*Denuncian a Julián Nazar por desfalcos millonarios mediante empresas fantasmas

*Exigen al OFSCE y Contraloría no sean cómplices

*Desvíos por más de 90 Millones de Pesos a nivel estatal y federal

*El cuñado de Julián Nazar el principal operador del desvío de recursos mediante empresas fantasmas

Derivado de las diversas auditorias y denuncias realizadas en contra de la Secretaria del Campo, el ex secretario de esta dependencia Julián Nazar Morales le quedan pendientes por comprobar el destino del dinero de programas sociales enfocados al campo por más de 90 Millones de Pesos, en su mayoría fueron recursos no entregados a los hombres del campo y manejados por empresas fantasmas o “outsourcing”.

En una serie de documentos entregados a esta redacción se denuncia la participación de Oliverio Palacios Herrera cuñado de Nazar Morales quien manejaba dichas empresas, desde su concepción hasta el desvío del dinero destinado a programas sociales.

Trasciende que en agosto del año pasado el comisariado ejidal Pedro Domínguez Domínguez del ejido Acala, Chiapas denunció diversos actos de corrupción orquestados por Julián Nazar Morales. Más adelante en Septiembre de ese mismo año diversos medios de comunicación dieron a conocer las prácticas de corrupción y el mecanismo para mover el dinero en los que se vieron involucrados Nazar Morales y su cuñado Oliverio Palacios Herrera por la falta de comprobación de recursos que presuntamente se manejaron a través de la creación de empresas que en la realidad son inexistentes.

Una de estas empresas fantasma es CARMEX Grupo Administrador y Asesores del Sureste de México S.C.P. a la cual le hicieron pagos con un importe de 34 Millones de Pesos por el concepto de “pagos de servicios profesionales”, incluso se realizó́ la búsqueda domiciliaria e inspección física a dicha empresa, por lo que en un primer tiempo los trabajadores de CARMEX aseguraron no tenían relación con Julián Nazar quedando en evidencia la existencia de irregularidades y en la segunda visita la empresa ya no se encontraba físicamente en el lugar y hasta el día de hoy no ha sido localizada.

Más adelante se denunció́ la falta de entrega de apoyos que consistían en “Incentivos Específicos a la comercialización del maíz” por un importe alrededor de 39 Millones de Pesos, este dinero debió́ haber sido entregado a productores de Maíz de los municipios de Chiapa de Corzo, Villaflores, Villa Corzo, Cintalapa y Jiquipilas.

En esta investigación se encontró́ que el dinero fue depositado a tres cuentas de diferentes bancos con la supuesta intención que después se dispersarían a los beneficiarios, lo cual nunca ocurrió́. Estos beneficiarios no existieron puesto que no hay documentación de solicitudes de apoyo ni de entrega del recurso ya que no se encuentra información en los expedientes de la Secretaria.

En febrero de este año 2018, hace una semana, en una investigación especial, campesinos de la Región Istmo Costa dieron a conocer una serie de irregularidades cometidas por el ex titular de la Secretaria del Campo, Julián Nazar Morales, al no haberles entregado recursos prometidos durante su administración, aseguran que los recursos suman cerca de 13 Millones de Pesos que no fueron entregados como apoyos al campo.

El líder de estos campesinos, que por temor a represalias se omiten sus generales aseguran que en juntas sostenidas con Julián Nazar les prometió́ apoyos que serían utilizados para potenciar su trabajo, por lo que entregaron copias de IFE, documentación e incluso firmaron papeles. “Nos prometió́ darnos palmas de aceite, ya nos habíamos organizado, las personas estuvieron esperándolo varios meses, muchos incluso prepararon sus tierras, Julián es un corrupto y fraudulento ya nos enteramos que él se llevó́ todo el dinero, nos vio la cara”, aseguró uno de los campesinos.

En los documentos presentados existen compras que suman los $13, 084,480 los cuales fueron pagados a dos empresas: Palmicultores Lacantun S. de P.R. de R.L. y Plantaciones del Soconusco S.A.P.I. de C.V.

La primera empresa, Palmicultores Lacantun, recibió́ la cantidad de $6, 206,200 y la segunda empresa Plantaciones del Soconusco le pagaron $6, 878,280, ambas empresas nunca participaron en una licitación, es decir le asignaron el proyecto por adjudicación directa.

Los quejosos afirman que se transgredió́ la ley, “las compras fueron solo simuladas nunca se hicieron, en todo proceso de adquisición y más en un rubro tan sensible como lo es el apoyo al campesino nuestras autoridades deben de apegarse a un concurso, deben de haber varias empresas que participen, Julián Nazar únicamente daba el dedazo a cual se le asignaba”.

En esta misma investigación se encontró́ que existen denuncias de otro grupo distinto de campesinos que también fueron afectados siguiendo el mismo procedimiento en este caso son pagos realizados a Patricia Minerva Gómez Flores por un total de $2, 239,000 por el concepto de adquisición de plantas frutales, dichos apoyos no fueron entregados a los beneficiarios además de que de igual forma el proyecto fue asignado por adjudicación directa.

Es importante mencionar también el caso de la empresa Viveros y Comercializadora de Plantas Jobel S.C. de R.L. de C.V a la cual la Secretaria del Campo le hizo un pago, nuevamente por adjudicación directa por $3, 636,330 por el concepto de “Establecimiento de Plantas Frutícolas”. En todos los casos mencionados es notoria la participación de Julián Nazar y su cuñado.

Los campesinos inconformes aseguraron se están organizando con todos los que fueron afectados y expone son varias personas de diversas regiones: Región Istmo Costa, Soconusco, Maya, Tulia Tzeltal Chol. De igual manera en la documentación mostrada a este medio de comunicación se puede observar que el nombre del proyecto productivo se llama “Establecimiento de Plantaciones de Palma de Aceite” y va dirigido a campesinos del Estado de Chiapas y este recurso lo erogaba la Secretaria del Campo a cargo de Nazar Morales.

Finalmente las personas hicieron un llamado a las autoridades y órganos de fiscalización para que tomen cartas en el asunto, se audite y atiendan las denuncias de cada uno de los casos de corrupción que han orquestado Julián Nazar y su pariente Oliverio Palacios y este asunto no quede impune puesto que en todos los casos el dinero debió́ ser destinado como apoyos productivos al campo chiapaneco.

