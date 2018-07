Linotipeando / Marco Antonio Cabrera Alfaro

SE REDUCE SIGNIFICATIVAMENTE EL ÍNDICE DELICTIVO EN LA CAPITAL CHIAPANECA: MGM

El titular de la Secretaría de Seguridad Pública Tránsito y Vialidad Municipal (SSPTyVM), Moisés Grajales Monterrosa El Plan Municipal de Seguridad Pública de esta capital dio a conocer vía celular a este columnista que se continúa ofreciendo buenos resultados al reducir la incidencia delictiva entre el 20 y 73 %, particularmente –dijo- el robo de vehículos y casa habitación, asegurando además diversas células criminales en la ciudad. Al mismo tiempo el sheriff capitalino como se le conoce al jefe policiaco detallo que el Plan Municipal de Seguridad es un proyecto institucional apegado a los ejes de Desarrollo Federal, Estatal y Municipal por lo que pese a los relevos gubernamentales continúa dando resultados. Más adelante Grajales Monterrosa explicó que esas acciones que se han emprendido han reducido la incidencia de delitos, la comparativa mensual de junio en comparación con mayo ofrece resultados alentadores, pues marca una reducción del 20% en delitos de alto impacto, cero secuestros, reducción del 73 % en robo a casa habitación, bajó el robo a negocio 9%, igualmente el robo a transeúnte que tiene una baja del 7%, robos de vehículos bajó 27% mensual y en el año 16%. En ese sentido el sheriff capitalino adujo que, “Esa disminución de la delincuencia, se ha logrado gracias al compromiso de todos los capitalinos, pero también –dijo- de los operativos, programas, y acciones de seguridad que integran el Plan Municipal de Seguridad Pública, que nos ha permitido recorrer todos los rincones de la ciudad y tener contacto directo con la ciudadanía, con proyectos como el de chats por Whatsapp directos con los comandantes y el secretario de la Policía Municipal”. Más adelante el Comandante Moyo, como también es conocido el funcionario policiaco añadió que algunos casos aislados de violencia fuera han sido atendidos puntualmente y con el seguimiento de las autoridades estatales se han detenido y asegurado a los agresores de la Ley, sin que afecten las estadísticas generales. Al finalizar acoto Finalmente señaló que la administración municipal de la capital es y ha sido su verdadero compromiso para con la seguridad de todos los capitalinos, muestra de ello es el impulso a la capacitación policial, multiplicación operativa y de infraestructura así como la continuidad a proyectos específicos encaminados a la reducción de delitos reconocidos por el organismo independiente Semáforo Delictivo. Estos resultados ratifican el compromiso de las autoridades municipales para ofrecer mejores condiciones de seguridad y generan el compromiso para seguir trabajando, pues pese a los buenos resultados aún queda mucho por trabajar…sin comentarios

EL OPERATIVO ALCOHOLÍMETRO ES UN PROGRAMA EXITOSO: RLS

El fiscal general del Estado Raciel López Salazar, dio a conocer que, Elementos de la Fiscalía Distrito Centro llevaron a cabo el operativo Alcoholímetro acuático con lancheros que ofrecen recorridos turísticos en las aguas del Río Grijalva en el municipio de Chiapa de Corzo. Así mismo señaló que todo ello es con el firme compromiso y objetivo de certificar que los conductores no se encuentren bajo los efectos del alcohol toda vez que conduciendo las navegaciones en estado alcohólico estarían exponiendo la vida de los turistas visitantes. López Salazar adujo que en esa segunda etapa se aplicaron pruebas a conductores de las cooperativas Ángel Albino Corzo, Nandaburé y Grijalva, sin que se detectara alguna anomalía. Al finalizar el funcionario estatal acotó que, El operativo Alcoholímetro es un programa exitoso que se lleva a cabo en 21 municipios de la geografía estatal y su finalidad es prevenir accidentes de tránsito derivado del consumo de alcohol…ver para comentar

SIN LINCHAMIENTOS, NI CACERÍA DE BRUJAS LA TRANSICIÓN: BRITO

Luego de señalar que en la transición del poder en Chiapas no habrá cacería de brujas, ni linchamientos políticos, el maestro Ismael Brito Mazariegos señalo que La transición está en marcha, se ha establecido un diálogo y acuerdos entre el gobierno electo y el que está en funciones, al mismo tiempo enuncio que luego de la reunión que sostuvieron el gobernador electo con el gobernador en funciones se ha mantenido un diálogo abierto y franco, pero sobre todo un acercamiento respetuoso, también con los poderes Legislativo y Judicial, en el marco de la autonomía e institucionalidad. El nuevo gobierno –dijo- atenderá a los chiapanecos sin distinción, y adelantó que el gabinete estará conformado por hombres y mujeres que amen a Chiapas y que tengan vocación de servicio, con profesionalismo y responsabilidad, así lo ha manifestado el gobernador electo Rutilio Escandón Cadenas. De igual forma Brito Mazariegos agrego que el equipo de trabajo del Gobernador electo incluirá a hombres y mujeres, jóvenes, de la tercera edad, y de todos los estratos sociales que sumen a favor del estado, ya que urge generar resultados en materia de desarrollo económico y social…sin comentarios

