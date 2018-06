Café Avenida / Gabriela Figueroa Díaz

TURBIA POLÌTICA ALDEANA

En el pecado llevaran la penitencia, hablamos de la partidocracia y hasta de los independientes quienes han hecho de este proceso electoral realmente algo confuso, porque a seis días de que se dé la jornada electoral, no sé si estamos como al principio, sin pies ni cabeza ,con la incertidumbre de quién votar ò hacerlo por lo que nos diga la corriente, además de que las propuestas que abanderaron a cualquiera de los candidatos ya sea a la gubernatura, senado, diputaciones y alcaldías y demás miembros de ayuntamiento nos lleva a conformarnos con el menos malo y eso si es pavoroso.

“Los Chiapanecos hemos sido los rehenes en este proceso electoral, al no tener opciones certeras que nos beneficien en nuestras necesidades más apremiantes”

El clientelismo electoral que siempre aparece hoy estuvo más cotizado que en otros años, la gente sabe que cada elección los habidos actores electorales tendrán necesidad del voto y tras el reparto de favores, bienes materiales, servicios o dinero a cambio de ellos dirigido a determinado partido político, han pretendido hacer creer que cubren sus necesidades básicas vendiendo el voto en la jornada electoral hasta el 1500 pesos el que más, otros se conforman con la despensa y los que menos con la torta y el chesco como medio único para abarrotar eventos, que además del acarreo para eventos masivos de cada candidato hace un medio de subsistencia para algunas familias, que nunca han tenido nada y en estas fechas aprovechan llevar hasta el perico para que vote por el candidato indicado, como medio de sustento hacia los más necesitados.

Esta elección no será como antes, hasta los indígenas saben que a través de la violencia pueden conseguir más que por otros medios, que las promesas de campaña no sirven, que el partido de las militancias está a modo y que ellos pueden ser quienes lleven la batuta en este proceso electoral como es el caso de Oxchuc que está en veremos si se lleva a cabo o no la jornada electoral, en sus comunidades.

Que pasa con la gente, el hartazgo los abruma, la incertidumbre los tiene ya fastidiados, la turbia política aldeana no los convence, harán definitivamente el voto cruzado o se irán por el seis de seis, el voto corporativo será la opción, todos los partidos han adoptado la política por decir “agarren lo que les den pero voten por nosotros” entonces en verdad la “democracia” es la opción para un buen gobierno, el beneficio extendido de unos cuantos será nuestra mejor opción; después de emitir el voto en realidad las familias tendrán un mejor futuro… no lo sabemos y está en nosotros decidir el cambio o seguir en lo mismo.

Ahora como hacerlo ante tanto confusionismo, a cada minuto que pasa uno declina por alguien el verde declina por morena, los morenos por el PRI, los morenos por el Verde (allá en Tapachula), los morenos por independientes (Tuxtla Gutiérrez) los del partido Podemos Mover a Chiapas por todos, (es una traumatismo que posee su líder) los del PRD por el PRI (Tuxtla Gutiérrez), los de Nueva Alianza por Morena (en Pueblo Nuevo Solistahuacan), en fin esto se ha convertido en una vil revoltijo electorero que aún nos depara más sorpresas, pero deja en estado de indefensión al elector que ante las seis boletas pueda signar cualquiera a su antojo y ahí si libres podrán al menos decidir por quien más les convenga y no por quien les haya condicionado el voto. Ejidos enteros en cualquier comunidad están más que organizados por un otro candidato con quienes ya pactaron los votos para un determinado color y ante también la austeridad presupuestal no ha habido más que dos candidatos que han echado la casa por la ventana y los demás hay tenido que apostar al discurso para convencer a las masas.

Finalmente: “El voto es un acto de confianza y ésta se otorga: no se vende” lo dijo Pablo Salazar Mendiguchia, ex gobernador de Chiapas. Recuerde No es Nada Personal. Envíenos sus comentarios a CAFETOMANA2014@outlook.com

