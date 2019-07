Tapachula, Chiapas.- El docente e investigador de la UNACH, Macario Melitón Fierro Martínez, concluyó un artículo científico relacionado con el estudio de las abejas nativas del Soconusco, el cual tiene como objetivo determinar cómo ha afectado la deforestación y la temperatura en la abundancia y riqueza de la citada especie en tres sitios con diferentes niveles de actividad humana de la región Soconusco: pastizal, agroforestal y urbano.

“Este trabajo cierra un capítulo que se ha realizado en la región, donde se ha levantado inventarios faunísticos como la población de abejas, y en este caso, quisimos investigar más allá, como cuál es la abundancia que hay de los polinizadores nativos o abejas nativas y cuál es su riqueza”, subrayó el académico.

Así también, precisó que en su contenido se explica cómo están relacionadas con el factor de temperatura, un factor abiótico que le puede estar afectando para su sobrevivencia, también vinculado con los asuntos bióticos, es decir, con las cuestiones arbóreas.

“La falta de comprensión de la sociedad hacia la biodiversidad, en especial la falta de conocimiento sobre el trato para las abejas, ha llevado a que estén en peligro de extinción, lo cual es el interés de estos trabajos, contribuir a detener ese tipo de fenómenos”, sostuvo.

Detalló que si se logra detener ese proceso de extinción, la sociedad se verá beneficiada, en el sentido de que al rescatar a los polinizadores también se obtiene producción de alimentos de mayor calidad.

Por otro lado, explicó que la naturaleza tiene un ciclo biológico y las abejas están insertadas en él; dado que en este caso, la coevolución de las abejas es con las plantas con flores, siendo unos los procesos coevolutivos más relevantes para la humanidad.

Matizó que los seres humanos nos veremos beneficiados por el mantenimiento de bosques y selvas y hábitats saludables, porque hay reproducción exitosa en estos ecosistemas.

“Desde ahí ya hay beneficios, ahora desde el punto de vista de la producción agrícola, la existencia de los polinizadores es indispensable para tener mayor calidad”, acotó.

Esta investigación es el resultado de observaciones que se han hecho a través de varios trabajos y experiencias en el campo, “el objetivo es seguir sirviendo a la sociedad a través de estos conocimientos, darlos a conocer, todo en beneficio del medio ambiente y por lo tanto de la sociedad”.

Cabe señalar, que este artículo titulado “Stingless bees abundance and diversity as affected by biotic and abiotic factors in fragmented Neotropical hábitats”, se envió a revisión a la revista extranjera Journal of Tropical Biology in Conservation, para su publicación.

