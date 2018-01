* En el marco del Curso de Capacitación para la Entrega y Recepción en los municipios de Chiapas

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.- El Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado (OFSCE), dio inicio este martes 23 de enero al Curso – Taller sobre el proceso de entrega y recepción, mediante el Sistema Integral de Administración Hacendaria Municipal (SIAHM) versión 2018, dirigido a alcaldes y servidores públicos municipales del estado.

Esto, con la finalidad de contribuir con los Ayuntamientos en su presente gestión, ya que el SIAHM promueve y facilita la transparencia, rendición de cuentas, fiscalización superior y armonización contable.

En el evento realizado en la sede del Instituto de Administración Pública (IAP), en la capital Tuxtla Gutiérrez, el alcalde Fernando Cal y Mayor dio la bienvenida a los asistentes, presidentes y funcionarios municipales convocados de las regiones Metropolitana, Valles Zoque, Mezcalapa, Los Llanos y Frailesca de Chiapas; el edil tuxtleco manifestó que el ejercicio de entrega recepción es de lo más importante para este año y que los alcaldes “Tenemos alta responsabilidad de entregar cuentas claras en un proceso terso, con la coadyuvancia del OFSCE”. Y añadió que este debe ser un ejercicio transparente y limpio para mantener las cuentas públicas al corriente.

Por su parte la diputada Paty Conde, Presidenta de la Comisión de Vigilancia del Congreso local recordó que cuando ella llegó a la LXI Legislatura, no había entrega recepción en varios municipios y a veces por razones nimias “Pero no hay excusas para no entregar su cuenta pública… Hasta el día de hoy hay alcaldes que no han entregado su cuenta porque llegaron a pelearse con su Cabildo…” Por eso, dijo la Diputada Conde, “volvemos a invitarlos a cumplir con sus cuentas… los exhortamos a que se certifiquen y aprovechen el curso… la Política ya la hicieron hace tres años ahora les toca cumplir” sentenció.

​​El Auditor Superior Alejandro Culebro Galván mencionó que: en el OFSCE no vemos la tarea de fiscalización como un tema punitivo o político sino preventivo; queremos, dijo, que a Chiapas le vaya bien, “Si ustedes se profesionalizan les va a ir bien a sus municipios y a nuestro estado”.

Culebro Galván abundó que en el 2018 el reto es trabajar para una buena entrega-recepción, “los once municipios que no hicieron entrega en el 2016, hoy tienen problemas con la justicia”.

La obligación del Órgano es asesorarlos, dijo el Auditor a los concurrentes, es tiempo de llevar a cabo una buena entrega.

El titular del OFSCE reiteró que el órgano ni es un instrumento político o de presión, ni está en función de colores partidistas, y adelantó que “En el Portal del Órgano vamos a tener información para que cualquier ciudadano se entere de cuál presidente está al corriente su cuenta pública. Sus cuentas claras les van a dar mejor resultado que cualquier discurso.

El Auditor Superior añadió que “el mejor auditor no es el que más observaciones hace sino el que menos realiza porque su trabajo es preventivo. Esta es la importancia de estos cursos, finalizó”.

