Comentando la noticia / Alfonso Carbonell Chávez

Transporte y corrupción; vínculo indivisible

Cuando se habla del tema transporte, una regla normal es ligarlo con el tema corrupción. Bueno la verdad es que hablar de cualquier cosa pública, da lo mismo ya que siempre caemos en el lugar común de la corrupción. Porque díganme si no, es este sexenio muy en particular, si tocamos el tema salud es hablar de falta de medicinas, de instalaciones abandonadas, de clínicas sin médicos y en general, de un desvío descomunal de recursos que han llevado al sistema de salud estatal, al colapso total. Lo más grave está, que los resultados de ello se miden en decesos y una creciente desesperanza; es corrupción asesina. Y no le sigo porque, para dónde quiera que uno mire, la corrupción flota como flota la mierda en las fosas sépticas.

Pero volviendo al tema del transporte, una vez más y como para confirmar la regla, las voces de inconformidad del sector transportista de Tuxtla, sobre todo, nuevamente denuncian una gran corrupción en la secretaría estatal del ramo en donde se están vendiendo permisos (no concesiones porque esas cuestan cuatro veces más) a miles, sí así señalan, miles de piratas en la modalidad de taxi, dejándose pedir, trasciende, entre 50 a 100 mil pesos por vehículo. Es sabido y por sabido se calla, que la secretaría ha sido un bastión para hacerse de recursos a través de tramitar concesiones de todo tipo de modalidades del transporte público, y lo mismo su práctica se da en Tapachula que en Comitán, pero igual en Cintalapa que Tonalá o en Pichucalco y Palenque, claro mucho más notorio como escandaloso en la ciudad capital, convirtiéndose en un círculo vicioso y un robo a las arcas públicas a través de sus delegados en los municipios y quienes, empezando por ahí, están al frente de la secretaría. Así el actual secretario como los que le han antecedido, me queda claro, no han dudado ni un ápice en darle continuidad a esta deshonesta práctica esquilmando a los verdaderos trabajadores del volante, de sus escasos ingresos y ahorros de toda la vida para poderse hacer de un patrimonio y de menos de una vía legal para poder chambear. Claro está y por contrario, engrandeciendo los ofensivos emporios de “pulpos” transportistas. Me ahorro los nombres porque podría ser injusto, digo si llegara a omitir alguno. Pero insisto, usted los conoce.

Así ahora, la secretaría que hasta hace poco tiempo estaba bajo la titularidad de Mario Carlos Culebro y hoy flamante secretario de Gobierno que no sirve para nada, ya se venían denunciando una serie de ventas de concesiones y permisos y cuyos actos de inconformidad, como lo están ventilando hoy los transportistas organizados, ya se habían hecho presentes antes de Culebro y después de Culebro. ¡Qué culebros me cae! Ahora bajo la titularidad de un tal Cameras, la inconformidad generalizada ha vuelto a manifestarse e incluso sumándose a las cantidades ya anotadas, las denuncias de cobro de cuotas por parte del actual titular de la dependencia, oscilan entre 2 mil y 2 500 pesos por taxi piratas claro, para poder circular tolerados. Mientras, sí mientras, consiguen los 50 o 100 mil pesos para hacerse de su permiso o los 300 a 440 mil que dicen los propios taxistas, les cobran por una concesión.

Y así entre cochinero electoral y cochineros de corrupción, esta administración gubernamental ha forjado -con denuedo- su marca… su fierro su propia tumba civil. Marcándola para siempre, quizás -me detengo para no errar-, la más corrupta de lo que va de este siglo. Transporte y corrupción; ¡vínculo indivisible! Me queda claro.

