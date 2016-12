PERISCOPIOCHIAPAS.com

>>SIGUENOS EN FACEBOOK, regálanos un like VA:

https://www.facebook.com/periscopiochiapas/

>>SIGUENOS EN TWITTER, persíguenos y te perseguimos va…

@PeriscopioNews

Como si el tiempo no pasara, las memorias retro siguen avivando el espíritu joven de muchos. Cuando nos referimos a los videojuegos, se podría decir que el 2016 ha sido un año de grandes retornos. Nintendo es sin duda la favorita, que nos trajo de vuelta a Pokemon, más real de lo que nos hubiéramos imaginado hace más de una década, y como no mencionar la Mini Nes, el Mario Run y la gran espera por el nuevo The Legend of Zelda: Breath of the Wild, como también Sega, que también nos trajo de vuelta su Sega Genesis (o Mega Drive), en 2 pequeñas versiones, y qué decir de Square Enix, que estreno hasta hace no mucho su quinceavo juego numérico y ni se diga como dejo a todos boquiabiertos, hace un año, con el nuevo Remake de Final Fantasy VII, que se presumía que llegaría para este año, pero ya será historia para el próximo.

Y una vez más, Japon nos alegra los corazones al saber que otra de las grandes franquicias, que vio nacer, volverá para el año que viene. Ellos lo llaman Rockman, nosotros preferimos decirle Mega Man. Por lo que el anuncio Capcom, de que una de sus franquicias más famosas volvería para aterrizar en los dispositivos móviles, lo hará en su versión de 8-Bits. El primer juego de Mega Man fue lanzado en diciembre de 1987, y después de 29 años, podremos revivir esas experiencias de aquel entonces.

Los sistemas operativos elegidos para ver volver a esta legenda serán iOS y Android. Respecto a los títulos, fueron elegidos Mega Man, Mega Man 2, Mega Man 3, Mega Man 4, Mega Man 5 y Mega Man 6. Por lo que estos títulos que constituyen los primeros juegos del poderoso robot azul de Capcom, que debutaron en su primera vez para la Nes. Además, el juegos contará con una versión gratuita, donde podremos jugar unos cuanto niveles, y si queremos seguir jugando, se deberá pagar por este.

A comparación de otras versiones ya conocidas que salieron para otros dispositivos, no contarán con ninguna mejora gráfica, por lo que el juego será muy conservador en ese aspecto. Tanto así como también mantener la dimensión original de 4:3, de la pantalla. Además, el espació sobrante en la pantalla será aprovechado con tal de contar con los botones para manipular el juego.

Su llegada este pautada para el 6 de enero, pero momentáneamente esa fecha solo compromete su aparición en Japón, mientras que para los otros países todavía tocará esperar un poco más hasta que se dé más información sobre su llegada. Su precio es otro misterio, aun para la tierra del Sol naciente, por lo que posterior a que sea informado, se podría estimar a cuanto llegara para su cambio a otras monedas.

Te recomendamos visitar nuestra sección de las notas más leídas AQUÍ

Vista nuestra home page AQUÍ

RECUERDA: Síguenos en nuestros perfiles de redes sociales, aquí todo el día generamos información oportuna y en tiempo real:

>TWITTER: @entiemporealmx

>PIN DE BLACKBERRY: 2B46B819

>WHATSAPP: 9616587405

Este número de WhatsApp NO tiene relación con la nota y pertenece al portal de ETRNoticias.mx