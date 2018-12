Identidad Política / Carlos Rojas

YA VAMOS EN CUARTA Y CON EL PIÈ PEGANDO AL ACELERADOR.

Hoy todo gira en torno al nuevo presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, quien por lo visto llegó al poder admirado por muchos y odiado por otros, -quizás los últimos menos-; pero de cualquier forma, amado, admirado u odiado, ya es el nuevo jefe de estado y pasa a ser uno de los personajes más controversiales de la historia por todo lo que se ha propuesto a cumplir, de entrada el programa BIENESTAR se activa traspasando a todas las beneficiarias de PROSPERA a un nuevo esquema de apoyos, como son las becas para estudiantes de PREPARATORIA Y UNIVERSIDAD manejado a través de la Secretaría de Educación Pública, cuya institución hace barrido parejo y sin distingo de nada en todos los planteles públicos del país, emocionando así la población estudiantil porque los jóvenes gozarán de manera directa una beca sin intermediarios mientras sigan asistiendo a clases. Lo mismo a los adultos mayores de 68 años para arriba y personas con discapacidad hacen su traslado al nuevo diseño de apoyo gubernamental, en tanto los jóvenes entre 18 y 29 años que no estudian ni trabajan se inscriben en el programa de capacitación al empleo y las amas de casa se les ofrece un programa de crédito para negocio con posibilidad de fondo perdido, de esta forma las todavía beneficiarias de PROSPERA junto a su familia regresan a la calma y tranquilidad al darse cuenta que lo de BIENESTAR Y PROSPERA son la misma chiva, nada más que revolcada, talvez aún mejor porque los apoyos de la Cuarta Transformación lo cobrarán de manera directa y sin reuniones multitudinarias, además podrán retirar sus apoyos económicos en una nueva institución bancaria denominada BIENESTAR lo que antes conocíamos como BANSEFI, que vendrá hacer, algo así como la banca de gobierno por donde canalizarán y aterrizarán todos los recursos de la casi extinta SEDESOL y demás institutos que movían recursos federales en la banca privada, quien sabe si no hasta las chequeras de los ayuntamientos y la de los gobiernos estatales vayan a expedirse por este lado, pues los banqueros tradicionales han acumulado grandes fortunas moviendo el dinero público bajo sus caprichosos intereses, cobran tanto y por todo que asfixian los recursos del pueblo y pues así tampoco alcanza para atender las demandas ciudadanas. En fin. Así observamos el pasado fin de semana largas colas de hombres y mujeres que fueron al registro en distintos barrios de la zona urbana y comunidades de la zona rural como muestra de que ya se activó el botón de la cuarta transformación definida por López Obrador durante su toma de protesta como la de Honestidad y Fraternidad, considerando que las tres primeras se dieron cuando se abolió la esclavitud, cuando se alcanzó la soberanía nacional y el triunfo de la REVOLUCIÒN donde extraordinarios dirigentes lucharon por justicia y democracia. Pero en la 4T de hoy, hay todo tipo de especímenes políticos para combatir la desigualdad y caminar contra los intereses privados de un modelo neoliberal remarcado insistentemente por AMLO, desde señalados por corrupción y otros delitos del orden civil, común y hasta penal, como también camaleones partidistas, lo mismo hombres y mujeres virtuosos integrados al plan original, en este ambiente de buenos malos y peores se dieron a conocer a los delegados federales y regionales que van a mover el abanico de programas en la comarca , ahí vimos muchas caras conocidas, como la de los comitecos Enrique Arguello Meza, José Luis Alfonso, Martín Pompilio de León Roblero, entre otros, que tendrán a su cargo San Cristóbal de las Casas, Bochil, Margaritas y por Comitán va Ernesto Chávez Contreras quien fungiera como enlace del CEN de MORENA para el estado de Chiapas, como dice un versículo bíblico “Nadie es profeta en su tierra” porque si bien es cierto ellos tienen buena reputación ( políticamente hablando) pero siempre y cuando estén fuera de su lugar de origen. A leguas se distingue que en esta decisión o nombramientos hubo mano negra exhibiendo poder e influencia en los nuevos círculos políticos de Chiapas. Esas son las raíces del MORENISMO y las bases de un plan sexenal, que dando los primeros pasos ya están viendo cómo se fortalecen a futuro. Bien llegados las nuevas delegaciones AMLO´vers donde hay mucho que hacer, resolver y reparar, ojalá que en unión con las autoridades locales logren hacer buen equipo para que las promesas de desarrollo que se han marcado por parte de la 4T fluyan como todos los chiapanecos y en general los mexicanos esperamos…//Pasando a otras cosas, no hay que perder de vista a la ex –regidora del ayuntamiento de Las Margaritas y actual delegada de Hacienda del Estado con sede en Comitán Rosario del Carmen Moreno Villatoro quien dirige también una fundación conocida como la MUJERADA desde hace un par de años, y es que últimamente ha estado muy activa, en el trabajo, en la familia, en el deporte con causa, promoviendo acciones que benefician a quienes siempre necesitan de una mano amigable y reconfortadora. Hay está siempre dispuesta a servir…//Por otro lado, tanto va escalando la violencia, la delincuencia, la amenaza y las señales de preocupación por toda esta malevolencia en la sociedad que nos desenvolvemos que habitantes de la colonia Jatón en el municipio de Comitán decidieron colocar plumas en las entradas y salidas de lugar para evitar que esta ruta ALTERNA Comitán y la Trinitaria sea ocupada en altas horas de la noche y madrugada por gente sospechosa. Así pues, se tiene conocimiento que entrada Reclusorio, el Chilango, San Rafael y entrada principal se están colocando plumas que restringirán el paso y circulación de vehículos en altas horas de la noche. Según trasciende la medida se tomó después de que los parroquianos se dieron cuenta que en últimos días se ha desatado una que otra balacera por la zona sin que las autoridades puedan hacer algo para evitarlo. Es medida de protección dicen. Hasta el momento el ayuntamiento municipal encabezado por Emannuel Cordero Sánchez no ha comentado nada respecto al tema, pues de alguna manera este tipo de control también debe estar coordinado o supervisado por las autoridades correspondientes.

LA PREGUNTA DE HOY.

¿Será cierto que todos los altos mandos de las dependencias policiacas y militares ya se encuentran coordinando y organizando el banderazo de salida de la GUARDIA NACIONAL?

De esto y más…Nos leemos en la próxima.

