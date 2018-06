Café Avenida / Gabriela Figueroa Díaz

SE LE ACABA EL SUEÑO AL DIABLITO.

No podemos ni imaginar que ahora el candidato de izquierda, el NO oficial, el que no se asusta ni se raja, ahora vea las certeras posibilidades de NO concretar su proyecto este primero de Julio. Si bien es cierto Satanás, instrumento cada uno de los pasos que llevaron a su vástago al lugar donde está, este iba en caballo de hacienda, hasta que llegó el quinto y como no hay quinto malo, paso de ser el bueno, el favorito, el privilegiado a ser la honrosa izquierda en el proceso electoral que está a punto de llegar a su desenlace.

“La caballada esta suelta, las apuestas están corriendo, en el hándicap a la gubernatura de Chiapas unos se han quedado muy atrás, otros aligeran el paso, otros caminan certeros y otros andan desbocados para llegar a la meta.”

Estos últimos días Roberto Albores Gleason ha sido acompañado por Beatriz Paredes quien es coordinadora del Partido revolucionario Institucional en la región sur-sureste, con lo que pretende posicionar más su candidatura a favor de las mujeres, además que es una férrea defensora de ellas es de las raíces más fuertes que tiene el PRI y sin duda el apoyo convence.

Pero la avasalladora Fuerza roja se contrapone la Fuerza Chiapas, el azufre que inundaba el estado ha estado siendo difuminado sigilosamente por un aroma verde, que, inyectada de recursos, es eficaz, dotada de ciertos momentos chispazos y hasta convence, no podemos negar el arrastre de los rojos de corazón, pero en esta contienda tan cerrada vemos que, si no se ponen vivos, le come el mandado quien dejo malas cuentas en Tuxtla y es que hay que tener una cosa muy en claro: “Chiapas es el único bastión verde en todo el país”, la única posibilidad de un partido de subsistir aunque vaya en alianza y esa única posibilidad está siendo cristalizada por Fernando Castellanos Cal y Mayor, ante el carisma desbordante que este ofrece y que sin duda hace unos años eso también conquisto a Tuxtla.

Simplemente a mucho 23 días para la contienda es inverosímil creer que estén batallando tanto, esto sin contar el efecto AMLO al que le está apostando Rutilio, quien, aunque con sus cosas le está apostándole al voto corporativo, al seis de seis y de esa manera arrasar con las casillas y en una de esas gane.

Difícilmente el voto cruzado al que están llamando todos los candidatos será efectivo, tal vez se de en los centros de la ciudad, pero el voto duro, fuerte, contribuirá a signar cada una de sus boletas de un color, ya que el día de la jornada será definitorio y veremos quién tiene la razón. Ya lo decía Enoc Hernández que en el 2015 ese había sido uno de sus grandes problemas ya que les decían voten por el color morado en sus bastiones y habían perdido por la confusión que había por tantas boletas, por lo que no nos debemos llevar por las impresiones en las redes sociales o las encuestas ya que con ello no se ganará el 01 de julio.

La pulverización del voto hasta con seis opciones es propicio para que el que gane, lo haga por muy poco, recordemos que de la masa que salga a votar, también habrá que ver qué porcentaje se logra y entre ellos dividirlo entre seis, lo que hace infructuosa cualquier lucha y lleva al menos malo o al quinto malo a ganar por muy poco, independientemente de los métodos de apoyo externos e institucionales que subsistan en la jornada electoral.

NUEVO COMITÉ EN LA ACCH

Este jueves 07 de Junio 2018 cuando se celebra el día de la libertad de Expresión en México el gremio periodístico estuvo de plácemes y aprovechando esta fecha tan peculiar la cual contribuye a ejercer otros derechos y libertades fundamentales como la libertad de prensa, los derechos de reunión, de asociación, de petición y de participación política, el cual también es un derecho humano básico, constitucional, fundamental: inherente y necesario a la naturaleza humana, la Asociación de columnistas Chiapanecos, tuvo a bien organizar una comida donde se tomó la debida protesta al nuevo comité en pleno 2018-2020 al mando de Francisco Andrade Madrigal, tras la designación de una planilla de unidad el pasado 22 de mayo en Asamblea Ordinaria.

Pues bien, el recién estrenado comité contiene en su planilla al periodista coleto Jorge Pinto López quien fungirá como Secretario de Actas, a Lulú Ovilla quien será la tesorera y a Ruperto Pórtela como vicepresidente y líder moral de la Asociación. En base a los estatutos y plan de trabajo se dará a conocer en breve otras carteras más, que ya en sesión del mes de julio del 2018, se integrarán formalmente. Hay que recordar que dicha Asociación cuenta con 25 plumas de todo nuestro estado, por lo que este Día de la Libertad de Expresión tuvieron a bien a festejar tan encomiable fecha.

ALLANANDO El CAMPO

La ministra Olga Sánchez Cordero que de ganar Andrés Manuel López Obrador la Presidencia de la republica será la encargada de velar por la vida interna del país, como Secretaria de Gobierno, este viernes visito Chiapas, donde diserto la Conferencia “Estado de Derecho” en un Salón al poniente de la ciudad capital acompañada de Zoè Robledo Aburto; lo anterior a fin de allanar el terreno ante la visita de AMLO quien otra vez está de gira por nuestro estado, para apoyar a todo el Clan Verde que ahora está en MORENA y apuntalar a Tio Ruti en su camino a la gubernatura.

