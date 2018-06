Comentando la noticia / Alfonso Carbonell Chávez

Todos perdemos, perdemos todo.

El tiempo, al menos el electoral, se nos ha ido como agua entre los dedos por lo que a partir de este martes 5, estaremos ya a escasos 27 días para el día de la elección. Lo que sí y gracias a Dios y lo dejo a su elección, ya sólo nos restarán a usted y a todo México 23 días para que cesen, en definitiva, las tortuosas y absurdas campañas que por más de medio año contando las pre campañas el periodo inter campañas y la propia ya dicha, no sólo por el desgaste social a la que someten al país entero sino por el alto costo monetario que de igual manera, va a costillas del erario nacional y estatales. Los resultados hasta hoy y a la vista de todos; un país dividido y una sociedad fracturada la que no alcanza a discernir a ciencia cierta, en qué la beneficia cundo los partidos como los candidatos, lejos de abonar a la reconstrucción del país a través de propuestas serias, sensatas y sensibles, se la han pasado sacándose unos y otros lo peor de cada cual. Ya veremos entonces y gane quien gane, qué país amanecerá al día siguiente a la elección. Y hago votos porque algo quede…de país. Dramatizo…sí.

Pero, déjenme quedarme en la patria chica nuestro amado Chiapas el que todos compartimos con independencia a quién, finalmente, decida darle su voto. Así y lo señalé, días contados en horas nos separan entre un futuro más o menos promisorio u otro que sin duda, habrá condenado a los chiapanecos a más de lo mismo. Es decir, asistimos a la ruptura con el (des)orden político establecido o de plano, la sociedad chiapaneca podrá quedar condenada per se, a padecer una suerte de “destino manifiesto” condenando al estado y a sus hijos al permanecer inermes, inmóviles e impávidos, ante la rapiña sexenal más allá de las siglas que nos vayan a gobernar. O como hasta hoy condenada más allá de los siglos.

Y Mire, no hay que ser un erudito en materia electoral para visualizar, con los mínimos datos, que la elección desde su arranque hasta las horas que corren ha sido el proceso electoral más desaseado del que se tengan registro y no exagero. Y solo hay que reparar cómo, al propio árbitro electoral en Chiapas llamado Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC), ha sido sometido a fuertes presiones que van desde tener que conceder prórrogas en distintos momentos del proceso, por ejemplo del registro de coaliciones, hasta el tema presupuestal. Por cierto, al que con regateos incluso usando al propio Congreso local, apenas hubo de autorizar una ampliación de 187 millones de pesos, no sin antes entablarle una guerra sucia al propio OPLE local acusándole de haber presentado un presupuesto voraz y exagerado. Así decía, la intromisión del propio gobierno estatal hasta el juego sucio intrapartidista en el ámbito estatal, llevó a ir retrasando sus procesos de elección no sin la intervención de sus dirigencias nacionales, en un juego perverso de imponer candidatos. O como fue el caso del mismísimo gobernador Manuel Velasco quien como actor principal, metió las manos para imponer candidatos a modo en todas las coaliciones con el único e inocultable propósito, de que al concluir su mandato y quede quien quede su salida quede garantizada –blindada- de cualquier posible sobresalto. El de evidencias de corrupción. Por ejemplo.

Y así como para corroborar el aserto, apenas una semana atrás nos amanecimos con un quinto candidato a la gubernatura en la persona de Fernando Castellanos Cal y Mayor, quien tiene gran posibilidad de ser ratificada su candidatura por el TRIFE. El miércoles 6 de junio vence el plazo para su resolución ya que su candidatura fue impugnada por el PRI. Su aliado nacional. Por lo pronto y con un mes escaso de campaña, a todo vapor la maquinaria electoral del Verde acompañado por el partido local Mover a Chiapas, en cada plaza ha mostrado músculo mismo que no se explica sin la intervención y recursos del gobierno. Pero no seré yo desde esta humilde trinchera a quien toca ni puedo probar la presunción de una elección de estado. Toca sí a sus hoy contrincantes del PRI y su candidato Roberto Albores, al igual que Rutilio Escandón de Morena o de Jósean del PAN y éstos con sus aliados, denunciar y demostrar que la campaña de Fernando está siendo impulsada desde el gobierno. De otra manera su silencio deja tácito que aceptan las reglas del juego gubernamental. Al final, solo confirmaría mi aserto de que todos al fin de cuentas, responden a una sola voluntad. La que emana de palacio.

