Café Avenida / Gabriela Figueroa Díaz

¡QUE VIVA EL REY!

Sin querer queriendo el Gobernador Manuel Velasco Coello se reunió por segunda vez con el presidente electo Andrés Manuel López Obrador y es que, si antes lo recibió en visita de cortesía en su residencia de la ciudad de México por el apego que le tiene, ahora tuvieron la oportunidad de encontrarse en la Conferencia Nacional de Gobernadores que preside el gobernador Chiapaneco. Por lo visto Manuel Velasco tiene grandes planes para su futuro y además de la curul que ya obtuvo por el Partido verde, afianza el camino con el estrecho vínculo con el presidente electo, que no es de ahorita si no que se ha forjado años atrás y ahora en la cúspide, se ven beneficiados ambos actores.

“Este Jueves Manuel Velasco Coello intervino para que el Presidente electo se reuniera con la CONAGO a fin de llegar a buenos acuerdos”

Andrés Manuel López Obrador, destacó que en esta reunión con los integrantes de la Conferencia Nacional de Gobernadores “Se dio en buena medida a los buenos oficios de Manuel Velasco a quien le agradezco que haya convocado a esta reunión” en la que hubo intercambio de puntos de vista sin controversias y sin reclamos, en la que se convino en trabajar de manera conjunta por el bien de México, destacando que los mandatarios estatales actuaron con mucha responsabilidad política después de las elecciones del 1 de julio pasado, enfatizando “les presentemos a los gobernadores la propuesta inicial de desarrollo para México, la primera aversión; todo esto también con el propósito de ir elaborando, de manera conjunta, mediante consultas, diálogo, el presupuesto para el 2019”.

Recordemos que la CONAGO es relevante para cualquier carrera política y a pesar de estar en la parte infame de su administración, Maveco se codea con la crema y nata de la política nacional, pasando con el Presidente actual Enrique Peña Nieto, todo el gabinete en pleno y además de que el nuevo circulo político que se está creando alrededor del nuevo presidente electo no es para nada desconocido para él y menos en Chiapas que ha quedado uno de sus hombres claves, encabezando este gobierno y toda su camarilla verde dentro de la nueva administración ahora en Morena.

Hace unos días también se entrevistó con Navarrete Prida en busca de apuntalar la política migratoria en Chiapas, refrendando su compromiso de seguir fortaleciendo los programas de respeto a los derechos humanos de migrantes centroamericanos en la Frontera Sur, eso si todo desde ciudad de México donde están aprovechando hacer acuerdos y coyunturas para terminar esta administración tan mediática de la mejor manera.

Y es que sin duda, quien se puede dar el lujo de hacer estas cosas es precisamente Manuel Velasco, aunque sus bonos no han sido muy buenos en los últimos meses, la verdad se le reconoce la destreza con que ha movido los hilos, para que todo resultará como debiera ser, hombre leal, no se olvidó de los amigos, ni de Eduardo Ramírez, ni de Sasil de León ambos ahora en el senado, ni de Fernando Castellanos quien ya tiene una curul federal asegurada, bueno pues hasta el Sirenito fue agraciado con una curul a nivel federal y a nivel estatal ya acomodo a Enoc Hernández y muchos otros como peones en el ajedrez político chiapaneco.

No quiero sonar a Oscar Ochoa, pero podríamos decir ahora “Que Viva el Rey” no recordando tampoco a José Alfredo Jiménez, autor de la famosa melodía, si no a quien ha sabido conducir los destinos de los chiapanecos con tal pericia que pocos pudieran haber apostado por este personaje, alguien a quien sin duda lo veremos muchísimos años más en la esfera política de Chiapas.

Finalmente: “Les pedí a los gobernadores ayuda, apoyo, para facilitar el proceso de descentralización del gobierno federal, que como lo he venido expresando es un proceso; no se puede llevar a cabo de la noche a la mañana” lo dijo Andrés Manuel López Obrador. Recuerde No es Nada Personal. Envíenos sus comentarios a CAFETOMANA2014@outlook.com

Te recomendamos visitar nuestra sección de las notas más leídas AQUÍ

Vista nuestra home page AQUÍ

RECUERDA: Síguenos en nuestros perfiles de redes sociales, aquí todo el día generamos información oportuna y en tiempo real:

>TWITTER: @entiemporealmx

>PIN DE BLACKBERRY: 2B46B819

>WHATSAPP: 9616587405

Este número de WhatsApp NO tiene relación con la nota y pertenece al portal de ETRNoticias.mx