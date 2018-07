Epistolario / Armando Rojas Arévalo

ALBERTO: Podría acudir a las frases-lugares comunes para hablar de la elección. Sólo quiero decir que el pueblo habló. Harto de la podredumbre, soltó con su voto inobjetable el vendaval de reclamos y quejas y dijo ¡basta! con un grito contundente que cimbró la democracia. Qué bueno que así fue, porque de haber triunfado el sistema de corruptelas e injusticias, el estallido social y la justicia por propia mano ya se estarían gestando. Ya era inaplazable.

Más valió eso que el aciago futuro de todos contra todos y sálvese quien pueda.

El triunfo –rotundo, claro y espectacular- de LÓPEZ OBRADOR es de suyo un hecho histórico. Ningún candidato presidencial logró lo que él: Acaparó el 55 por ciento de la votación y desterró con ello la judicialización de los comicios.

Los discursos de LÓPEZ OBRADOR ya como candidato triunfante no me parecen populistas, y quienes creen en otra Venezuela o en una dictadura socialista donde los bienes son repartidos entre los pobres, o quienes vaticinan la muerte de la libertad de expresión, deben estar tranquilos. Sus mensajes me parecen serenos e institucionales. Nadie fuera de la ley, incluyendo a sus familiares, amigos, colaboradores y servidores públicos. Y a quienes se desgarran las vestiduras clamando cárcel o festinan el triunfo como una oportunidad de ser verdugos, se quedarán esperando. No es por ahí.

Una cosa es el candidato, otra el LÓPEZ OBRADOR triunfante. Nada más debe tomar en cuenta que sobre él recaerá la responsabilidad de enderezar el barco. “Estoy consciente de mi responsabilidad histórica”, dijo en el zócalo.

No esperemos que él haga todo. Si bien el pueblo lo hizo ganar, no le entregó un cheque en blanco. El pueblo lo eligió y el pueblo debe acompañarlo en la difícil misión, como sostén pero también como crítico de sus acciones.

Como dice hoy el periódico español El País, la victoria de LÓPEZ OBRADOR fue una contundente acción contra la política del statu quo que nos gobernó por décadas. Fue “un mazazo a los grupos de poder tradicionales”.

La noche del domingo, dice el diario, fue testigo del derrumbe de un régimen que ya nadie quería.

ANDRÉS MANUEL ha hecho un llamado a la reconciliación nacional (“Llamo a todos los mexicanos a la reconciliación y a poner por encima de los intereses personales el interés general… La Patria es primero”), lo cual le acarreó felicitaciones hasta del que se supone es su acérrimo enemigo: CARLOS SALINAS DE GORTARI. Reiteró en sus discursos como candidato triunfante, su compromiso de respetar todas las libertades y envió un mensaje de confianza a los mercados al sostener que respetará la autonomía del Banco de México, mantendrá la disciplina financiera y fiscal, no actuará de manera arbitraria ni habrá confiscación de bienes.

Mostró que no va por la revancha. Va por una transición ordenada, sin sobresaltos, y dentro de ese marco mañana martes a las 11 de la mañana sostendrá en Palacio Nacional su primera reunión con el Presidente PEÑA NIETO, para sentar las bases de esa transición.

La nueva democracia mexicana fue civilizada y generosa. Los contendientes de ANDRÉS MANUEL: MEADE, ANAYA, MARGARITA y El BRONCO reconocieron de inmediato y sin necesidad del conteo de voto por voto, su triunfo indudable y le desearon mucho éxito en su tarea. Nunca se había dado esto.

El propio Presidente tomó el teléfono y le llamó “para expresarle mi felicitación y asegurarle que él y su equipo de trabajo contarán con el apoyo del Gobierno de la República para realizar un transición ordenada y eficiente”. México ha decidido en democracia, en un proceso libre y plural, conducido por un órgano independiente, libre y autónomo, como lo establece nuestra Constitución”.

La fórmula de LÓPEZ OBRADOR arrasó. Se comprobó en la elección el verdadero valor del voto. Ganó no sólo la jefatura del gobierno de la Ciudad de México con CLAUDIA SHEINBAUM, la primera mujer en la historia que llega a ese puesto, sino 11 de las 16 alcaldías de la CDMEX. Ganó la mayoría en el Congreso y las gubernaturas de Veracruz, Morelos, Chiapas y Tabasco. Aparte, el triunfo arrollador de alcaldías y diputaciones locales en 29 estados de la República.

OTRO HECHO HISTÓRICO: LÓPEZ OBRADOR gobernará 5 años 10 meses, no el sexenio completo. Anteriormente, los presidentes asumían el mandato el 1 de diciembre y seis años después entregaban el mando a su sucesor. De acuerdo con reforma a la ley en materia política-electoral aprobada el 10 de febrero de 2014, se estableció que el titular del ejecutivo federal deje el poder el 1 de octubre.

LA POLÍTICA interior estará a cargo de una mujer: OLGA SÁNCHEZ CORDERO, ex ministra de la Suprema Corte de Justicia. Aunque ahí está también la escudera de la campaña, TATIANA CLOUTHIER, a quien la ha puesto también en la comisión de transición en ese capítulo.

Aparte de OLGA SANCHEZ CORDERO y TATIANA CLOUTHIER, otras damas figuran en el próximo gabinete: La chiapaneca MARÍA LUISA ALBORES, en Sedesol; GRACIELA MÁRQUEZ COLIN, secretaría de Economía; JOSEFA GONZÁLEZ BLANCO, secretaria del Medio Ambiente; NORMA ROCÍO NAHLE GARCÍA, secretaria de Energía; ALEJANDRA FRAUSTRO, secretaria de Cultura; IRMA ERÉNDIRA SANDOVAL, secretaria de la Función Pública, y LUISA MARÍA ALCALDE, secretaria del Trabajo.

SU ESPOSA BEATRÍZ GUTIÉRREZ MÛELLER pide que no le den el trato de “primera dama”, pero es obvio que por su preparación estará a su lado en la difícil tarea de gobernar. Estudió Comunicación en la Universidad Iberoamericana en el Plantel Golfo Centro, en Puebla, y se tituló con la tesis “Regulación del uso de los medios de comunicación en leyes electorales federales”. Tiene maestría en Letras Iberoamericanas en 2002, por la misma institución, con la tesis “El arte de la memoria en la historia verdadera de la conquista de la Nueva España”; tiene un doctorado por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM). En febrero de 2011 presentó su novela “Larga vida al sol” y a esta obra le siguieron “Dos revolucionarios a la sombra de Madero” y “Viejo siglo nuevo”.

P.D.- Este país no va a desintegrarse ni desaparecer. Quitémosle miedo al miedo y pongámonos a trabajar en serio. Vamos en el mismo barco, avión o autobús.

