Se acabaron los “Días Santos”.

Aunque hace mucho tiempo dejaron de existir para dar paso a los días donde las llamas del infierno comienzan a quemar el planeta, y es que los incendios siguen a todo lo que da, atacan sin respeto a nada, exterminan lo que tienen a su paso, a estas alturas los daños por incendios en el estado y la región son incuantificables, si hablamos de flora y fauna los incendios han sido agresivos, si a esto sumamos la tala inmoderada el recuento es aniquilante, pero en fin, en término de temporada vacacional faltaría comentar que muchos de los vacacionistas tendrán que desembolsar un dinerito extra en las pomaditas que aligeran los ardores de la “quemazón por tanto exponerse a los ardientes rayos del Sol en las playas, ríos y canales, pero más aún esos que en el ambiente político y de poder también se doraron como pepita sobre un comal, y no precisamente por la alerta de la ola de calor de más de 40 grados que se anuncia en varios estados de la república, y el nuestro que no canta mal las rancheras, sino porque andan demasiado rostizados con tanta lumbre que le andan poniendo a sus respectivas encomiendas, tal es el caso de la alcaldesa de Ostuacán Madahí Cadenas Juárez que con todo el cabildo en contra insiste en sostener un poder tras el trono a través de su esposo y “asesor” Eliezer Vázquez Díaz, quien dicho sea de paso, quiere acaparar toda la obra y compras del ayuntamiento. Se sabe que la alcaldesa esta encaprichada a no ceder poder con quienes corresponde y fueron electos de manera popular poniendo en riesgo al ayuntamiento que bien puede terminar convertido en Consejo Municipal por su mea culpa. Otro punto que arde como el infierno es Chalchihuitán, de por sí lo ánimos están caldeados por los límites territoriales entre Chenalhó y Aldama, y si a eso le sumamos la situación adversa que presenta el Síndico, la presidenta y su Ayuntamiento de Chalchihuitán, Lo más probable que termine con enfrentamientos si no se le pone un alto. Aquí el problema es Hermelindo García Núñez, Síndico municipal y quien usurpa las funciones de la presidenta municipal y de todos los funcionarios del Ayuntamiento. A tal grado llega el tipo indígena (el tal Hermelindo) que engaña al Gobierno del Estado diciendo que es esposo de la presidenta Margarita Díaz García, pero nada que ver pues hasta en eso es usurpador, un tipo de cuidado también, pues hay quienes aseguran que el Síndico y su familia tienen contratada a gente de rincón Chamula fuertemente armada. En estos puntos de la geografía chiapaneca están que arden y en código rojo. Por otro lado, donde bajaron un poco los calores políticos y de organizaciones sociales es en el municipio de Comitán y otros más a la redonda luego de que cortaron de tajo las ilusiones de ir a vacacionar al Pompilio Walterio Roblero Hidalgo Líder de la OCEZ-CNPA-FOSICH y otro más que se autoproclamó protector de los vendedores ambulantes del Centro Histórico de Comitán. Con decirles que hasta los bloqueos cesaron en varios puntos de las carreteras del estado y esta vez el turismo pudo disfrutar más de sus días de descanso, de tal manera que el ayuntamiento comiteco que encabeza Emannuel Cordero Sánchez llevó a cabo con tranquilidad todas sus actividades de Semana Santa, entre lo religioso, el deporte y la cultura; una serie de eventos destinados a la convivencia familiar y a la promoción del Pueblo Mágico. El tradicional Viacrucis, que inició en San Sebastián y finalizó en Nikalococ; música, teatro, artes, exposición de artesanos, encuentros de futbol, natación, lucha libre y un trail de seis kilómetros, reconociéndose a los participantes de las diferentes categorías. Se intensificó la vigilancia y los módulos de atención turística brindaron apoyo a todo aquél visitante local, nacional e internacional que lo solicitó, esto sin contar el operativo policiaco de Semana Santa que dio buenos resultados. Así las cosas en el regreso a la realidad, a la rutina, al trabajo, se acabaron las vacaciones, los gobiernos y políticos guardaron las pantuflas y los pantalones cortos para dar paso a los días posteriores a la “Crucifixión”, y con todo y las “pomaditas necesarias” para evitar terminar despellejados, de todas formas el espectáculo de las quemazones seguirán, pues como dice un conocido amigo “esto de los incendios , no se acaba hasta que llega la temporada de lluvias y la culpa no es del gobierno, sino de la gente que sigue teniendo la costumbre de quemar sin tomar las debidas precauciones, y porque no decir del clima también que en esta temporada se presta para que una sola chispa se convierta en tragedia…// Pasando a otras cosas, dicen que en Las Margaritas; Zaragoza Arguello, Felipe Ruiz Moreno, Jorge Álvarez López y la diputada María Elena Villatoro Culebro se colocan en el tablero de la sucesión municipal en las elecciones intermedias que vienen, que dos de ellos son Delfín del alcalde Jorge Luis, pero como dice el viejo refrán, ni están todos los que son, ni son todos los que quieren, ya veremos cómo se va desenvolviendo la historia política de Tzejebelandia donde un día sí y el otro también hay golpes bajo dentro de la propia estructura municipal…//Que el Senador de la República por Chipas Eduardo Ramírez Aguilar estuvo por su tierra natal Comitán para engullirse unos buenos Chinculguajes, varios litros de jocuatol, sus respectivos frijolitos colorados con Chajcal o Guash que ya extrañaba el paladar, pues allá por chilangolandia no nada de estos nutritivisimos alimentos. Nada que ver con las “Guajolotas” de bolillo y tamal, que también son sabrosas y llenadoras, pero no hay nada como el sabor típico de nuestra tierra…//Para terminar, tristeza, indignación, coraje conmoción y hasta miedo dá lo que está pasando en la sociedad que nos desenvolvemos, la información de una masacre en el estado de Veracruz y la supuesta advertencia de venganza lanzada por un Cártel de México para cobrar por los muertos de una fiesta, pone en evidencia la escalada de violencia que se puede avecinar. Dios ayude y libre a los habitantes de Veracruz “rinconcito de patria querida” decía Agustín Lara.

¿Quién será ese alcalde que desde un ayuntamiento ubicado entre Ocosingo y Comitán acaba de adquirir nuevo rancho por los rumbos de Chamic? …De esto y más Nos leemos en la próxima: Cel: 9631598260 Whatshapp

