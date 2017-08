Palestra / Rodrigo Ramón Aquino

-NO SE HALLA

Los senadores del PRI y del PVEM se reunieron ayer con el presidente Enrique Peña Nieto en Palacio Nacional. De Chiapas estuvieron presentes tanto Roberto Albores Gleason como Luis Armando Melgar Bravo. La diferencia: que Albores presumió el encuentro en sus redes sociales, mientras que Melgar intentó pasar inadvertido.

El dubitativo comportamiento del tapachulteco no deja de extrañar. El aspirante a la gubernatura que presume no depender del presupuesto público de Chiapas para recorrer el estado y hacer campaña parece (seguro no lo está, no lo puede estar, dado los intereses que representa) indefinido, sin la cálida certeza del cobijo.

Melgar Bravo tiene injerencia en varios institutos políticos y es innegable su presencia y crecimiento en las encuestas de conocimiento e intención del voto; juega en la terna de los verdes, se fotografía con los rojos, regala camisetas con los colores de Morena y en su informe asomaron banderillas amarillas y azules.

Y aunque esta presunta cobertura amplia es festejada con recurrencia por comunicadores huacaleros, lo cierto es que lejos de representar fortaleza, muestra debilidad y genera un creciente malestar entre los militantes de los diferentes partidos con los que coquetea. Los tiempos se agotan y Melgar Bravo parece que no se halla.

Te recomendamos visitar nuestra sección de las notas más leídas AQUÍ

Vista nuestra home page AQUÍ

RECUERDA: Síguenos en nuestros perfiles de redes sociales, aquí todo el día generamos información oportuna y en tiempo real:

>TWITTER: @entiemporealmx

>PIN DE BLACKBERRY: 2B46B819

>WHATSAPP: 9616587405

Este número de WhatsApp NO tiene relación con la nota y pertenece al portal de ETRNoticias.mx