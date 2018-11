Carrereando la Chuleta / Ronay González

“QUE SE REPITA, QUE SE REPITA”

Estamos acostumbrados, mal acostumbrados por cierto, a que en los enfrentamientos “buenos contra malos”, ganen los segundos, porque tienen mejor armamento, son más, están organizados, cuando debería ser todo lo contrario.

Por eso cuando los buenos triunfan es noticia, y qué bueno que se les reconozca, hablando específicamente de los cuerpos policíacos, ya sé que es su trabajo, pero no es nada lindo andar sorteando balas, créamelo.

La balacera de la tarde de ayer en Tapachula fue noticia, lo cual me da hasta gusto por dos razones, porque aún no llegamos al terrible punto en que las balaceras ya no sean novedad, y porque ganaron los buenos.

Como si se tratara de una película, elementos policiales se toparon con un hecho delictivo que se estaba desarrollando y repelieron una agresión con arma de fuego de sujetos que viajaban a bordo de un vehículo compacto marca Tsuru en las inmediaciones de la colonia Lomas de Sayula.

A consecuencia de la agresión y de la reacción inmediata de los cuerpos de seguridad, en el lugar se le hizo frente a los maleantes, dos perdieron la vida mientras que un elemento de la policía municipal resultó herido. Todo esto durante uno de los discutidos, peleados y controvertidos operativos, el de Frontera Segura.

No podemos permitir que se hagan constantes los delitos: asaltos a cuenta habientes después de que retiran dinero, atracos en parques, mercados, ya es hora de que la policía con la que contamos se empiece a hacer de una buena reputación, con acciones como ésta, porque no son adornos, y me consta que muchos le echan coco a las investigaciones, que se juegan el pellejo por cuidar y defender al ciudadano, que se capacitan, y claro que hay mucho qué hacer, pero también vale la pena reconocer lo que hacen bien.

Precisamente para eso están, para hacerle frente a la delincuencia, y es justo así como queremos verlos, en acción, digo, ojalá no hubiera necesidad, pero sí la hay, estamos muy a tiempo de que se empiecen a notar las acciones en materia de seguridad.

No podía faltar el gracioso que sacara su propia versión de los hechos en redes sociales y surgieran una serie de disparates, pero eso sucede siempre, lo que importa es que los hechos hablaron por sí solos y a los ciudadanos nos dio mucho gusto.

Y es que unos minutos antes, los asaltantes habían despojado a una mujer de diversas pertenencias de valor. Como el hecho fue denunciado (de ahí la importancia de hacerlo), la policía respondió, ejecutó acciones, el resultado es una banda desmantelada, en la que dos de sus integrantes perdieron la vida, no debo decir que afortunadamente, pero yo no lo lamenté, imagine por lo que pasó la pobre dama a la que asaltaron y todas las que se salvaron.

Somos frontera, la tenemos complicada, pero qué bueno que el operativo Frontera Segura esté dando resultados, ojalá que así como las buenas canciones y películas, esto se repita en cada atraco que haya.

Nos toca ayudar por medio de la denuncia. Muchos buenos policías están dispuestos a demostrar que sí sirve, que no es una pérdida de tiempo sino el principio del camino, démosles un voto de confianza, por el bien de todos.

