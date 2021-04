6 universidades y centros de investigación fueron elegidas para formar parte de la convocatoria hecha por el INE

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.- Después de un proceso de evaluación, la Universidad Autónoma de Chiapas a través del Instituto de Investigaciones Jurídicas, fue informada que será beneficiada del Fondo de Apoyo a la Observación Electoral 2021 convocado por el INE.

En el documento oficial del dictamen dado a conocer por el Comité de Evaluación Internacional del Fondo, se indica que la UNACH integrará un selecto grupo de 6 universidades y centros de investigación que realizará esta labor.

Este mecanismo tiene por objetivo documentar de manera científica, imparcial y con alto nivel analítico, distintos aspectos, etapas y procedimientos del Proceso Electoral Federal, previendo ofrecer apoyo técnico y financiero a dichas actividades de observación.

Al respecto, el director del IIJ-UNACH, Omar David Jiménez Ojeda señaló que la institución desarrollará el proyecto “Efectos de la violencia política en la vida democrática de la Región sureste de México”, abarcando los estados de Campeche, Quintana Roo, Yucatán, Tabasco, Veracruz, Oaxaca y Chiapas.

El objetivo del proyecto será Identificar los elementos particulares de los casos de violencia política que se susciten en el proceso electoral 2020-2021 dentro de la región sureste de México, así como los efectos en la participación política ciudadana, tomando en cuenta los impactos diferenciados que pueden presentarse entre hombres y mujeres, explicó Jiménez Ojeda.

“Como sociedad y comunidad universitaria necesitamos conocer estos importantes temas y las personas, en concreto las mujeres de nuestro entorno y comunidad que están participando y abriendo brecha en una carrera política deben ser respetadas y entre todos debemos de protegerlas”, subrayó

En ese sentido, indicó que en Chiapas hay una buena práctica que es reconocida a nivel nacional, pues hasta hoy, en este proceso electoral, es la única entidad que ha firmado un compromiso para los candidatos que le han llamado la 3 de 3 en materia electoral, para que su candidatura pueda ser reconocida, lo cual fue suscrito ante el órgano electoral y el poder judicial del estado.

“Un candidato tiene que suscribir bajo protesta que no ha sido denunciado, ni ha sido sentenciado por algún tipo de violencia en general, que no ha sido denunciado ni ha sido sentenciado por violencia familiar en particular, que tampoco se encuentra dentro de un proceso por pensión alimenticia, es decir no es deudor alimenticio”, matizó.

Por último, el también investigador unachense afirmó que este proyecto contribuirá a impulsar una cultura de legalidad y de paz, además de impulsar una sociedad más informada en cuestiones electorales e involucrada en temas que la atañen.

De este trabajo formarán parte los académicos Adriana Yolanda Flores Castillo, Manuel Gustavo Ocampo Muñoa, Luis Manuel Martínez Vela, Laura Eloyna Moreno Nango y el director del IIJ, Omar David Jiménez Ojeda.

Te recomendamos visitar nuestra sección de las notas más leídas AQUÍ

Vista nuestra home page AQUÍ

RECUERDA: Síguenos en nuestros perfiles de redes sociales, aquí todo el día generamos información oportuna y en tiempo real:

>TWITTER: @entiemporealmx

>PIN DE BLACKBERRY: 2B46B819

>WHATSAPP: 9616587405

Este número de WhatsApp NO tiene relación con la nota y pertenece al portal de ETRNoticias.mx