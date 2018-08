Carrereando la Chuleta / Ronay González

VIVIR EN CHIAPAS

Como en todo y como siempre, los cambios generan incertidumbre, ruido, ansiedad. Ya comenzaron a protestar los prospectos a moverse de ciudad, ahora con la descentralización propuesta por el presidente electo y por el que las Secretarías deberán mudarse –con toda su gente – a lugares en los que probablemente nunca han estado, ya les invadió el pánico.

De los primeros advertidos, digo anunciados, están los trabajadores de la Secretaría de Turismo (Sectur) y adivine qué: no están de acuerdo, no quieren irse a Chetumal, Quintana Roo, esto según José Carlos Navarro Valencia, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Sectur.

No los juzgo ni los culpo, yo nací en esta región, aquí crecí, me casé, bauticé a mis hijos y podría decir que planeo morirme, si me dijeran que debo cambiarme lejos, a San Luis Potosí, por ejemplo, en donde confieso nunca he estado, de entrada se me revolvería la panza, no más pozol, no más Tacaná, no más pan… eso sin contar que mi casa está aquí, mi patrimonio económico pero sobre todo el sentimental.

El asimilar este tipo de cambios no va a ser fácil, póngase en su lugar, sin embargo, creo que van a tener que ser los mártires en esta reestructuración de país, de organización.

Pero más allá de la parte trágica de este asunto, vuelvo, vuelvo y vuelvo a cómo vamos a aprovechar estas oportunidades que se nos van a presentar. La CFE se viene a Chiapas, no sé bien a dónde, nuestro estado es enorme y hermoso, puede ser la capital, sería lo más lógico pero ¿y si fuéramos nosotros? A Tapachula, la Perla del Soconusco.

Vamos a necesitar infraestructura, edificios, oficinas, casas, restaurantes, comercios. No va a ser fácil que los capitalinos se acostumbren a nuestra vida, así como nos cuesta adaptarnos a esa ciudad y eso que vamos de vez en cuando y por algunos días.

Y no es que tengamos que ser una sucursal de la Ciudad de México para que en automático signifique que somos una mejor sociedad o un mejor lugar, no, tenemos decenas de mejores cosas, pero también muchas carencias que deben convertirse en una oportunidad.

¿No le gustaría tener una ciudad con una amplia red de espacios culturales? Museos, teatros, exposiciones, ferias. A mí sí, tanto como me encantaría un transporte público ordenado, una ciudad bien trazada, la basura en su lugar, y no porque la caótica capital lo tenga, es que estoy haciendo mi lista de deseos para el lugar en el que me gustaría vivir. ¿A usted?

Ojalá entendamos que estos movimientos pueden ser una gran oportunidad para todos ¿qué vamos a hacer con ello?

Cambiando de chuleta un poco, pero siempre con el progreso por delante y mejores formas de vivir, habrá un nuevo hospital regional de Tapachula con una millonaria inversión que sin duda alguna repercutirá en la salud la atención y la procuración de una buena atención para los habitantes del Soconusco que no cuentan con seguridad social.

El majestuoso nuevo hospital está construido rumbo a Puerto Madero y sin duda alguna va traer un polo de desarrollo en toda esa zona y lo que ahorita es monte, en poco tiempo se podrán ver muchos negocios que beneficien a decenas de familias.

Ojalá en el viejo hospital se queden las malas mañas, las malas manías, las malas atenciones y los compadrazgos que algunas personas de apellido rimbombante aprovechan, y que han puesto en serios problemas la administración del hospital.

