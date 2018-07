Palestra / Rodrigo Ramón Aquino

Treparse a la combi

Me trepé por completo a la combi de Zoé Robledo durante la campaña electoral. En la Pecera del Amlove recorrimos los siete municipios que conforman el Distrito 6 federal. Qué contraste. Una extraordinaria riqueza natural y cultural y una enorme pobreza de sus habitantes.

Llegamos a las comunidades más apartadas. Algunas nos recibieron con curiosidad y hasta con asombro, porque no recordaban la visita de un político; otras —más duchas en el comercio electoral—, ya tenían listos los oficios para firmar y la promesa del voto comunitario.

El candidato hizo la chamba: de puerta en puerta llevó el mensaje de cambio verdadero y pidió el apoyo para los candidatos de Morena, principalmente para Andrés Manuel y Rutilio Escandón (fue vocero de los dos ante los medios de comunicación). No hubo despensas ni firmó oficios a cambio de votos.

Ganó el movimiento y Zoé será subsecretario de Gobernación. Ganó Andrés Manuel y los cambios que se avecinan tienen nerviosos a muchos. No obstante, hay esperanza. Votar las tres veces por López Obrador me ponen del lado de los que esperan buenas nuevas, y no obstante, también me obliga a ser crítico con lo que viene.