Concluyo; porque ahora resulta, que Roberto Albores del PRI es quien está poniendo en el centro de su discurso político la corrupción e incluso, lo más inverosímil dice, que de llegar a la gubernatura la combatirá y castigará a los corruptos ¡por dios! Con todo respeto; La iglesia en manos de Lutero. Pero en fin, de no meditar su voto peor aún de venderlo, en su conciencia quedará el futuro del estado y de sus hijos y entonces; Todos Perdemos, perdemos todo. Me queda claro.

Ya de salida (#3de3)

1.- Tal y como lo venían anunciando incluso adelantándose a la fecha de estallamiento, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) Chiapas Sección VII, finalmente el lunes 4 de junio, iniciaron el paro magisterial de manera indefinida. Así este lunes con una marcha de miles de maestros y maestras, dieron formal inicio a un paro indefinido que se conjuntará con acciones y movilizaciones diversas, ello a la par de que la CNTE en sus secciones de Oaxaca, Guerrero y Michoacán y la propia de Chiapas, se trasladaron a la CDMEX para plantarse ante la secretaría de Gobernación exigiendo la instalación de una Mesa de Diálogo en la que una vez más, plantearán como principal demanda aunque no única, la derogación de la mal llamada así la califican Reforma Educativa. Por lo pronto y obvio ante la negativa del gobierno federal a su principal petición, ya en Tuxtla Gutiérrez cientos de docentes se apropiaron del centro de la ciudad, por lo que habrá que armarse de paciencia y ser tolerantes porque la violencia de cualquiera de las partes solo genera más violencia y caos. Y en el caos, todos perdemos. Lo más execrable sin duda, que nuevamente la noche negra de la educación (dixit Patrocinio González) obscurece el futuro de la niñez y la juventud chiapaneca. ¡Ta madre!…// 2.- De entre la vorágine informativa, las consabidas fake news en redes sociales como los trascendidos periodísticos de pasados días, han corrido versiones, aún sin confirmar, sobre la supuesta intervención que de manera protagónica el gobernador Velasco, habría jugado en el intercambio de mensajes entre el candidato presidencial de Morena Andrés Manuel López Obrador, con el mismísimo presidente Enrique Peña Nieto. Tal versión difundida, se ha acompañado de la idea, maquiavélica por cierto, que como resultado de tal negociación entre los personajes aludidos, le habrían concedido al inescrutable gobernador chiapaneco, la potestad de elegir a su sucesor dándole la opción de un quinto candidato que compitiera con las siglas de su partido. Así, al menos, ante la inminente derrota del candidato del PRI-Verde el señor Meade, al perder todo, el Verde Ecologista podría asegurar su permanencia como partido nacional con el triunfo en Chiapas de su candidato. Como sea y finalmente, usted tiene la mejor lectura y opinión…// 3.- Con gran tristeza y pesar, los chiapanecos recibimos la trágica noticia del devastador impacto que la erupción del Volcán de Fuego en nuestro hermano país de Guatemala, este pasado domingo, ha provocado hasta este lunes la muerte de al menos 38 personas, casi dos millones de afectados y más de trescientos heridos y poco más de tres mil desalojados. Desde este espacio y con gran pesar insisto, les mandó un abrazo fraterno y solidario a mis amigos y compañeros periodistas guatemaltecos y claro, mi pésame a las víctimas y sus familias. ¡Carajo! Guatemala y Chiapas unidos por su historia, pero igual por sus desgracias. No solo en la pobreza sino hoy unidos en el dolor…// ¡Me queda claro! Salu2

Miembro de la Asociación de Columnistas Chiapanecos, A.C.

Te recomendamos visitar nuestra sección de las notas más leídas AQUÍ

Vista nuestra home page AQUÍ

RECUERDA: Síguenos en nuestros perfiles de redes sociales, aquí todo el día generamos información oportuna y en tiempo real:

>TWITTER: @entiemporealmx

>PIN DE BLACKBERRY: 2B46B819

>WHATSAPP: 9616587405

Este número de WhatsApp NO tiene relación con la nota y pertenece al portal de ETRNoticias.mx