AMLO – Rutilio / José Antonio Molina Farro

Tanto mercado como sea posible, tanto Estado como sea necesario.

Es el triunfo de la razón. El despertar democrático iluminó el país el 1 de julio. La perseverancia en los ideales humanísticos rindió frutos. Andrés Manuel López Obrador resistió ataques inmisericordes, cuestionamientos lapidarios a su personalidad e invectivas infames. No se arredró, los ataques lo fortalecieron. Su resistencia fue casi heroica. AMLO despertó la esperanza de millones de mexicanos que le dieron su confianza y demandan a gritos un cambio en el ejercicio del poder político. Sé muy bien que sabrá responder a las expectativas Su mensaje a la nación estuvo cargado de definiciones y compromisos muy concretos y asequibles. En la escala de las prioridades el combate a la corrupción y la impunidad será el principal objetivo de gobierno. Buscará fortalecer la democracia, sin rencores ni revanchismos, respetando todas las libertades consagradas en la Constitución. Sin embargo, de ello, me preocupa el pasar de una <<democracia encantada a una democracia desencantada>>. Me explico. Los ideólogos de la escuela de Turín, epígonos de Norberto Bobbio y de Michelangelo Bovero hablan de la <<soledad normativa de la democracia>>, pues no habiendo otro sistema mejor, ha sido incapaz de resolver los problemas de la desigualdad, inseguridad, la corrupción y la impunidad, la pobreza y la exclusión, lo que se traduce en frustración ciudadana. Hay datos confiables de Transparencia Internacional, que nos indican que en México existe un alto porcentaje de ciudadanos que no confía en la democracia. Hago acotamientos. En los países más civilizados y democráticos, aquéllos con una fuerte cultura política y respetuosos de la legalidad, existen contrapesos institucionales y una voz ciudadana que han permitido combatir eficazmente y en diferentes grados, el cáncer de la corrupción y la impunidad, al igual que han logrado parámetros mínimos de bienestar para su población, con una distribución más equitativa de la riqueza social. En el subdesarrollo económico, cultural, clientelista y ayuno de legalidad, como el nuestro, es impensable hoy día, erradicar estos males que aquejan a la sociedad sin cambiar actitudes y valores y sin una fuerte voluntad política. Esta situación se agrava en las comarcas locales, donde gobiernan sátrapas que avasallan todo, los Poderes Legislativo y Judicial, los <<órganos autónomos>> y la mayoría de los medios masivos de comunicación. La ciudadanía naufraga en las aguas de la indignación y de la impotencia. La denuncia y la protesta en redes sociales han sido grandes catalizadores del descontento y del cambio expresado en las urnas. En Chiapas son flagrantes las desviaciones, la frivolidad y el cinismo, mismos que atraviesan todas las coordenadas del poder político.

A Andrés Manuel le corresponde ahora traducir en los hechos la validez de sus compromisos. Sabemos que la rémora de algunas vertientes de las izquierdas contemporáneas es el querer subordinar la realidad a la teoría y no transformar ésta en función de la realidad. El dogmatismo y el fundamentalismo los han acompañado históricamente. En México AMLO, el más genuino emblema de la izquierda progresista, rompe con este lastre y se revela como un político alejado del pensamiento único y más cercano a la tolerancia, el respeto a la diversidad de opinión y dispuesto a rectificar lo que haya que rectificar. Insistió en el ¡No les fallaré! Merece el beneficio de la duda. Sus ideas serán sometidas a la prueba de fuego de la experiencia concreta. Tengo para mí que por su honestidad y principios habrá de cumplir, y sabrá abanderar una corriente reformista basada en una cultura cívica plural y un reformismo enérgico, audaz y creativo.

El 1 de julio el pueblo de Chiapas también eligió, de manera abrumadora, a Rutilio Escandón Cadenas, quien hoy se yergue como el representante más genuino de los anhelos y exigencias de cambio de millones de chiapanecos. El mensaje de Rutilio fue enérgico y directo. <<Gobernaré, dijo, para todos los chiapanecos, sin banderías partidistas, con proyecto y férrea voluntad política. Somos nosotros, sin exclusiones, los que debemos consagrarnos a la gran tarea que aún resta, para avanzar con firmeza en los afanes de transformación y regeneración de la vida pública>>. El mensaje de Rutilio Escandón no tiene desperdicio. Es una pieza doctrinaria con asideros en la dolorosa realidad de Chiapas. <<Es un privilegio, en los tiempos difíciles, servir a mis paisanos. Entrego para ello toda mi voluntad y toda mi imaginación. A los chiapanecos les pido confiar en mi buena fe, las tareas y expectativas legítimas serán cumplidas con el concurso de todos ustedes. Ofrezco un proyecto racional y razonable de esfuerzo compartido. No puedo prometer milagros, solo realismo y congruencia >>.Una vez más hizo un llamado a la unidad y la reconciliación, y una condena enérgica a la violencia en todas sus formas. <<Hagamos una tregua inteligente para no perder el rumbo, una tregua que sea oportunidad de reencuentro. No nos empeñemos en buscar culpables por lo pasado, sino encontrar a quien responda por las soluciones de ahora y del porvenir. Que nadie se sienta sólo. Hagamos de la solidaridad nuestra fortaleza y de nuestro amor por Chiapas un baluarte de nuestra conciencia. Cumplamos cada día con nuestro deber. Merezcamos nuestros derechos. ¡Es la hora del poder ciudadano! ¡Es la hora de cerrar el paso al influyentismo, a la corrupción y la impunidad!>>. Habló de sus raíces populares y que al igual que sus padres y abuelos, es un hombre de trabajo que conoce el valor de la palabra, pero que confía más en los hechos. Rutilio me recordó a Carlos Fuentes cuando recibió el Príncipe de Asturias: <<Estamos en ese terreno pantanoso donde lo viejo no acaba de morir y lo nuevo no acaba de nacer>>. Yo agrego lo que dijo un historiador francés al concluir la era napoleónica <<Estamos con un pie en la semilla y el otro en las cenizas>>.

En este Chiapas agraviado es preciso que todos cerremos filas con Rutilio Escandón. Que todos los sectores de Chiapas se revistan de un franco optimismo y que cada uno de los ciudadanos, ya sea en sus trabajos agrícolas, ganaderos, pesqueros, industriales, comerciales, etc., desarrollemos un mayor y mejor esfuerzo para salvar la economía del Estado. Vamos, con Rutilio, a esculpir de la montaña de la desesperación y la impotencia, una piedra de esperanza.

Te recomendamos visitar nuestra sección de las notas más leídas AQUÍ

Vista nuestra home page AQUÍ

RECUERDA: Síguenos en nuestros perfiles de redes sociales, aquí todo el día generamos información oportuna y en tiempo real:

>TWITTER: @entiemporealmx

>PIN DE BLACKBERRY: 2B46B819

>WHATSAPP: 9616587405

Este número de WhatsApp NO tiene relación con la nota y pertenece al portal de ETRNoticias.mx