Linotipeando / Marco Antonio Cabrera Alfaro

SE AUGURAN NEGROS NUBARRONES PARA EL PAÍS EN EL PRÓXIMO SEXENIO, DEVALUACIÓN EN PUERTA…

Que tal amigo lector hoy te contare una historia, chiste, anécdota política o como vos querrás llamarle, pues, resulta había una vez un fulano que se petateo (murió) y antes de llegar al cielo, e la medianía de su viaje al más allá se encuentra con una puerta y sin pensarlo dos veces toco, salió un señor y le dijo cómo te llamas hijo, Pedro López, señor, ah que bien, respondió el que le abrió la puerta, al mismo tiempo que le decía, como sabrás tú ya estás muerto y te vamos a mostrar dos opciones para que vivas eternamente, allá hay dos puertas la primera es el infierno y la segunda es el cielo, abre las dos y fíjate bien que hacen en cada uno de esos lugares y mañana me dices donde quieres estar, Don Pedro corre y abre la puerta del infierno y ve que hay muchas mujeres bonitas que le abren la puerta y le ofrecen vinos de excelente calidad, wiski y lo pasan a una sala donde hay comida de primera, mujeres de las más hermosas que nunca había visto don Pedro, música y un ambiente fenomenal, “de aquí soy”, comentaba el viejazo. Seguidamente toco la otra puerta y le abrió un monje el cual le dijo adelante hijo mío, y al internarse a ese sector vio a varios monjas barriendo trapeando, rezando, orando, en fin haciendo un sin fin de actividades sanas, Don Pedro al ver eso salió catapultado. Al otro día regreso y toco de nueva cuenta la puerta que inicialmente había tocado en la medianía de su viaje y toco apresuradamente y le preguntan bien hijo ya sabes a dónde quieres ir a tu eterno descanso, si, si contesto apresuradamente Don Pedro, voy a la numero uno, está bien hijo mío que tengas paz y gloria, le dijeron, inmediatamente Don Pedro, insistentemente toco la puerta número uno y le abrió un enano, tipo nomo en forma de gárgola y le dijo bienvenido con una voz de ultratumba y una vez adentro Don Pedro, ve a varios leprosos caminando entre llamas y pregunta oiga y donde están las viejas los vinos y la comida, y le responden hay hermano es que ayer dio fin la campaña de Lucifer para su reelección y hoy ya se acabó todo…pues como ven esa historia o chiste se viene haciendo a la realidad que los mexicanos empezamos a vivir, no hay habrá baja de precio en la gasolina, no harba marcha atrás a la reforma educativa y las reformas del presidente Enrique Peña Nieto, seguirán viento en popa, en México culmino la campaña y todas las promesas fueron puro jarabe de pico, no hay que olvidar a Castro, Chávez, Y ortega en la actualidad cuales era sus objetivos y terminaron siendo unos dictadores, ojala al país no le vaya a pasar lo mismo, solo basta ver cómo viven los cubanos, los venezolanos y en la actualidad los de Nicaragua, se acabó la campaña y ahora a vivir una realidad, se avecina una desbastadora devaluación y quien sabe cómo los mexicanos vayan a sobrevivir, democracia y transparencia solo se dan en un sueño utópico, en la realidad se le llama falacia real, la multa impuesta por el INE al partido del presidente electo se está tratando de “negociar” en lo oscurito y para eso, el diputado electo de Morena Porfirio Muñoz Ledo, desató el enfrentamiento entre los árbitros finales de la contienda electoral, provocando con ello una reunión top secret donde algunos magistrados n fueron tomados en cuenta, según se supo, los cuales son Felipe Fuentes Barrera, José Luis Vargas Valdez y Mónica Aralí Soto Fregoso. Uno de los temas que se dice están por resolver en el tribunal están la declaratoria de validez de la elección presidencial, las impugnaciones a la elección en Puebla y las del Partido Encuentro Social (PES), que perdió el registro al no obtener el 3 por ciento de la votación y maniobra en busca de recuperarlo, el diputado lector mañosamente se reunión con unos magistrados a modo, según comentan, donde estuvo la presidenta del TEPJF, Janine Otálora, para “hacer una evaluación y reflexionar sobre la pasada elección federal”. Hay que destacar que son precisamente los recursos del PES los que detienen la declaratoria de presidente electo de Andrés Manuel López Obrador. En dicha reunión en lo oscurito entre los magistrados y Muñoz Ledo se dice se habló de buscar una operación de Morena para rescatar al PES, el partido confesional que junto con Morena y el PT formó la coalición Juntos Haremos Historia. Se busca que el TEF elimine los casi 3 millones de votos del bronco, Jaime Rodríguez, para que suba su porcentaje del PES y así poder seguir vivo, es por eso que el líder del PES pide que el tribunal “reinterprete el concepto de votación válida emitida”. Con estas acciones queda de manifiesto que los que cacaraqueaban democracia y transparencia hoy como nuevo gobierno pretenden hacer más de lo mismo, lo que tanto vociferaban a los cuatro vientos obtener mayorías para lograr un ente que este a su modo y servicio, es así como se deja ver que no hay cambio, que todo fue parte de una campaña política llena de falsedades y se trató de discursos políticos que solo quedaron en eso, discursos, pero bueno, serán los propios magistrados que decidirán si se sostiene la multa de 197 millones de pesos a Morena por el fideicomiso para los damnificados, o le dan una salida fácil…veremos y comentaremos

