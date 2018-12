Café Avenida / Gabriela Figueroa Díaz

LLEGÒ EL DIA “D”

La tan ansiada fecha en que inicie la cuarta transformación aquí en Chiapas ya llegó será el día de mañana y a muchos se les cuecen las habas por saber cómo estará conformado el gabinetazo estatal, ya que ha habido mucha prudencia por parte del gobernador electo de no soltar ningún dato y hemos estado entretenidos con lo que acontece a nivel nacional, con los que se siguen sumando a la cuarta transformación y quienes se están moviendo en las más altas esferas del país.

Este jueves lo que llamó mucho la atención fue el movimiento de dinero en el aeropuerto estatal, pero también las agresiones de maestros por mismos maestros, bloqueos por personal del Cobach y simplemente el estado convulso que desgraciadamente florece en Chiapas.

Sin duda este ocho de diciembre será icónico, la toma de protesta de Rutilio Escandón estará avalada y contara con la presencia de nuestro presidente constitucional de e los estados unidos mexicanos, Andrés Manuel López Obrador, además de la primera plana de la política nacional, invitados especiales y muy en corto tan solo los diputados ya que también se espera la presencia del gobernador saliente Manuel Velasco, cosa que es incierta, a pesar de que es el consentido de López Obrador.

Por lo pronto ya se sumó esta mañana de jueves uno más a la lista de la cuarta transformación él octavo es el Chiapaneco David E. León Romero hombre de todas las confianzas de Maveco y que el presidente de la republica lo suma a la 4t como el titular de la Secretaria de Protección Civil que de primera mano es tan solo comunicólogo con estudios en Administración, desarrollo sostenible y políticas públicas, colaborador de la afición y de tabasco hoy, también secretario particular del Gobernador Manuel Velasco Coello (quien trataba sus asuntos confidenciales) y exvocero del Partido Verde Ecologista en Chiapas, quien a partir del 1 de diciembre se hacía cargo de la logística de los eventos del Presidente electo. Pues bien poco le duro el gusto este encargo cuando ya AMLO lo designa ante una titularidad tan importante la cual correspondió con un post: “Agradezco profundamente al presidente López obrador y al secretario Alfonso Durazo la confianza depositada en mí, al invitarme a formar parte de la Coordinación Nacional de Protección Civil. Servir a México es el mayor honor.”

Por lo visto para Andrés Manuel nada es imposible y que bien que confié en buenos cuadros para ayudarlo, si buenos cuadros, lastima que este pagando favores y no siga la línea que decía en los debates el mejor para cada una de las áreas, habrá que ver que sabe de protección civil el apreciado león, ya que si el León no es como lo pintan puede dar el gatazo, si no seguramente saldrá corriendo con el primer movimiento y no me refiero al telúrico.

La gran expectativa esta entonces en quien llegara a la titularidad de las dependencias en Chiapas, y pues bien ya hay algunas que están pidiendo licencia o presentando su renuncia a los cargos como es el caso de la regidora por Tuxtla Gutiérrez María Mandiola Totoricaguena quien ya se apresura para llegar al sábado con nuevo puesto en la nueva administración.

Otro de los puntos relevantes emulando a su homologo en la nacional es que el gobernador electo hasta hoy también vivirá en su residencia privada, dejando a un lado la casona del mirador, por lo que a partir de este sábado mismo podrá ser visitada a fin de ver cómo eran los aposentos de nuestro verde, sustituto y controversial Maveco, y algunas otras cosillas que podremos descubrir en cuanto abran las puertas al público en general.

Finalmente: “Para mí es una gran experiencia estar aquí con nuestro presidente, estar atrás de él porque así el mando no los designó”, lo dijo Sargento segundo de cadete de infantería Jesús Geovanni Lizárraga Ramos. Recuerde No es Nada Personal. Envíenos sus comentarios a CAFETOMANA2014@outlook.com

