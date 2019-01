Como si se hubieran puesto el anillo único, las dos trilogías cinematográficas de Tolkien en clave de LEGO han desaparecido de las stores de STEAM, Microsoft, Playstation Network o la eShop. Dicho de otro modo: LEGO Lord of the Rings y LEGO The Hobbit ya no están a la venta.

De hecho, el único sitio desde el que se pueden poner a prueba estos juegos, si todavía no los teníamos, es a través de las demos que todavía se pueden descargar desde la store digital de Xbox. Aunque, lógicamente, si ya disponemos de una copia en nuestras bibliotecas digitales podremos seguir jugando.

Cabe recordar que tanto LEGO Lord of the Rings como LEGO The Hobbitfueron regalados durante las pasadas navidades desde Humble Bundle, donde tampoco están disponibles actualmente. Eso sí, TT Games y Warner dió la oportunidad de hacerse con estas dos aventuras a todo el que se pasó por la tienda digital.

No está claro si estos títulos volverán a aparecer en el futuro como hasta ahora, en clave de recopilatorio o a través de otra tienda digital, aunque aquellos interesados en descubrir la Tierra Media en clave de bloques de colores siempre pueden apostar por las ediciones físicas del juego.

Con todo, cabe recordar que el Señor de los Anillos regresará pronto a las pantallas a través de una serie de televisión producida por Amazon. Y teniendo en cuenta el gancho y la popularidad que tienen Gandalf y sus compañeros de aventuras, sería raro que Warner dejara pasar la ocasión de lanzar un nuevo videojuego.

Te recomendamos visitar nuestra sección de las notas más leídas AQUÍ

Vista nuestra home page AQUÍ

RECUERDA: Síguenos en nuestros perfiles de redes sociales, aquí todo el día generamos información oportuna y en tiempo real:

>TWITTER: @entiemporealmx

>PIN DE BLACKBERRY: 2B46B819

>WHATSAPP: 9616587405

Este número de WhatsApp NO tiene relación con la nota y pertenece al portal de ETRNoticias.mx