LOS DEL PAN A REORGANIZARCE…

El presidente del partido Acción Nacional, Damián Zepeda, publicó el miércoles la convocatoria a la Sesión Ordinaria del Consejo Nacional en la que se realizará un análisis sobre los resultados electorales del pasado 1 de julio; así como de la situación política actual en México y del partido. Zepeda Vidales destacó la tradición democrática del partido y se manifestó convencido de que la sesión de Consejo Nacional y todo el proceso de renovación, “permitirán al partido fortalecerse y continuar avanzando en asumir el rol que les corresponde en la coyuntura política actual en México”. De igual forma señalo que Acción Nacional será la primera fuerza política de oposición en el país y dijo que será una “oposición firme, responsable y con carácter”. Agrego que en esa sesión se propondrá la integración de la Comisión Organizadora Nacional de la Elección del Comité Ejecutivo Nacional, que será la encargada de llevar a cabo el proceso de renovación de la dirigencia nacional. Cabe destacar que el Consejo Nacional del PAN se reunirá los próximos 11 y 12 de agosto para iniciar el proceso de renovación de la dirigencia nacional. Según se supo se estima que los militantes del PAN decidirán quiénes encabezarán al próximo Comité Ejecutivo Nacional entre octubre y noviembre próximos. La convocatoria está dirigida a todos los integrantes del Consejo Nacional 2017-2019 y el Consejo Nacional sesionará en el Auditorio Manuel Gómez Morín, de la sede nacional del PAN…sin comentarios

CUANDO HAY VOLUNTAD, TODO SE PUEDE: ENOC

Tras reunirse con integrantes la Alianza Ciudadana por el Desarrollo Sustentable del Estado de Chiapas, fundada hace 5 Años y que aglutina a más de 25 mil Afiliados de las Zonas Indígenas y Rurales de 40 municipios del Estado, el Secretario de Desarrollo Social en Chiapas Enoc Hernández Cruz, acepto que cuando se atienden las justas demandas de las comunidades, no existe necesidad de bloquear carreteras, tomar edificios públicos, mucho menos que ocurran hechos de violencia, es decir, a la gente hay que hablarle con la verdad, lo que se pueda hacer hay que decirlo y lo que no, pues también porque la gente ya no quiere más engaños. Así mismo agrego que cuando se ausenta o se actúa con indiferencia en la atención a las demandas sociales, es cuando se generan los conflictos, donde pagan justos por pecadores y eso es lo que no debemos permitir quienes estamos en los cargos públicos…ver para comentar

MERECIDO RECONOCIMIENTO OTORGA UNICACH AL TORITO…

El presidente Municipal, Neftalí Del Toro Guzmán, recibió un reconocimiento de parte de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (UNICACH), en un evento protocolario efectuado en las instalaciones de la Sala del Cabildo de Palacio Municipal, en recompensa o debido a su destacado e intenso trabajo para incrementar la oferta educativa en la Perla del Soconusco, el rector de la Unicah, Rodolfo Calvo Fonseca al hacer la entrega de la distinción al edil huacalero menciono que la disposición del edil Del Toro Guzmán, permite concluir una etapa importante para que dicha institución educativa se establezca y entre en funciones en esta ciudad, beneficiando a miles de jóvenes de la región con una importante oferta educativa…ver para comentar…

DE COLEON…

No se debe defender ,o indefendible, la multa de parte del INE a MORENA creemos es justa y razonable, sin embargo hay quienes piensan que es injusta, lo cual para nuestro muy personal punto de vista, la multa debe ser aplicada, pues se cometió un error o ilícito y hay que sancionarla, sin embargo, MORENA ya es poder y hay veremos que dicen los magistrados del TEF…sin comentarios…por hoy hasta aquí la dejamos, ya saben que en: linotipeando6310@hotmail.com estamos recibiendo todos sus comentarios, mentadas, aunque esas mentadas no sean de mentas precisamente, tips, opiniones y datos, no recibimos anónimos porque eso es de cobardes, por eso escribimos esta columna con nuestro nombre dando la cara siempre…CUANDO LOS PERIODISTAS HABLAN TIEMBLAN LOS CORRUPTOS POLITICOS…OK

