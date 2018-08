Linotipeando / Marco Antonio Cabrera Alfaro

VELASCO COELLO PRIORIZA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS NIÑOS Y NIÑAS

Mario Carlos Culebro Velasco, secretario general de Gobierno luego de asegurar de que en Chiapas se continúa cumpliendo con los compromisos a favor de la niñez y adolescencia suscritos por el gobernador Manuel Velasco Coello, particularmente en la promoción y respeto a sus derechos fundamentales, para lo cual impulsa la participación de los Ayuntamientos, señalo que se fortalecen alianzas con organismos internacionales de la sociedad civil, y para muestra no hace falta un botón y como tal ahí tenemos la puesta en marcha del proyecto para la erradicación de violencia y el maltrato infantil en Tuxtla Gutiérrez, con auspicio de Word Visión -organización humanitaria global, con presencia en casi 100 países- y de la Agencia Municipal Emiliano Zapata, el cual inició con la capacitación a los principales actores comunitarios sobre erradicación de violencia, castigo corporal y maltrato infantil. Así mismo Culebro Velasco subrayo que una vez que se concluyeron con el programa de capacitación, los participantes replican los conocimientos adquiridos en su comunidad, con el objetivo de fortalecer el tejido social, pero, sobre todo, garantizar que los derechos fundamentales de las niñas, niños y adolescentes, que representan el 40 por ciento de la población en Chiapas, sean respetados plenamente. De igual forma el funcionario estatal indicó que a través de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, el Gobierno del Estado trabaja en forma conjunta con los Ayuntamientos, con quienes fortalece acciones de sensibilización y de socialización de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, vigente desde el mes de junio de 2015, así como el funcionamiento de los sistemas municipales y la responsabilidad que tienen al ser el primer contacto con la ciudadanía. Al último el responsable de la política interna del estado acotó que nuestra entidad tiene de frente el desafío de cambiar su condición de vida, por lo que en nombre del Gobernador Velasco –dijo- exhorto a una mayor participación de todos los actores involucrados, a fin de asegurar mayores oportunidades para su desarrollo, y así garantizar el respeto de los derechos de la niñez y de los adolescentes…ver para comentar

RECHAZAN MAESTROS POSIBLE ARRIBO DE RICARDO AGUILAR A LA SEP…

Tanto se ha cacaraqueado la famosa ley anticorrupción en este sexenio que, y nadie hace nada, nadie supo nada de algunos casos que son tan claros y que están a flor de tierra, un ejemplo es el rarito Ricardo Aguilar Gordillo de quien le diremos que, desde su arribo a la Secretaría de Educación en Chiapas, en diciembre del 2011, para ser más exactos. Ese pelafustán Ricardo Aguilar, con su característico estilo Maquiavélico, que jugaba doble papel, es decir, estaba con Dios y con el Diablo. Su maquiavélica forma de operar mantuvo sumamente incómodo al mismísimo Secretario de Educación, en ese entonces Aurelio Nuño, quien creía que la evaluación punitiva pasaría como cuchillo en mantequilla en la entidad, sin pensar que, ésa culminaría en una verdadera tragedia con la muerte de un profesor. Así lo manifestaron maestros de la sección 40 y VII, quienes a la vez agregaron, “Todos lo saben, fue el mismo nefasto Ricardo Aguilar quien se encargó de filtrar la información a los líderes de la CNTE, sobre la estrategia operativa ideada por la Secretaría de Educación Pública (SEP) y el Gobierno del Estado para adelantar los días de evaluación. Asi se las gasto el lidercillo de bolsillo Ricardo Aguilar, el dinosaurio de la educación chiapaneca se abrió de capa con sus aliados y socios de un negocio de que le ha resultado jugoso, sabroso y, por supuesto, desleal al gobernador Velasco Coello, por ello se dice, sin conceder, que fue él mismo mentor finito Aguilar quien ordenó retumbar los tambores de guerra y alentó la insurrección de un ejército de ilusos maestros utilizados como carne de cañón para seguir gobernando en ese entonces como Secretario de Educación estatal a costa de traiciones, trancazos y sangre, pero el tiempo lo alcanzo y bendito dios lo “cambiaron”, empero hoy nuevamente esta la amenaza latente de que el finito Ricardo Aguilar regresara hacerse cargo de esa secretaria educativa con el nuevo gobierno que encabezara Rutilio Escandón Cadenas, lo cual ha puesto en alerta al magisterio democrático que desenterrar el hacha de guerra si el gobernador electo impone como secretario de educacional remedo de líder magisterial. Aunque déjenme decirles amigos lectores que algunos maestros comentan que el fantasma del finito Ricardo Aguilar sigue deambulando por la secretaria de educación, toda vez que, al actual secretario de Educación Eduardo Campos, desde el hogar del finito recibe indicaciones, cierto o falso así los rumores en corrillos de la secretaria de educación…sin comentarios

