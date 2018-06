TERCER DEBATE PRESIDENCIAL.

Cuando faltan catorce días para la jornada electoral, tenemos que analizar la propuesta que nos dan los candidatos a la presidencia de la república, ya que a lo largo de los tres debates organizados por el Instituto Estatal Electoral, fueron de lo más controvertidos, carismáticos, burlescos y cayendo en tal desparpajo que hizo no solo que el elector buscara otras opciones, o que se definiera por alguno, por lo visto el objetivo se cumplió, pero los mexicanos nos quedamos con muy mal sabor de boca, votaremos por el menos malo si es que llegamos a ir a las urnas, por lo que pudimos escuchar es que algunos mocharan las manos, de aquel que dice ser el mejor por su trayectoria como funcionario público pero que aprobó los gasolinazos, el que se defiende y esta procesado por delitos, además de ser un estuche de monerías y finalmente el que utiliza frases como “voy a cuidar mi cartera”, “serenense” ò “Anayin, corruptin, canallin” para argumentar su defensa, cuando debieran haber tratado con seriedad los grandes temas más controvertidos de México.

“Gran revuelo causó el tercer debate presidencial llevado a cabo desde el Gran Museo del Mundo Maya en Mérida Yucatán, organizado por el INE”

Y es que los cuatro candidatos a la presidencia de la república, Rodríguez Calderón, Meade Kuribreña, Anaya Cortes y López Obrador, pareciera no importarles mas que el revanchismo mediático que han entablado; la lucha es ardua y se sabe que el más habilidoso ganarà la contienda, a algunos les han prometido de todo pero a fin de cuentas lo que se gane en las urnas lo pelearan en tribunales y así tendremos a nuestros próximos gobernantes, en todos los niveles, por lo que no hay mucho ya que decir toda la maquinaria esta lista, aún así, esto fue de lo mas relevante que los candidatos a la presidencia de la republica argumentaron en el debate del 12 de Junio del año en curso.

RICARDO ANAYA CORTES.

El candidato no dejo pasar un minuto sin defenderse ya que fue muy cuestionado por la imputación de algunos delitos, por lo que él se protegió así: “NO les tengo miedo, de ser presidente de la República, creare una Fiscalía que juzgara a Enrique Peña Nieto” referenciando a que le están creando este tipo de asuntos para que no siga con sus propuestas en el caso de llegar a ser presidente, este pueda proceder contra Enrique Peña Nieto. Además, señaló a uno de sus contrincantes: “Te has convertido Andrés Manuel, en lo que más criticabas” por lo que evidencio directamente al Peje cuando marcó “En esta página están las pruebas de corrupción” para que al final afirmara “Andrés Manuel acepta que negaste a Riobos por otorgarle contratos de 170 millones de dólares en licitaciones en el gobierno de la Ciudad de México” a lo que el peje sonrió por el ataque insistente de Anaya y no cayo en sus provocaciones, simplemente el candidato por el Frente (PRD, PAN y MC) siguió apuntando contra Andrés Manuel “Perdonar la corrupción no es el cambio, ya te convertiste en lo que tanto criticabas” y es que pareciera que su estrategia fuera esa, nunca increpo a mas candidato que a Andrés Manuel diciéndole “Si soy presidente, ustedes enfrentaran a la JUSTICIA -refiriéndose a AMLO y a MEADE” ò “Construir una nueva refinería como dice AMLO es un completo disparate” viéndose en un acto desesperado, donde saco de las casillas a Andrés Manuel al responderle este: “YO NO SOY CORRUPTO… Como tu Canallin, SOY PEJE pero NO lagarto” además señalo “JUSTICIA no es VENGANZA, Ni a ti te metería a la cárcel CANALLIN”.

En la parte de las propuestas Anaya señaló diversas que fueron gratas al oído de los Mexicanos, dejándose de toda controversia 1) “Hay que gastar más en la capacitación de los maestros” 2) “Yo me comprometo en mi sexenio que todos los niños tengan la oportunidad para estudiar inglés” 3) “En mi sexenio todos contaran con una tableta o un dispositivo móvil para que estén inmersos en la era digital” 4) “Mi propuesta es tener un México conectado de forma trascendental con COBERTURA + DISPOSITIVOS + INTERNET GRATIS ” 5) En materia de salud “Yo prometo un programa especial y específico para personas que padecen DIABETES, incluida la insulina”

ANDRÈS MANUEL LÒPEZ OBRADOR.

Indudablemente el Peje quien va por su tercera vez a la presidencia de la república, espera que esta vez si favorezcan los votos a su candidatura ya que ha dicho que la tercera es la vencida y que si no se ira a su rancho en Palenque Chiapas, a pasar una vida tranquila alejado de la política, por lo que comenzó con su frase “La corrupción es el CANCER que más daña a México”, “La Corrupción es la causa principal de la desigualdad en el País” y con el inigualable toque tabasqueño señalò “Vamos a cortar el COPETE de privilegios de los funcionarios públicos” “Está muy desesperado MEADE, que culpa tengo yo que estén empatados, yo les llevo 30 puntos de ventaja… Serénese” además de decir que “El mejor programa social en el país es el que benéfica a los adultos mayores y eso lo hizo esta cabeza y este corazón” entre otras de sus propuestas, hacen que sea el candidato mas vitoreado por su forma de ser y de esquivar los ataques en cada debate presidencial.

