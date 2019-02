En Salto de Agua, el gobernador entregó apoyos para reforzar la seguridad alimentaria, equipos para fortalecer la red de frío y medicamentos

“Estos beneficios no son una dádiva, son un acto de justicia y una obligación del gobierno”, aseguró

“Nadie puede pedirles dinero a cambio de gestiones”, dijo el mandatario

El gobernador Rutilio Escandón Cadenas pidió a productores agropecuarios de la zona norte de Chiapas, no dejarse sorprender por quienes les pidan dinero para realizar gestiones y denunciarlos para que respondan ante la justicia, ya que los programas y recursos del gobierno son gratuitos, sin condiciones, ni intermediarios.

Durante la entrega de Proyectos de Seguridad Alimentaria en Zonas Rurales y fortalecimiento de los servicios de salud, en la cabecera municipal de Salto de Agua, el mandatario pidió a las y los funcionarios públicos de los tres órdenes de gobierno, cumplirle al pueblo, atender a sus necesidades y servirle sin pretextos.

Junto a su esposa, Rosalinda López Hernández, Escandón Cadenas apuntó que las familias beneficiadas no reciben un obsequio, ni una concesión, sino que es una obligación del gobierno atenderlas para que puedan vivir mejor, “es lo que merece el pueblo, el que puedan tener insumos, capacitación y crear fuentes de empleo en sus comunidades”.

Recordó que fue tanta la lucha por la democracia, que no hay tiempo que perder, ni hacer lo mismo que los gobiernos anteriores, por ello, dijo, se trabaja de manera auténtica, con transparencia, honestidad y rendición de cuentas, haciendo frente a la corrupción y la impunidad.

“En este gobierno no existe tráfico de influencias, yo no recomiendo a nadie, el gobernador es una figura institucional; el dinero es del pueblo no de los vivales, eso ya se acabó. Que quede claro, no se puede estafar a la gente, no hay que caer en esa trampa, quienes van a dar los apoyos son los gobiernos sin condiciones, moches, ni porcentajes”, subrayó.

Durante esta visita de trabajo, el titular del Ejecutivo estatal otorgó congeladores y refrigeradores para fortalecer la red de frío que conserva la calidad de las vacunas, asimismo, medicamentos y material de curación, con la finalidad de reforzar la atención a las y los pobladores de esta región.

En este marco, añadió que en el pasado hubo mucho despilfarro de recursos que legítimamente pertenecían a la ciudadanía, entre éstos, el uso indebido de los vehículos aéreos, a los que, además de utilizarlos para viajes personales, no les dieron el mantenimiento adecuado, por lo que ahora, las unidades que aún sirven se usan para cuestiones de protección civil, seguridad y salud.

“Ya no van a ver a ningún funcionario paseándose en aviones ni en helicópteros. Qué vergüenza, mientras la gente no tenía nada, no había medicinas en los hospitales pero sí muchas facturas qué pagar, no entregaban los medicamentos, nada más se repartían el dinero entre ellos, se daban el gusto de derrocharlo; eso no es solamente una ofensa al pueblo, es un pecado social robarse hasta el dinero de las medicinas”, enfatizó.

Por ello, dijo Rutilio Escandón, este nuevo gobierno camina como camina el pueblo, a ras de tierra, para conocer qué hace falta en las carreteras e irlas arreglando, y trabajar con el transporte, para que sea eficiente y digno.

A este acto asistieron la secretaria de Agricultura, Ganadería y Pesca, Zaynia Andrea Gil Vázquez; el secretario de Salud, José Manuel Cruz Castellanos; la diputada Tania Martínez Forsland, presidenta de la Comisión de Salud del Congreso del Estado, así como los alcaldes de Salto de Agua, Román Mena de la Cruz; de Yajalón, Juan Manuel Utrilla Constantino; de Sabanilla, Carlos González Cabello; de Tumbalá, Porfirio Ramos Torres y de Tila, Gregorio Gutiérrez Gómez.

