Coincidiendo con el primer aniversario del regreso de God of War, sus creadores, Cory Barlog y Santa Monica Studio, han anunciado Raising Kratos, un documental sobre cómo fue el proceso de desarollo del juego. La película será completamente gratis y estará disponible muy pronto en el canal de Youtube de PlayStation.

Raising Kratos fue rodada durante tres años, los tres previos al lanzamiento del juego, y contó con hasta 400 horas de material entre las que elegir. La intención de Sony es reivindicar a la gente que crea los juegos y mostrar todos los sacrificios, dudas y problemas que siempre hay en un proyecto similar. Desde la obsesión por el feedback de los usuarios hasta la dificultad para adaptar sus horarios a la vida familiar, pasando por varias historias de segundas oportunidades, como la del propio Barlog con Santa Monica Studio y la saga God of War.

El trailer que anuncia Raising Kratos cuenta con una última secuencia en la que se puede ver material completamente inédito de God of War. Unas imágenes donde se ve a un Kratos envejecido, el del último juego, que sale de una misteriosa cueva por la que camina con una antorcha. La secuencia que acaba cuando el Dios de la Guerra escucha unos pasos detrás de él y se gira a cámara.

Muchos usuarios no han tardado en poner el grito en el cielo, asegurando que podríamos estar ante las primeras imágenes de un nuevo God of War 2, continuación directa del GOTY de 2018. “¿Van a aprovechar Raising Kratos para anunciar el juego?”, se preguntaban.

Nada más lejos de la realidad. El propio Cory Barlog ha tenido que salir al paso de los rumores asegurando que las imágenes no tiene nada que ver con un hipotético God of War 2. Se trata de una secuencia que el estudio quiso haber metido en la remasterización de God of War III para PlayStation 4. Querían que aquella hubiera sido la primera pista e imagen del “reboot“, pero como ha declarado Barlog, finalmente no les dio tiempo a incluirla.

Es solo uno de los muchos secretos que hubo detrás del último God of War y que Raising Kratos pretende sacar a la luz.