PLENO RECONOCIMIENTO A HUMBERTO PEDRERO…

Humberto Pedrero Moreno, desde que asumió el cargo de secretario de hacienda en esta entidad fue muy claro al manifestar que su compromiso al iniciar esa nueva encomienda para su vida social y política es de actuar con responsabilidad para que los recursos de Chiapas se ejerzan con eficiencia, para que todos los programas y acciones que impulsa el gobernador Manuel Velasco Coello, se traduzcan en más beneficios para las familias chiapanecas. Y es así como ese leal funcionario con licencia vino trabajando en aras de lograr una recomposición en las finanzas del gobierno del estado , toda vez que al parecer existían vicios ocultos, que poco a poco el joven profesionista fue desterrando mediante un trabajo ético, profesional y transparente que implemento el joven Humberto Pedrero Moreno, y es que el profesionalismo de ese joven está basado en una licenciatura en Economía y en Ciencias Políticas por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM); ha sido consultor financiero en materia de proyectos de inversión y financiamiento de estados y municipios, así como Tesorero Único de la Secretaría de Hacienda del estado desde 2014., bien porque el joven nunca antepuso sus intereses personales antes que nada cumplir su tarea por a que fue contratado fue la esencia de su labor y el gobernador, lo sabe, sin embargo otros funcionarios o secretarios lo impusieron sus intereses, por eso hay que recocer el trabajo de ese joven profesionista…sin comentarios…

DISCIPLINA, INSTITUCIONAL, LEALTAD Y GRATITUD CARACTERÍSTICAS DE ESF

Un político experimentado que ha dado todo por nuestra entidad, y claro desde luego y por supuesto que también por su gobernador, es sin lugar a dudas el diputado Emilio Salazar Farías, un político que en los momentos más álgidos y difíciles ha estado apoyando a su gobierno, conoce y sabe de la problemática estatal, un auténtico político que toda su vida ha sido institucional, disciplinado y sobre todo tiene es una persona que empeña su palabra con lealtad y gratitud, pero, todos esos “ingredientes” no le ha valido o servido para que sea tomado en cuenta por los grupos del poder y darle la oportunidad de representar a los chiapanecos en otras esferas de la política, donde sin lugar a dudas, haría un excelente papel en favor de os chiapanecos. En las elecciones pasadas del primero de Julio, a Don Emilio Salazar le dieron migajas, lo hicieron a un lado, no le hizo justicia la revolución, cabe destacar que Salazar Farías, en los cargos que ha desempeñado, ha dado muestras de entrega y profesionalismo para sacar adelante las tareas que se le encomiendan, sin duda alguna Emilio Salazar, le da las verdes y las maduras a cualquiera que se le pare de frente, si él se decidiera, podría encabezar otro partido donde valoren sus oficios y trabajo político, para poder lograr un escaño más en la política y ser un digno representante en la cámara alta del congreso de la Unión, o simple y sencillamente buscar la gubernatura de su estado, creemos que a Emilio Salazar ya le toca el turno, ya hizo cola, empero, los grupos en el poder local, no le reconocen la valía, la lealtad con la que ha defendido a su estado y a su gobernador. El legislador Emilio Salazar tiene elementos de sobra, pero eso en política, al parecer, no cuenta, no vale, como alcalde de la ciudad de Tuxtla, sin lugar a dudas, podría hacer, un magnifico papel…ver para comentar

LETRAS MAYÚSCULAS NEGRITAS…

Notarios de Tapachula denuncian el pésimo desempeño en el registro público de la propiedad en La otrora Perla del Soconusco, señalaron los notarios que en el registro público de la propiedad existe un total vacío de autoridad, existe un gran rezago en lo que respecta a la escrituración, por lo que se debe de hacer algo al respecto, seguiremos indagando sobre este tema y le informaremos, porque dicen que hay gato encerrado ahí en esa dependencia…sin comentarios…El presidente, Neftalí Del Toro Guzmán entregó uniformes y equipamiento a Vigilantes Ciudadanos, con esta acción el edil huacalero reforzó el tema de seguridad pública, particularmente en cada una de las colonias y fraccionamientos de la ciudad En su mensaje, el edil tapachulteco, Neftalí Del Toro Guzmán informó que la entrega consistió en 200 playeras, gorras, silbatos de velador, toletes, fornituras, y lámparas de lets tipo swat, la fuente de financiamiento proviene del FAFM 2018…ver para comentar…bueno amigos lectores, por hoy hasta aquí la dejamos y les decimos hasta el lunes primero dios, ya saben que en linotipeando6310@hotmail.com estamos recibiendo sus comentarios, sugerencias, mentadas, aunque no se sean de mentas, CUANDO LOS PERIODISTAS HABLAN, TIEMBLAN LOS CORRUPTOS POLITICOS…OK