VAMOS HACER DE TUXTLA, GUTIÉRREZ, UNA CIUDAD PROSPERA: MORALES

Luego de manifestar que su administración no partirá de ceros, porque hay cosas realizadas en beneficio de la capital, el alcalde electo Carlos Morales, adelanto a la vez que construirá sus compromisos de gobierno a partir de un diagnóstico de todas aquellas peticiones que encontró en su campaña. así mismo Morales Vázquez fue claro al indicar que está trabajando ya con su equipo para que el mismo día se dé comienzo con las acciones, que van desde las calles, agua, seguridad, alumbrado entre otros, al mismo tiempo el alcalde capitalino electo agregó que, es digno de reconocer a los ciudadanos tuxtlecos, quienes mostraron –dijo- su interés en poder lograr el triunfo; donde no solamente ganamos nosotros, sino el gobernador ahora Rutilio Escandón Cadenas y el presidente de México Andrés Manuel López Obrador; todos en conjunto sacando avante la ciudad y al estado. En ese mismo tenor el alcalde electo de la capital chiapaneca señalo que oportunidad que le dan los tuxtlecos, es para demostrarles que lograra una ciudad próspera y con ello hacer historia dejando grandes logros en beneficio de la ciudadanía, por lo que subrayó eso se dará con el apoyo del gobierno del estado y federal. Por otro lado el presidente electo de Tuxtla Gutiérrez adujo que las cosas habrán de cambiar, habrán de transformarse; si se puede, es solo el poner el deseo en las ganas y con ello, iniciar a trabajar en los rubros anteriormente señalados, entre otros que serán parte de las acciones. Al mismo tiempo remarco, No venimos a hacer una cacería de brujas ni un revanchismo político, porque Tuxtla merece unidad para seguir caminando en el desarrollo. En su tuero el alcalde Carlos Molano manifestó categórico que el resultado de las elecciones son una clara muestra del deseo que tiene la gente por quien quiere que los gobierne en los siguientes tres años; es así como se presentó y es así como quedó demostrado. Al final de ese encuentro ambos alcaldes (saliente y entrante) hicieron un recorrido por cada una de las oficinas, se dieron el saludo de los trabajadores; muchos de ellos reconocieron haber votado por él y en contra del PVEM, que ha hecho mucho daño a la capital, con presidentes improvisados e impuestos por el gobierno…sin comentarios

EL AÑO DE HIDALGO EN DELEGACIÓN MIGRACIÓN…

Lo que son las cosas amigo lector aquí si va bien eso que dicen que el último año del sexenio o trienio se le denomina el año de Hidalgo por aquello de que chin, chin, el que deje algo y nos estaban comentando que recientemente se contrataron 23 nuevos agentes de migración y lo absurdo o lo nunca antes visto que 13 ya entraron con base según se dice, sin conceder nada. Al respecto algunos ex agentes de migración que pidieron el anonimato por así convenir a sus intereses señalaron que nunca antes en la historia, así como las elecciones de este año se había dado un fenómeno de esa naturaleza, si bien es cierto que hacen falta elementos para lograr cubrir toda la franja fronteriza en el sur también es cierto que las nuevas contrataciones se hacían desde la reforma laboral solo por contrato por eso cae de sorpresa que en el INM se hayan dado, según se dice, sin conceder, por lo menos 13 plazas de base, de a como sería el chayotazo que exigiría el delegado de migración a cada uno de los nuevos elementos de base, quien sabe, dijeron, sin conceder, pero se habla de por lo menos 150 cada plaza, cierto o falso viva el año de Hidalgo…

Se reúne mvc con segob

Al refrendar su compromiso en una reunión de trabajo, el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida y el gobernador Manuel Velasco Coello, indicaron que seguirán fortaleciendo los programas de respeto a los derechos humanos de migrantes centroamericanos en la Frontera Sur. Ahí mismo ambos coincidieron en la importancia de tender puentes y no construir muros, por lo que aseguraron que en colaboración, los gobiernos federal y estatal continuarán implementando acciones para la protección de las y los migrantes, impulsando una frontera más ordenada y segura. Velasco Coello destacó que al tener Chiapas más de 600 kilómetros de frontera, existe una gran responsabilidad con la defensa y vigilancia de los derechos humanos de quienes pasan por este territorio

