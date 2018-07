Café Avenida / Gabriela Figueroa Díaz

ZOE ROBLEDO: EL ELEGIDO.

Sin duda la transición morenista ha iniciado, eso ha puesto pies en polvorosa a muchos y hasta el mismo Maveco ya se reunió con Andrés Manuel López Obrador, siendo que a nivel estatal hace que todos los que no fueron del equipo estén buscando como pegarse y ahora si estar de lado correcto de la historia. La apuesta fue el todo por el todo y por lo mismo se sabía que iba a haber un solo ganador, pero nunca pensaron que el seis de seis arrasaría por completo y como los 32 millones de votos beneficiaron en todo a uno. Una cosa es que algunos chiapanecos quieran estar en la gracia de AMLO y otra cosa es que él reconozca el talento de algunos como es el caso de Robledo Aburto.

“Zoé Robledo ha señalado en varias ocasiones: la cuarta transformación de país comenzará en Chiapas”.

AMLO en campaña conoció muy de cerca a Zoé Robledo Aburto joven promesa en la política chiapaneca, quien demostró sus tablas y su lealtad, por lo que hoy reconoce su empeño, llamándolo a pertenecer a su equipo de transición y al círculo muy cercano de sus colaboradores en Ciudad de México.

Y es que, como nadie, defendió al ideal morenista en este histórico proceso electoral, en una ocasión le pregunte a Zoé: ¿y qué ocurriría si pierde AMLO? Y me afirmó con tanta seguridad que eso no pasaría, no solo estaba convencido de su líder, si no que su aportación al entorno morenistas al que se incluyó un año atrás antes de la campaña hizo que su convicción fuera reconocida y el día de hoy ni siquiera tenga la posibilidad de estrenar su encargo por el que contendió por Chiapas, el Distrito 6 por la cual es Diputado Federal y sea su suplente quien asuma el cargo.

Recordemos que Zoé Robledo tiempo atrás no era una carta fuerte para el perredismo chiapaneco, fue alfil a ser colocado por las siglas bajo la representación proporcional y los años le brindaron la experiencia debida, creció y al margen de una Senaduría comenzó a brillar, pero no fue sino hasta que migró a Morena y su acercamiento con el líder de este movimiento que se denoto las tablas que tenía guardadas y que sin duda harán para próximos tiempos sea el enemigo a vencer en Chiapas, quien nos dice que no puede ser nuestro próximo gobernador eso si se hacen las cosas bien. Por lo pronto ya dio un extraordinario paso.

Pero porque viene a colación todo esto, porque a pesar de que el INE no le había entregado su constancia de mayoría, cuando ya el Presidente Electo de la Nación lo había invitado a incorporarse al Gobierno Federal como subsecretario de Gobernación, siendo parte del importante proceso de transición al nuevo gobierno de la República muy cerquita de quien en sus últimos días de campaña trajo como conferencista a Chiapas, la ministra Olga Sánchez Cordero, ya siendo mencionado por varios e incluso por Andrés Manuel López Obrador, quien confirmaba en redes sociales: “Por la mañana nos reunimos con los integrantes del próximo Gabinete de Política Interna, Exterior y Seguridad; por la tarde, con el Gabinete de Hacienda y Desarrollo Económico. Se invitó a participar como posibles subsecretarios de Gobernación a Tatiana Clouthier y a Zoé Robledo”.

Hay que examinar que además en su contienda individual no le fue tan mal, aunque posiblemente el influjo de Morena haya afectado en su diputación federal por el Distrito 6 ganó con más de 122 mil votos, la cual significa mucho al ser su primera elección que no fue por representación proporcional. Este personaje chiapaneco, de linaje político y ahora con un camino propio ha demostrado su talento. Su diputación no pudo quedar en mejores manos Don Raúl Bonifaz Mohedano estará encargado de cubrir su licencia, quien cuenta con extraordinarias cartas credenciales, como el que ahora lo suple en el Senado.

Finalmente: “Caminaré de la mano con Andrés Manuel López Obrador, no viviré en Casa de Gobierno, no debe haber un gobernador rico con un pueblo pobre” lo dijo Rutilio Escandón Cadenas. Recuerde No es Nada Personal. Envíenos sus sugerencias a CAFETOMANA2014@outlook.com

