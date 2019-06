Señaló que las autoridades ya se encuentran trabajando en el caso de ambos personajes y aseveró que serán detenidos

Durante su conferencia de prensa en Palacio Nacional, Andrés Manuel López Obrador fue cuestionado sobre la situación de Mario Marín, exgobernador de Puebla, y Emilio Lozoya, expresidente de Pemex.

En respuesta, el Presidente aseveró que “pueden evadir la acción de la justicia durante algún tiempo, pero van a ser detenidos, porque las autoridades encargadas tienen que aplicarse y hacer su tarea”.

Asimismo, reiteró que su gobierno no permite la corrupción ni la impunidad y que, los casos de Lozoya y Marín, actualmente prófugos de la justicia, están siendo atendidos por las autoridades correspondientes.

“Si están prófugos, las autoridades competentes van a procurar detenerlos, esa es una función de la Fiscalía General de la República”, dijo.

Luego de la declaración, el mandatario subrayó que, “no pueden decir que, no los detienen porque nosotros los protegemos, eso no, eso es una mentira […] Yo no tengo el problema de conciencia ni en este ni en otros casos, porque no protejo a nadie”.

Por otra parte, señaló que, “hay hasta elementos, en el caso de uno de ellos, que participó en uno de los fraudes que nos hicieron y precisamente le dieron impunidad porque los ayudó en con fraude”.

A pesar de ello, “no voy a actuar de manera negativa, no es mi fuerte la venganza”, agregó.

Con Información de Vanguardia

Te recomendamos visitar nuestra sección de las notas más leídas AQUÍ

Vista nuestra home page AQUÍ

RECUERDA: Síguenos en nuestros perfiles de redes sociales, aquí todo el día generamos información oportuna y en tiempo real:

>TWITTER: @entiemporealmx

>PIN DE BLACKBERRY: 2B46B819

>WHATSAPP: 9616587405

Este número de WhatsApp NO tiene relación con la nota y pertenece al portal de ETRNoticias.mx