Entre sus propuestas estuvieron: 1) “Voy a plantear que se mantenga el tratado (TLCAN) pero si no, No tiene que ser una fatalidad para los mexicanos” 2) “Mi formula es acabar con la corrupción + Plan de Austeridad + Impulsar empleos + No aumentar la deuda + Tampoco los impuestos + No más gasolinazos” 3)“No queremos que se haga negocio con lo que es de nosotros” y su famosa idea de 4)“Vamos a bajar los sueldos de los de arriba, mejoraremos los sueldos de los de abajo, vamos a vender la flotilla de aviones y acabaremos con los privilegios de la mafia del poder”

Además anuncio que en impulso a la ciencia y a la salud “María Elena Alvarez-Buylla Roces, Premio Nacional del Ciencia 2017 será la próxima directora del CONACYT de mi gobierno y El Doctor Jorge Alcocer será mi el Secretario de Salud, también Premio nacional de Ciencia 2015”, por lo que, los moderadores increparon al candidato del dónde va a salir el dinero para cumplir las expectativas del sistema de salud del nuevo secretario Jorge Alcocer, Premio Nacional de Ciencia 2015, a lo que Andrés Manuel contesto “Es un proceso tenemos que ahorrar, sostengo que el mayor problema es la corrupción y combatiéndola se puede dar medicamentos gratuitos a todo el país”

LA REFORMA EDUCATIVA.

Fue un tema de excepcional interés que llevo a los cuatro candidatos a debatir de sobremanera ya que se sabe que el magisterio nacional esta en conflicto y que oportunamente representan muchos votos por lo que todos y cada uno de ellos puntualizo acerca de este tan sensible tema nacional.

Inicio el Jaime Rodríguez Calderón el Bronco señalando que “ No se puede hablar con el maestro si no tienen un buen salario, es necesario que tengan mejores ingresos, que a la Reforma Educativa debe regionalizarse no es lo mismo CHIAPAS que BAJA CALIFORNIA, porque además ninguna reforma tiene que ser a chaleco, además de que no hay que cargarle todo a los maestros, los padres también tenemos mucho que hacer para finalizar con “Yo valoro al maestro en lo individual, pero no a los Sindicatos”.

Para Anaya “La Reforma Educativa en su forma Correcta es dar herramientas que beneficien a los maestros, no para castigarlos, pero la realidad es que este año se gastaron 1963 millones en publicidad del Secretario de Educación Aurelio Nuño quien es jefe de campaña de MEADE, más de lo que se gastó en este sexenio en la capacitación a los maestros”.

Para Andrés Manuel quien fue mas habido en el tema se explayo diciendo: “Voy a CANCELAR la esencia de la Reforma Educativa, porque considero que lo que se aprobó no corresponde a una Reforma Educativa, al ser una reforma laboral como represión a los maestros con una orientación neoliberal y de privatización”, NO hay que seguir humillando a los maestros, a quienes se empeñaron en echarles la culpa del rezago educativo, nosotros con la asesoría de maestros y padres de familia elaborare un plan educativo nuevo, sin afectar los derechos laborales del magisterio ya que esta Reforma Educativa está hecha con fines persecutorios, por lo que se CANCELA la mal llamada Reforma Educativa, que no es una Reforma Educativa, ya que hay que tener en claro los maestros no se oponen a la evaluación, se oponen a que la reforma educativa se use para reprimir a los maestros siendo que esta Reforma Educativa NO resuelve el rezago en la educación” ante la respuesta de otro candidato defendió a los maestros enfatizando: “El único que vende plazas es el Secretario de Educación de ustedes dos (refiriéndose a MEADE y ANAYA) que son la mafia del poder.

JAIME RODRIGUEZ CALDERON

El candidato independiente quien se hace llamar el BRONCO hablo acerca de que hay que tener un gobierno tecnológico para quitar a muchos burócratas, además de proponer incrementar el ingreso básico de una persona a 350 pesos, además de llamarles a los demás candidatos la TERCIA MALDITA porque lo único que han hecho es destruir a México. Así como es tan sincero como buen regiomontano dice que hay que separar la VULNERABILIDAD del ASISTENCIALISMO, porque hay mucha gente floja por lo que no hemos acabado con la pobreza, por eso hay que ponerlos a trabajar afirmando que en Nuevo León casi termino con la pobreza extrema, los pusimos a jalar y ahora están trabajando, por lo que vamos a reducir el asistencialismo y los vamos a poner a jalar” en un momento álgido de la noche les refirió a sus demás compañeros: “Dale un beso, México necesita de la unidad de todos y no de pleitos, pero los tres vinieron a pelear”.

JOSE ANTONIO MEADE KURIBREÑA.

El candidato por el PRI- VERDE señalo en una de sus intervenciones “Esta película solo la va a ver Andrés, porque tendrá mucho tiempo allá en su rancho” además de “Aquí el ÙNICO indicado en un DELITO es Ricardo” y “Lo único que sabe hacer AMLO es destruir empleos”, pasivo mucha de las veces, provocador en otras no hubo que mas hablar del abanderado por el revolucionario institucional a la presidencia de la república.

VA DE ANÉCDOTA. – En el tercer debate presidencial

-MODERADOR: Señor Jaime Rodríguez Calderón ¿Que va a hacer con el tema de los amputadores nacionales? Por eso de que les cortara la mano a los corruptos.

-BRONCO: Ya presenté una iniciativa.

-MODERADOR: ¿Quién va a cortar la mano?

-BRONCO: Un tribunal

-MODERADOR: y si lo demandan por falta de asepsia

-BRONCO: prefiero que me demanden a que se siga desangrando el país.

Finalmente: "Se entregaron pensiones vitalicias a dieciséis familias de diferentes partes del estado como muestra del compromiso adquirido por el Congreso de Chiapas y el Ejecutivo Estatal" lo dijo Willy Ochoa.

