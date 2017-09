Hoja de Apuntes

Enrique Alfaro

¿Y SI VALE LA PENA VIOLAR LA LEY ELECTORAL POR UNA CAUSA?

En nuestro sistema electoral, todos los partidos violan las leyes electorales por conveniencia, porque les es más benéfico que respetarlas. Aventuro que en el caso de Morena pareciera ser el único partido decidido a violar la ley por una causa en contra de la que no podríamos estar: ayudar a los afectados por los sismos.

El PVEM es el caso más emblemático del partido que más viola las leyes para conseguir beneficios mayúsculos. La impresentable dirigencia del Verde prefiere pagar las multas que respetar las leyes. Ahí está el meollo del asunto actual: Si los partidos y el INE no encuentran un vericueto legal, si las cámaras legislativas no se ponen de acuerdo para modificar la Constitución para que se pueda destinar fondos que ahora están considerados para los partidos, el camino que pareciera sugerir AMLO estaría trazado: violar la ley electoral para una causa humanitaria profundamente reclamada por los mexicanos.

Como dirían los zapatistas: Podrán criticar el método pero no las causas. Si Morena destina parte de su presupuesto a los damnificados pese a que no haya acuerdo que lo haga legal, le estaría apostando a obtener un beneficio mayor al perjuicio legal: Valdría la pena pagar la multa por alta que fuera.

Imagino la reacción popular en contra de cualquier autoridad electoral que castigue, que le imponga sanción, que pretenda corregir a AMLO y a Morena por una decisión a favor de los mexicanos que ahora están sufriendo. Yo sólo aventuro una idea

