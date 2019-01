Comentando la noticia / Alfonso Carbonell Chávez

Y mientras tanto, en los municipios…

En las últimas entregas nos hemos referido de manera directa y sin rodeos, a la inacción por decir lo menos, con que este gobierno moreno de la cuarta transformación encabezado por su gobernador Rutilio Escandón y comparsa que lo acompaña, ello ante el cúmulo de pendientes y urgencias apremiantes que de plano, no se explican al menos no de manera convincente, para entender este marcado letargo en el accionar institucional en todas sus áreas de su gobierno. Así el tema educativo en general y algunos conflictos en particular como la falta de pago a personal docente, no arrojan luces desde la secretaría del ramo que al menos algo se está realizando para poner orden y, más importante, deslindar responsabilidades. Un ejemplo de ello es la reunión que apenas esta semana, el secretario de gobierno Ismael Brito, hizo circular información y fotos de una reunión con representantes de maestros de telebachillerato, que de acuerdo al contenido, se dijo dispuesto el gobierno de Escandón al diálogo ¡perooo!, que no se comprometía a nada más que de intervenir ante la secretaría estatal de educación para en la medida de lo posible, irlo resolviendo. En el referido boletín, escueto por cierto que es indicativo de la poca importancia que se le dio al tema, dice que los maestros se mostraron abiertos y receptivos incluso externando éstos, su conocimiento de la situación financiera de escases que atraviesa la presente administración.

Más adelante el boletín oficial deja muy en claro la postura del secretario cuando les advierte que, como para no desgastarse ambas partes, no se compromete ni promete nada que no esté en entera posibilidad de cumplir. Así con este ejemplo de comunicación gubernamental difundido ante demandas tan sentidas como la falta de pago a lo trabajado y devengado, en nada aporta a su solución real y justa. Por qué mejor no el secretario Brito, ante los propios representantes de telebachillerato, en el acto ordenó pedir información a la secretaría de hacienda e incluso al congreso, sobre sí en el presupuesto autorizado para el 2018 fue considerada la partida para el pago de maestros de este sector; y aún ir más allá; exigir una justificación del por qué no se pagó; en dónde se ejerció o quién los desvío. ¡Eso sí son ganas de resolver las cosas y actuar en consecuencia! De hacer justicia y no salirse por peteneras y lejos de ello casi amenazarlos. Me explico. Y así como este caso, súmele centenas más de pendientes en la secretaría de educación y otras todas.

Pero decía, no sólo en el gobierno estatal se cuecen habas, sino que en los municipios en lo general, están peor. De las pocas informaciones periodísticas que se logran leer en los medios de la capital y sobre todo en las redes sociales, los sucesos se repiten en variedad de temas que refieren igual arcas vacías al iniciar sus gestiones. Peor tantito, con adeudos de consumo de energía eléctrica a la CFE por millones de pesos. Pero igual con proveedores locales y hasta aguinaldos y salarios a sus trabajadores. Pero como es materialmente imposible mencionar a nivel particular sobre cada municipio, retomemos la problemática del principal de todos no sólo por su densidad poblacional, sino porque en este se asientan los tres poderes del estado, las grandes cadenas comerciales, los centros de abasto más importantes, las instituciones de educación superior y media superior y la mayor infraestructura urbana e inmobiliaria; sí claro Tuxtla Gutiérrez capital del estado.

Así entonces y reconociendo públicamente de entrada el alcalde entrante Carlos Morales, insisto desde el primer día de gobierno y ante la presencia del entonces mandatario electo Rutilio Escandón, sobre que le habrían entregado un municipio en completa bancarrota. Desde ese momento si no directamente señalando responsables o culpables de posibles actos de corrupción, si dejó entrever que no habría impunidad y bla, bla, bla. En su momento la ciudadanía tuxtleca suspiró profundo al considera que ¡por fin!, se haría justicia y se castigarían a los saqueadores de las arcas municipales. Pero han bastado poco más de 100 días y con informe de por medio, para darse cuenta que lejos estaban de aventurar como lo habría dejado entrever el alcalde Morales, que se actuó y se dijo lo que se dijo al calor y emoción que empuja el momento. Ahora nos ha salido a decir con bombos y platillos respecto al adeudo que el municipio tiene con la empresa Veolia (Proactiva), que del monto superior a los 350 millones que le habría heredado su antecesor, por el buen arte de sus operadores financieros o incluso a sus propias dotes de negociador financiero, he de suponer, lograron convenir una reducción de adeudo en un monto de más de cien millones de pesos. Y así nos dice el moreno alcalde, que en otros rubros también está haciendo quitas millonarias reduciendo los montos de adeudo con proveedores, contratistas y prestadores de servicio.

Lo que tampoco nos dice el alcalde, es el por qué se llegaron a acumular millonarias cantidades de deuda que él mismo acepta asciende a 2 mil millones de pesos, menos claro está, las reducciones logradas. Pregunta obligada; en realidad es el adeudo total y de ser así, por qué y quién o quiénes dejaron de pagar. Porque al igual que en el tema estatal, en el caso de Tuxtla corren versiones algunas con amplio sustento, de que muchos de esos millones de deuda acumulada fueron a parar a campañas políticas del verde ecologista. Y otro tanto igual, a la bolsa de presidentes municipales y funcionarios. ¿Usted qué opina? Y esto multiplíquelo por 123 municipios y dimensionará, el tamaño del atraco cometido contra Chiapas y los chiapanecos. Así entonces; Y mientras tanto en los municipios…Me queda claro.

A partir de estos días que vienen, y conforme a lo anunciado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, ello con relación a una restructuración integral del conocido Sistema Público de Radiodifusión (SPR) a cargo del Estado Mexicano, a cuyo frente quedará una vez ratificada la propuesta presidencial por el Senado Jenaro Villamil, una nueva estrategia de comunicación social en los medios públicos vendrá a impactar, no sólo en el modo de comunicar sino en la nueva relación de los gobiernos con los medios de comunicación públicos sí, pero igualmente privados. Bueno con decirles que el propio presidente en un momento dado al dar a conocer su propuesta señaló que “¡se acabó el chayote!”. Al saber que quiso decir. Así RTC de Gobernación, los canales 22, 14 y el 11 del IPN; pero igual radio educación y hasta Notimex, quedarán bajo la coordinación de Villamil. En breve pues, veremos el destino no sólo de los medios públicos sino decía ya de los privados y por supuesto, de quienes tenemos como ejercicio de profesión u oficio el periodismo. Entramos así de lleno a en la Cuarta Transformación. Nomás no vaya siendo maldición eso que sentenció el culto Paco Ignacio Taibo II, porque entonces sí ¡no las van a meter doblada!…// ¡Me queda claro! salu2 y buen fin.

