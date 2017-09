Fecha límite el 19 de septiembre del presente año.

Para formar parte de los Consejos Distritales y Municipales en los 24 Distritos y 121 Ayuntamientos.

El Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) en Chiapas, convoca a la población en general, a registrarse como aspirantes y formar parte de los Consejos Distritales y Municipales en los 24 Distritos y 121 Ayuntamientos, durante el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, teniendo como fecha límite el 19 de septiembre del presente año.

El Consejero Presidente, Oswaldo Chacón Rojas, explicó que la convocatoria es para designar consejeras o consejeros presidentes, consejeras y consejeros electorales, secretarias y secretarios técnicos de los consejos distritales y municipales electorales, para las elecciones de gobernadora o gobernador, diputadas y diputados locales, así como miembros de los ayuntamientos en el Estado de Chiapas.

“Éstos Órganos Desconcentrados del IEPC, están facultados para preparar, organizar y calificar las elecciones en cada uno de los municipios y distritos, así mismo, tienen la obligación y la facultad de apoyar en todas las labores que son facultad del Instituto Nacional Electoral (INE), tales como la ubicación de casillas, capacitación a personal de las mesas directivas de casillas, el traslado y recolección de los bienes y materiales que se utilizan durante la Jornada Electoral”, afirmó.

Resaltó que es muy importante la participación ciudadana, por lo que exhortó a la población para que ubiquen su sede más cercana, y puedan registrase en tiempo y en forma, en horarios de atención de 9:00 a 15:00 y 18:00 a 20:00 horas, teniendo como fecha límite el próximo martes.

UBICACIÓN DE LAS SEDES

TUXTLA GUTIÉRREZ

Escuela Bancaria Comercial. Cerrada San Francisco El Sabinal No. 345, Colonia Jardines de Tuxtla, C.P. 29020.

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Avenida Belisario Domínguez 24-A entre calle Doctor Navarro y Ejercito Nacional, Colonia Centro, C. P. 29200.

OCOSINGO

Junta Distrital Ejecutiva No. 3 del Instituto Nacional Electoral. 4a. Av. Norte Poniente No. 158, Barrio Norte, C. P. 29950.

TAPACHULA, CHIAPAS

Junta Distrital Ejecutiva No. 12 del Instituto Nacional Electoral. Primera Calle Oriente No. 7, Centro, C. P. 30700.

PICHUCALCO, CHIAPAS

Universidad Autónoma de Chiapas, Escuela de Contaduría y Administración, Campus VII. Boulevard Universitario S/N, Colonia Napaná.

Es importante, además de cumplir con los requisitos que establece la convocatoria, tomar en cuenta las siguientes recomendaciones:

La constancia de residencia expedida por autoridad municipal, debe contener el dato de residir mínimo 3 años en el municipio o distrito que participas.

Después que se haya realizado el pre-registro en línea, se cuenta con dos días hábiles, para acudir a la sede más cercana y concluir el registro a través del cotejo de documentos. (Si no pudiste registrarte en línea, acude con tus documentos a tu sede más cercana).

Asistir con los documentos debidamente escaneados a las sedes establecidas, para facilitar el registro. (Si no puedes escanear, acude a la sede con tus documentos para apoyarte con el escaneo).

Verificar que el resumen curricular no contenga datos personales (dirección, teléfono, CURP, clave de elector) para reserva de tus datos, puesto que es un documento que será publicado.

Hasta el momento, el Sistema de Integración de Consejos Electorales (SICE) presenta 3 mil 494 aspirantes pre-registrados, de los cuales el 81.9% (2 mil 862) ciudadanos han obtenido su constancia de registro.

“Existen municipios en donde se presenta menor participación, por esa razón, hacemos un llamado a las y los ciudadanos de los municipios de Villa Corzo, Yajalón, Mapastepec, Frontera Comalapa, Nicolás Ruiz, Amatenango de La Frontera, Escuintla, La Libertad, Benemérito de Las Américas, Maravilla Tenejapa y Aldama, para que participen y se inscriban en la sede más cercana”.

Finalmente, Oswaldo Chacón Rojas, destacó que todos los trámites del proceso de pre-registro en línea y validación de documentos, son totalmente gratuitos. Para mayores informes se pone a disposición el correo electrónico: convocatoria.consejos@iepc-chiapas.org.mx .

