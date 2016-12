PERISCOPIOCHIAPAS.com

FELIZ NAVIDAD

HOY queremos utilizar estas líneas solo para desearte que esta noche buena sea precisamente eso, una noche buena, llena de luz ya armonía cerca de las personas que quieres, pero sobre todo las que más te quieren estén presentes o en el pensamiento que para el caso en muchas ocasiones créeme que vale igual, lo importantes es que sea una buena oportunidad para hacer un acto de revisión de lo que somos como somos y sobre todo como nos gustaría ser, ojala que si lo piensas en todas las opciones sea una sonrisa que la se dibuje en tu rostro.

Con la llegada de la Navidad tenemos frente a nosotros la maravillosa oportunidad que nos dio el nacimiento del niño Jesús de comenzar de nuevo, pero siempre de una forma diferente, buscando en todos los casos que sea para mejorar como persona, recuerda que lo material aunque siempre es necesario y en muchos casos difícil de obtener es algo simplemente pasajero, a las personas las recordamos por sus obras, sus historias, su legados y no por el auto o la casa que obtuvo en este caminar temporal llamado vida.

Hoy quiero recordar con ustedes esta historia que alguna vez leí y espero sea de su agrado;

En ocasiones pensamos que nuestros problemas son los más grandes del mundo, Algo parecido le sucedió a un muchacho llamado Francisco, hasta que le sucedió un encuentro inesperado, Frank, así le llamaban, siempre había sido un buen estudiante y deportista. En sus estudios, era un alumno sobresaliente, Le gustaba el básquetbol y sabía jugarlo, En su casa le llamaban “el atleta de la temporada y él se sentía feliz, Se había preparado especialmente para jugar la próxima temporada, Incluso había comprado unos tenis muy suaves y cómodos para jugar, Tal vez por esa situación tan halagadora le produjo un gran dolor cuando al leer la lista de los seleccionados no se encontró en ella, Lleno de esperanzas buscaba frenéticamente su nombre, pero no estaba, Ese día sintió como si hubiera dejado de existir, como si se hubiese vuelto invisible, Muy triste salió de los vestidores, tratando de encontrar una explicación a su exclusión del equipo, Caminó durante un buen rato pero nada lo consolaba Duró varios días de mal humor, no queriendo hablar con nadie y respondiendo mal a sus padres cuando intentaban acercársele, Nada le agradaba Pero un día de mucho frío y lluvia, tomó el autobús de costumbre y se sentó cerca del chofer, Una mujer muy adelantada en su embarazo con paso lento subió al camión y se sentó detrás del asiento del chofer, Entonces el chofer le preguntó en voz alta:

“¿Dónde están sus zapatos, señora?

Porque afuera habrá sólo dos grados”.

Francisco no se había fijado, pero efectivamente la señora iba sólo con unas calcetas medio mojadas, La señora le contestó al chofer:

“No puedo darme el lujo de tener zapatos.

Subí al autobús sólo para calentarme los pies. Si no le importa viajaré con usted un rato”, El chofer exclamó: “Sólo dígame cómo es que no puede permitirse unos zapatos.” ,La señora le dijo:

“Tengo dos hijos ellos tienen zapatos, No quedó dinero para mí, Pero está bien, el Señor cuidará de mí.” En ese momento Frank miró hacia abajo, observó sus nuevos tenis de Básquetbol, Sus pies estaban cálidos y cómodos, igual que siempre.

Y entonces miró a la mujer, sus calcetas estaban desgarradas., Pensó que esa persona era “invisible” en otro sentido, En un momento se quitó los tenis Pensó que tendría que caminar tres cuadras, pero el frío nunca le había molestado, Cuando el autobús se detuvo en la parada final Frank esperó hasta que todos se hubieran bajado. Entonces recogió sus tenis, se acercó a la mujer y se los entregó diciéndole: “Tenga señora, usted los necesita más que yo”, No esperó a que le diera las gracias, sino que bajó de prisa sin darse cuenta que caía en un charco, No importaba, no sentía el frío, A la vez, el chofer le preguntaba “¿Cómo te llamas muchacho?”, Él respondió, “Frank”. El chofer le dijo: “Muy bien Frank. En mis veinte años de chofer nunca he visto algo semejante, Gracias Frank”.

No son las cosas lo que nos hace dejar de ser invisibles, si no las acciones que hacemos en la vida, ojala siempre pudiéramos tenerlo presente, que sea la mejor de las Navidades para usted y toda su familia, Felicidades.

