoridades las que hablen”, concluyó.

