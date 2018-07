El éxito y la contundencia con que el Movimiento de Regeneración Nacional arraso no solo en Chiapas si no en todo México hace que muchos se sientan entre nubes, pero no debemos dejar de promulgar un valor que es preponderante como lo es la humildad, que al menos promulga su líder nacional y que muchos ahora que ya están en los cargos pareciera que no lo conocen. Los egos existen en todas partes, es decir en todos lados se cuecen habas y poco a poco han sacado el cobre.

La realidad y a pocos días de la jornada electoral es que muchos se ungen como los mesías quienes ganaron cuantioso numero de votos, engrandeciendo sus trayectorias y apuntalando a AMLO, pero no saben que ellos no le hicieron un favor a López Obrador en estar en sus filas y ganar votos para él, al contrario, el los arrastro con su avasallante 6 de 6 que los hizo triunfar en todas las regiones del país. Aquí surge una duda ¿Por qué se engañan solitos?

Hasta el Sirenito quien llegó medio despeinado este miércoles a la reunión nacional donde Andres Manuel Lòpez Obrador convocó a todos los Diputados Locales, Alcaldes y Gobernadores electos del país, y como ejemplo claro este anda todo cuadrado ante la dirigencia nacional, quien de verde muto a moreno pero sabe que no puede objetar un triunfo por su simpatía o trayectorias, además de haberle ganado al mismísimo Raciel López Salazar, pues bien así como él muchos, quienes agradecen a San Peje haberlos tomado en cuenta, sin embargo hay otros y otras que les rebasa la soberbia y se afligen en aclarar que todos los votos, además de ser una cuestión de género y poseer extraordinarias trayectorias (según ellos) avalan el camino andado y los miles de votos con los que resultaron favorecidos. Yo no lo creo.

El proceso Electoral ordinario 2017-2018 ha sido catalogado como histórico por vencer al abstencionismo y sobre todo por ser el menos impugnado al menos en 24 años en México, pero esto no quiere decir que haya sido un resultado de equipo, si no que el único que lucho no solo esta campaña si no por más de 18 años fue Andrés Manuel López Obrador, quien consolido su movimiento y su terquedad lo llevo a que a la tercera vez lograra ser el presidente de Mèxico, ahora que se le quiere colgar cualquiera no es justo que se canonicen a quienes no deben, a quienes por acuerdos, por militancia o simplemente porque estuvieron de lado correcto de la historia hoy son beneficiados y han ganado un cargo de elección popular.

Tampoco puedo dejar de reconocer algunas trayectorias en MORENA, pero también hay que ponderar el ineludible efecto López Obradorista con su 6 de 6, no hay porque andar tan delicaditos de la piel, con la urticaria morenista a todo lo que da, ya que a muchos les incomoda que ahora les toquen el tema, total al que le venga el saco que se los ponga, en sí los estrafalarios números que se adjudican no son más que de Andrés Manuel López Obrador tras 18 años de lucha y si analizáramos otra tangente seria el voto de castigo al viejo sistema político que a los mexicanos ya no nos convence, así que no me vengan con beatificaciones absurdas, porque el pueblo tomó la decisión del cambio a petición de solo uno, los demás fueron agregados culturales. Recordaran en un evento en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, una de sus ultimas visitas donde abucheaban a Eduardo y a Sasil, pues en su discurso el Peje no se canso de decir, “necesitamos mayoría en el congreso, hay les encargo el 6 de 6” y fue tan convincente que lo logro. No por ellos, si no a beneficio de él, quien es quien tomara las decisiones y ellos lo aprobaran a ojos cerrados.

Hay que dejarse de cosas y cada uno de ellos debe de asumir su responsabilidad histórica para que logren entre todos, sacar adelante a cada municipio, estado y nación, que ahora brilla con la luz del Movimiento de Regeneración Nacional.

Finalmente: "Anteponiendo siempre el respeto a los derechos humanos, hemos implementado diferentes estrategias en busca de la protección de las personas que se encuentran en situación de migración" lo dijo MAVECO.

