Comentando la noticia / Alfonso Carbonell Chávez

¡Se va, se va…se fueee!

Pues, con lo anunciado por el presidente electo Andrés Manuel López Obrador, ahora en el tema de la política deportiva que desplegará en el país, el béisbol ha dicho, tomará un impulso nunca antes visto. Así y usando la jerga beisbolera, el tema del gobernador-senador Manuel Velasco, no queda otra que, cómo lo narraría un Mago Septién o Jorge “Sony” Alarcón, Manolito como si hubiera bateado un jonrón sólo podemos decir; ¡se va, se va…se fue! Aunque dicen las malas lenguas sí esas que quieren seguir contrariándonos y encabronándonos, de que Manuel pedirá permiso al Congreso del estado por 24 horas para asumir, se especula, protestar como Senador el 1 de septiembre para después, me cae, solicitar licencia pero ahora al Senado y regresar a acabar su periodo constitucional como gobernador. A lo que agregaría, darle la estocada final a los chiapanecos ya de por sí heridos de muerte.

Pero eso, la verdad, sería lo de menos si nos detenemos a repensar con cierto humor negro, el gran papel que durante su gestión y despachando desde “La Almolonga”, con un gran sacrificio eso sí se ha empeñado en hundir en la pobreza y desesperanza a más de cinco millones de chiapanecos. Bueno tal vez con su regreso, en una de esas, hasta es posible lo logre. Es increíble que con todo y lo que se ha evidenciado públicamente de la infausta administración de Manolito que algunos escriben y comentan ¡nombre qué güeros!, digo porque hasta tiene el descaro de ordenar al Congreso afeminado (dixit Miguel González) de Chiapas, otorgar preseas a diestra y siniestra y aunque pudieran ser meritorias, lo hace con lujo de prepotencia sin consultar siquiera a académicos o sectores involucrados para obtener su beneplácito. Ya ni aspirar que tales reconocimientos contaran con el aval de la sociedad. No, no se le da. Se limpia en Chiapas cada vez que se le pega la gana. Así ha sido y será hasta el último de sus días de gobierno. Él sabe y lo ha constatado cinco años y nueve meses, que los chiapanecos aguantan callados y en caso dado de existir inconformidad, como la hubo, lo único que necesita para acallar las voces es cercar el sitio al tiempo de cerrar los ojos y oídos a las rechiflas incluso, a las mentadas. ¡Carajo!, pensar a estas alturas que algo le importa la opinión pública y la crítica, de menos es ser iluso o consumado pendeco. (Dixit JJ Balcázar).

Por lo que hace a los premios, preseas o cómo guste usted llamarlos, no creo que la Medalla Miguel Álvarez del Toro entregada a Patrocinio González ex gobernador de la entidad, haya sido una afrenta a ningún ambientalista o luchador social por el medio ambiente; creo sí, que por el momento político que atraviesa la entidad y el hartazgo con este mal gobierno, la presea sin importar el destinatario hubiera causado igual reacción de ciertos sectores de la sociedad como en este caso, la provocó entre la comunidad LGTTTB al sacar del congelador de la historia, casos de asesinatos de “gays”, travestis u mampos diríamos acá, que de manera serial se dieron en su gobierno. Aquí la reflexión seria sería; por qué esperarse 25 años para reclamarle su responsabilidad en tan lamentables hechos. Si lo hicieron bajo una estricta convicción de justicia me parece es correcto. Pero su movilización tan oportuna también me deja pensar otros móviles. Por otra parte, digo yo, qué necesidad diría (a propósito) Juanga, de aceptar Don Patrocinio sobre todo en momentos como éstos, un premio de nada. Después de vejez viruela diría mi abuela.

Concluyo; en el caso de la Medalla Rosario Castellanos, me parece que Cristina Pacheco (Aquí nos tocó vivir), es digna merecedora de este galardón y más. Escritora, periodista, conductora y mucho más, son baluartes que la hacen ser, decía, no sólo merecedora de la Medalla que la honra al tiempo que da relieve a la figura que la provoca, sino que además hay anécdotas y vivencias de la viuda de José Emilio Pacheco, suficientes para portarla con dignidad. Reportera con un trabajo envidiable e inspiracional a generaciones de jóvenes periodistas, la hacen ser una mujer de su tiempo que trasciende y deja huella en su quehacer intelectual y periodístico. Creo, sin regodearnos de nuestros míseros representantes políticos, que “La Pacheco” honra el reconocimiento pese a quiénes, no la institución aclaro sino las personas, se la colgaron al cuello. Pero en fin, lo hecho, hecho está. Entonces me queda anotar, si Manuel Velasco; ¡Se va, se va…se fueee! O lo tendremos de regreso el 1 de septiembre. La verdad; no me queda claro.

Ya de salida (#3de3)

1.- Ahora resulta que “todos semos Rutilio”, ajá. Con espíritu chingativo pero en buena lid (¿?), me detengo a comentar la actitud de algunos compas, más quizás de los que pueda usted imaginar, que a raíz del triunfo del candidato de Juntos haremos historia Rutilio Escandón, gobernador electo, con sus siempre característica “buena onda” uh sí simpatiquísimos, como si la audiencia no tuviera registro y memoria de las madrizas –literal- que le pegaban a personaje morenista, ahora con desvergüenza sublime, le encuentran todas las virtudes que hasta hace poco con la misma intensidad y tono, les inspiraban “otros” candidatos y está bien, se vale. Lo que apunto, es la forma en que lo hacen; se tiran al piso y nomás falta se bajen el pantalón. No es por ahí cómpas o cómo cuenta la anécdota tuxtleca; no es pa vos compa. ¡Agarren juicio! Ya estamos viejos…// 2.- Ya en el IEPC de Oswaldo Chacón Rojas, y claro con él un titipuchal de gente, van cerrando uno a uno los temas de este proceso electoral 2017-2018 que dicho por todos los Consejeros nacionales y locales, partidos y candidatos, analistas y críticos y por supuesto la ciudadanía en general, ha sido históricamente el más grande y complejo. Pero aún más, relevante y trascendente, que lo avalan los resultados registrados en el país como en la entidad, marcando un nuevo paradigma para el país y claro las autoridades electorales el INE y IEPC, que dieron muestra de madurez y responsabilidad democrática que avalan los resultados. No me queda más que a título personal, reconocer al Órgano Público Local Electoral el IEPC, que dio muestras fehacientes de garantía y solvencia en la organización, desarrollo y resultados en la elección. Anoto finalmente; a pesar de todas las presiones recibidas. Que quede constancia…// 3.- Por ahí ya le andan sembrando funcionarios al gobierno entrante de Rutilio Escandón que ni merece comentario sobre los nombres que aparecen. Lo cierto en todo esto, si lo hubiera, los adelantados que no son pocos aprovecharán la más mínima provocación para generar ruido en este tema y explico; promuevo y pago una versión sobre los próximos secretarios por cierto con nombres impresentables para la sociedad, provocando obvio, un rechazo generalizado. Así y por sí las moscas, ya generaron un virtual rechazo y así las posibilidades estiman, al estigmatizarlos, las posibilidades de que él o los que promueven la mentira (fake news) se ensanchan y potencializan de ser los elegidos. Sí serán. Lo que sí, espero ya empiece a dar luces al respecto el gobernador electo, dando a conocer al menos, los más importantes y cercanos. Así en automático, callará rumores…// ¡Me queda claro! Salu2

Asociación de Columnistas Chiapanecos, A.C.