Ya de salida (#3de3)

1.- Como si la sociedad chiapaneca no tuviera suficiente con lo que le pasa, ahora se le suma un pesar más con la muerte de, hasta hoy trascendió, un par de jóvenes estudiantes de nuevo ingreso de la cada vez menos célebre Normal Rural Mactumactzá, ubicada al norponiente de la capital Tuxtla Gutiérrez. De acuerdo a la versión de la Fiscalía General del Estado a cargo de Raciel López Salazar, ya han salido a informar de la muerte de un estudiante y dos más se encuentran hospitalizados, producto de la “novatada” que en esa institución educativa se tiene costumbre someter a los de nuevo ingreso, consistente en una serie de pruebas y tareas que exigen el máximo su esfuerzo físico que como en estos lamentables hechos, insisto, ya ha causado la pérdida de una vida de dos más se encuentran delicados de salud. No entraré a los detalles forenses del deceso, lo que sí es menester, es el realizar como sociedad en su conjunto, sobre qué estamos haciendo con la educación en casa de nuestros hijos. Con estos hechos, ya ha salido a la opinión pública otro fallecimiento por las mismas circunstancias y en misma rural, ocurrido hace un año cuya víctima fue una jovencita que sufrió el mismo sometimiento de un esfuerzo descomunal en la “novatada” que finalmente causó su muerte. Con relación a las autoridades sobre todo en este sexenio de corrupción e injusticias, nada que abonar a su favor. Habrá que llegar hasta las últimas consecuencias y con independencia del castigo y deslinde de responsabilidades, por cierto que el director de dicha institución ya fue detenido, resulta urgente tomar medidas sobre estas perniciosas prácticas no sólo en la Normal sino revisar lo que está pasando en el sistema educativo en general. A los padres y madres de los jóvenes mi pésame, solidaridad y pronta recuperación…// 2.- Sin prensa invitada, el Presidente electo de México Andrés Manuel López Obrador, no sé sí en el marco de su agenda de trabajo o en plan de recreación (descansa haciendo adobes), estuvo en la Selva Lacandona y por lo que trascendió en la redes, desde ese pulmón del mundo o lo que queda de éste, anunció el Programa de reforestación en el que pretende se siembren 1.0 millones de hectáreas de árboles frutales y maderables en varias regiones del país. De que hay tierra dijo, hay y son millones de hectáreas que están ociosas por todo México. Con ello, sostiene, habrá trabajo para unos 400 mil campesinos arraigándolos en su tierra. También hizo saber, que la actual Sedesol se convertirá en la Secretaría de Bienestar incluso presento a la Ingeniera agrónoma María Albores que será la titular. Por lo pronto sus detractores de ayer y hoy, ya se pitorrean de sus propuestas dejando a la luz su encabronamiento. Sí enojo y frustración de que el plan de austeridad, como sea, los alcanzará. Y ahí está más carnita para sus malquerientes; designó a su paisano Octavio Oropeza como Director de Pemex y a Manuel Bartlett al frente de la CFE. A este último le han valido las mayores críticas. En abono a su nombramiento diría; quién, cómo él, fue férreo opositor de la reforma energética. ¡Échenle! …// 3.- En este sentido y la verdad me extraña, que Rutilio Escandón gobernador electo, no haya sido convidado a la visita de López Obrador, digo habida cuenta que el tema de la CFE que se propone tenga sede en Chiapas; o también el tema de la nueva secretaría (de Bienestar) como el ambicioso programa anunciado de reforestación, incluye a Chiapas de manera importante, pues, si me sorprende. Se supone que “Juntos haremos historia”. En fin. Lo que sí y claro hay tiempo, no se ve por ningún lado a las mujeres y los hombres de Chiapas que acompañarán en la transformación de la entidad al góber electo. Lo que sí y en contrario, se ha desatado una ola de especulaciones del tamaño de la incertidumbre que Escandón Cadenas, provoca. Y no es sano creo, porque ya hay voces críticas en torno a tal o cuál adelantado pero en una de esas, hasta se les hace. Lo que sí, es que muchos llegarán manchados. Bueno eso ya es problema de los hocicones…// ¡Me queda claro! Salu2.

Asociación de Columnistas Chiapanecos, A. C.

