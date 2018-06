Ensalada de grillos / Ciro Castillo

El último agarrón

Ahí estaban sentaditos los cuatro aspirantes presidenciales en el Gran Museo del Mundo Maya, en Mérida, Yucatán, a menos de 20 días de los comicios del primero de julio.

No se puede negar que ahora sí hubo más propuestas que en los primeros dos episodios; sin embargo, los “gallos” no perdieron el tiempo y se lanzaron acusaciones.

Irónico, pero cierto: todos coinciden en que el principal cáncer del país es la corrupción; sin embargo, todos se sacaron sus “trapitos al Sol”.

Andrés Manuel López Obrador, de los partidos Morena-PT-PES; José Antonio Meade Kuribreña, del PRI-PVEM-Panal; Ricardo Anaya Cortés, del PAN-PRD-MC y Jaime Rodríguez Calderón, defendieron sus propuestas de combatir la pobreza que afecta a unos 53 millones de mexicanos; sin embargo, no dejaron muy claro cómo le harán para lograrlo.

Casualidad o coincidencia, a propósito del paro magisterial de la CNTE, quien ayer mismo aseguró que no cree en varitas mágicas ni en candidatos: los cuatro afirmaron que es muy importante la educación y los maestros, pero chocaron en dejar o quitar la Reforma Educativa.

RICARDO ANAYA

Ricardo Anaya abrió el debate hablando de eliminar el ISR a los que ganan menos de 10 mil pesos; sin embargo, pronto denunció que “ha sido blanco de ataques porque me atreví a decir que conformaré una comisión para investigar al Presidente”.

“Te has convertido, Andrés Manuel, en lo que tanto criticabas”, dijo más adelante, al tiempo de lanzar la propuesta de igualar el salario entre las mujeres y los hombres. “A trabajo igual, salario igual…”

Sobre política social dijo: “Lo primero que hay que entender es que la mejor política social es el empleo bien pagado. Dejar de utilizar los programas sociales para controlar a la gente“.

Y respecto a educación, manifestó que tirar la Reforma Educativa implicaría regresar la venta de plazas, pero también aceptó que se ha aplicado mal esta estrategia porque se está gastando el triple en la evaluación, en lugar que en capacitación.

“Mil 963 millones de pesos se gastaron en la publicidad para Aurelio Nuño, en lugar de capacitar a un millón de maestros.”

En el apartado de salud, afirmó que “no van a quedar sin castigo casos como Ayotzinapa y la Casa Blanca”.

Lanzó acusaciones contra Andrés Manuel López Obrador por beneficiar a un empresario “amigo” con 170 millones en obras sin licitar.

LÓPEZ OBRADOR

El creador de Morena empezó diciendo cómo le haría para que México no se derrumbe, en caso de que se caiga el TLCAN.

“Yo propongo una fórmula sencilla: acabar con la corrupción. Es el cáncer que está destruyendo al país.”

—¿Qué haría con el tema de los aranceles?, preguntó uno de los moderadores

—Fortalecer el mercado interno. Se abandonó el campo. Podemos producir en México lo que consumimos.

Voy a plantear que se mantenga el TLCAN, pero no puede convertirse en una fatalidad para nuestro país que, tiene muchas riquezas.

“No aumentaríamos impuestos, no aumentaría la deuda y no habría gasolinazos”, ofreció.

—¿Consulta o plebiscito para la Reforma Energética?, le preguntaron.

—Vamos a revisar los contratos. No queremos que otros hagan negocios con lo que es nuestro.

Sobre la pobreza y la desigualdad, afirmó que hay 689 programas sociales en México, según el Coneval y aún hay 53 millones de pobres.

López Obrador fue quien más defendió al magisterio. “Voy a cancelar la esencia de la Reforma Educativa, porque lo que se aprobó tiene que ver más con una reforma laboral…”

—¿Cómo?, le cuestionaron

—Que no haya represión al magisterio, que no se siga humillando al magisterio. No se puede aplicar una Reforma Educativa sin los maestros.

ANTONIO MEADE

José Antonio Meade, en un intento de lograr la simpatía del público, envió un saludo a la Selección Mexicana de Futbol.

“Tenemos que cerrar la brecha entre el hombre y la mujer. Estamos proponiendo estancias y guarderías de tiempo completo y con alimentación”, dijo sobre la igualdad hombre-mujer.

“Lo que es importante del crecimiento es que genere empleo. Las dos veces que fui secretario de Hacienda se generaron 1.1 millones de empleos”, manifestó, como una herramienta para hacer frente a la pobreza y marginación.

Consideró que la educación es el gran igualador del país. “En México hay 48 millones de jóvenes que no terminaron la Preparatoria. Mientras no corrijamos este problema no resolveremos el tema pobreza.”

EL BRONCO

Jaime Rodríguez Calderón fue el bromista de los debates anteriores, aunque acusó a los tres candidatos partidistas de ser “la tercia maldita”.

Propuso “no cobrar el ISR a los que ganen hasta 12 mil 500 pesos”, defendió a los maestros y criticó la entrega de programas sociales parejo, pues hay algunos que no lo necesitan.

Escríbanos a:

cirocastillo@hotmail.com

Síganos en:

www.noticiasnvi.com

En Facebook:

https://www.facebook.com/enTIEMPOREALmx/

Te recomendamos visitar nuestra sección de las notas más leídas AQUÍ

Vista nuestra home page AQUÍ

RECUERDA: Síguenos en nuestros perfiles de redes sociales, aquí todo el día generamos información oportuna y en tiempo real:

>TWITTER: @entiemporealmx

>PIN DE BLACKBERRY: 2B46B819

>WHATSAPP: 9616587405

Este número de WhatsApp NO tiene relación con la nota y pertenece al portal de ETRNoticias.mx