VA DE ANÉCDOTA. – Un hombre de pocas palabras… (Ad hoc)

El trigésimo Presidente de los Estados Unidos, Calvin Coolidge, fue un hombre que destacó por su severidad y seriedad a la hora de gobernar, pero nunca por ser un gran orador, ya que más bien era un hombre parco en palabras, diciendo única y exclusivamente aquello que era preciso, sin andarse con florituras. Era tal su fama de taciturno y hombre de pocas palabras que incluso entre los más allegados a él se realizaban apuestas sobre cuántas palabras diría en un determinado discurso o el tiempo que aguantaría hablando con alguna persona. En cierta ocasión, durante una recepción ofrecida en la Casa Blanca, una de las invitadas se acercó hasta Coolidge y le susurró:

–Tiene que hablar conmigo, señor presidente. Me he apostado que hoy conseguiría que dijese más de dos palabras seguidas y quiero ganar.

A lo que Calvin Coolidge respondió con un escueto:

–Usted pierde.

LINTERNA LITERARIA. –

Quiero estar seguro de mí.

Quiero estar seguro de mí… De lo mucho que pueda amarte,

quiero que me digas sí puedo… entregarme sin límites,

sin mentiras, ni tapujos, sin tantos enredos en el alma;

dime si es así para poder comenzar… a olvidarme, a cegarme y doblegarme,

a jurar ante un espejo de un cuarto vacío que me dedicare a amarte,

que desafiare tercamente a la distancia, que haré locuras todos los días para reconquistarte, con palabras dichas y escritas en poesía, para alimentar de ellas nuestros corazones,

no es que no confié en ti mi pequeña dulzura,

sólo quiero que entiendas…

que quiero estar seguro de mí, Para perder por tu amor la cabeza.

Fabián Ch’in.

Oficio Político. – La Ministra Olga Sánchez Cordero recorre Chiapas desde la pecera del AMLOVE, por lo que estuvo en el parque san Jacinto de Chiapa de Corzo, Chiapas… El candidato Jorge Betancourt Esponda camina certero en el Distrito X de la diputación federal, apoya al candidato oficial pero sigue su destino pian pianito… Este jueves finalizo el plazo para registro de solicitudes para Observadores electorales, con base a la ampliación aprobada por el Consejo General del INE, ellos son uno de los eslabones de confianza más importantes de la jornada electoral… Tía Vicky Rincón afirma que después de 70 días y debido a la resolución que dio el TRIFE por fin el ayuntamiento no estará acéfalo, ya que ahora si no tardan en nombrar al alcalde interino, y más tarde afirmaba esto que el Congreso Local ya tenía el nombramiento de Carlos Molano como Presidente Interino de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, por lo que Tía Vicky ya puede dormir tranquila, después de tan tardada y oportuna decisión de la legislatura local.… Ahora que Julián Nazar dice que están romperá la alianza de las candidaturas que van coaligados con el Verde tanto en diputaciones como ayuntamientos, que hará CARLOS PENAGOS, ya que puede estar en riesgo la coalición que representa y por ende el apoyo de los partidos mencionados… MANACO sigue haciendo campaña y a él se sumaron Moto taxistas de Cabeza de Toro al Proyecto que representa para ganar la Presidencia Municipal por verde a fin de transformar Tonalá… Placido Morales firmó el Convenio de Cooperación de CONFENACAM con la presencia del Ing. Víctor Manuel García Villalobos, sin duda el próximo Secretario Federal para beneficiar al campo… En notitas del Congreso del Estado este jueves se aprobó la licencia indefinida de Aristeo Trinidad Nolasco, a su cargo de edil después de estar acusado por su mujer tras haberle dado una golpiza, por lo que ahora sin fuero enfrentara la justicia tal y como debe ser ya que los cargos son graves los cuales le imputan ante la Fiscalía General del Estado… Así mismo Willy Ochoa, presidente del Congreso del Estado informó que el pleno de la LXVI Legislatura, previo a un análisis de la Comisión de Gobernación, votó por unanimidad el nombramiento de Carlos Molano Robles, como presidente interino de Tuxtla Gutiérrez… En este sentido y para empezar con el pie derecho el nuevo presidente interino del Tuxtla Gutiérrez Carlos Molano, nombro a la contadora Diana Schile Guzmán como directora de la Coordinación De Política Fiscal en Tuxtla Gutiérrez, quien en su currículo posee la experiencia de 14 años en el SAT como titular y Sub-Secretaria de Ingresos en el Gobierno del Estado.

Finalmente: “Dejen que Chiapas elija libremente a quien quiere que los gobierno; si se equivocan que se equivoquen, pero no agredan más la dignidad del pueblo de Chiapas”, lo dijo José Antonio Aguilar Bodegas. Nos vemos en el Próximo Café Avenida, en el mismo lugar y con la misma gente sin olvidar que No es Nada personal. Envíenos sus comentarios a CAFETOMANA2014@outlook.com

