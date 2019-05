Los títulos Battle Royale son la gran moda en el mundo de los videojuegos. Un modo de juego liderado en el mercado de los teléfonos móviles por obras como Fortnite o PUBG Mobile, y al que dentro de poco se sumará Apex Legends, título de Respawn Entertainment que arrasa en consolas. Un nuevo informe refleja que los juegos Battle Royale para móviles han recaudado más de 2.000 millones de dólares en menos dos años.

Desde SensorTower se ha llevado a cabo un nuevo informe que refleja que los juegos Battle Royale para móviles Android e iOS han logrado recaudar más de 2.000 millones de dólares en menos dos años. La firma, especializada en el análisis del mercado móvil, ha anunciado que el juego de esta característica que más dinero ha generado ha sido Knives Out, de NetEase, que logra la primera posición del podio al obtener 643 millones de dólares a nivel global desde su lanzamiento en noviembre de 2017.

En segunda posición se encuentra Fortnite con 630 millones de dólares recaudados, una cifra no muy alejada de Knives Out. Cabe destacar que la obra estrella de Epic Games no se sitúa en primer lugar debido a que no está disponible en Google Play para los sistemas Android, sino que se puede adquirir de forma gratuita a través de la propia página web oficial del juego en determinados dispositivos. Además, la versión móvil de Fortnite no está disponible en China, algo que ha influido en su posición en el ranking.

Knives Out, de NetEase, logra la primera posición del ranking

Por su parte, PUBG Mobile alcanza la tercera posición con 439 millones de dólares recaudados, mientras que Garena Free Fire es cuarto con 253 millones de dólares. Cierra el podio de los cinco juegos Battle Royale con más ingresos Rules of Survival con sus 97 millones de dólares.

Sensor Tower también refleja que solamente en el primer trimestre de 2019 los juegos Battle Royale generaron 476 millones de dólares, con PUBG Mobile a la cabeza al obtener 148 millones, lo que supuso un 31% de crecimiento para el juego. La cifra total supone un aumento del 63% en comparación con el cuarto trimestre de 2018, donde se lograron 91 millones de dólares en ingresos.

El mismo informe también apunta que tanto Knives Out, Fortnite y Rules of Survival experimentaron un crecimiento negativo en el primer trimestre de 2019, debido a que están “perdiendo popularidad” entre los usuarios.

