Miles de ciudadanos tapachultecos y de toda la región han visitado el nuevo Centro Multideportivo y Ecológico “Los Cerritos”; la población ha disfrutado de cada una de sus aéreas: Trotapista de tartán, campo profesional de futbol, cancha de futbol 7, juegos infantiles, paddle tenis, cancha de usos múltiples, áreas de esparcimiento, baños, entre otras.

La dirección de Deporte Municipal invitó a las familias a que adopten el deporte como un hábito y lo inculquen en los jóvenes para alejarlos de las adicciones “El presidente, Neftalí Del Toro nos ha pedido promocionar este espacio, para que más deportistas de todas las edades acudan y utilicen cada uno de los espacios dedicados a la ejercitación” agregó.

Esta obra recientemente inaugurada por el Gobernador, Manuel Velasco es en respuesta a la petición de la ciudadanía de Tapachula, luego de que por más de una década estuviera en el abandono.

Para el edil, Del Toro, el Centro Multideportivo y Ecológico “Los Cerritos” representa una oportunidad para que las familias pasen momentos divertidos rodeados de la naturaleza, en un área segura e iluminada en donde la entrada es gratuita.

Durante una visita a este espacio deportivo, la población se mostró agradecida por la modernización de los Cerritos como, la señora, María de los Ángeles Peña, quien agregó que el área que más visita es la de los juegos infantiles por sus nietos.

“Anteriormente este parque estaba muy descuidado, solo nos queda como ciudadanos cuidarlo y respetar las reglas internas para no descuidarlo, pero sobre todo, no arrojar basura ya que esto terminaría por darle una mala imagen” agregó.

Mariana Toledo es la segunda vez que visita Los Cerritos “Este parque cuenta ahora con mayor seguridad e iluminación, lo que nos genera mayor confianza, y porque solo haciendo ejercicio se mantiene una vida saludable” agregó.

El señor Francisco Rincón mencionó que hoy este punto permite inculcar la cultura del deporte a los niños y así no presten atención a los vicios “Me satisface como ciudadano que las autoridades hayan reabierto este parque” expresó.

Finalmente, la dirección de Deporte Municipal solicitó a la población respetar el reglamento interno: No mascotas, no bebidas alcohólicas, no fogatas, tirar la basura en los contenedores, cuidar de las plantas y animales “El parque se encuentra abierto de lunes a sábado de 6:00 am a 10:00 pm y domingos a partir de las 6:00 am “dijo.

Te recomendamos visitar nuestra sección de las notas más leídas AQUÍ

Vista nuestra home page AQUÍ

RECUERDA: Síguenos en nuestros perfiles de redes sociales, aquí todo el día generamos información oportuna y en tiempo real:

>TWITTER: @entiemporealmx

>PIN DE BLACKBERRY: 2B46B819

>WHATSAPP: 9616587405

Este número de WhatsApp NO tiene relación con la nota y pertenece al portal de ETRNoticias.mx