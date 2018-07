Chismorreo Político / Armando Chacón

Rutilio, Gobernador Electo

Comenzamos…Reconocida labor de Chiapas en la SEGOB. Los frutos de la colaboración entre la Secretaría General de Gobierno de Chiapas y la Secretaría de Gobernación del Gobierno de la República, constan en la manera en que, con firmeza, pero con apego pleno a la legalidad, se fueron resolviendo las inconformidades en diversos municipios, llamando enérgicamente a los partidos políticos y a los contendientes a cumplir el compromiso de respetar los resultados en las urnas. Es tiempo de concordia y reconciliación, por ello el Subsecretario de Gobierno de la SEGOB, Manuel Cadena Morales, reconoció la contribución de gran valía para el fortalecimiento de la vida democrática de nuestra Nación que ha hecho Mario Carlos Culebro Velasco al frente de la Secretaría General de Gobierno. Amplia es la colaboración entre la Secretaría de Gobierno y la SEGOB en temas como la migración, la seguridad y los derechos humanos y mucho se debe al tacto político y a la capacidad de Culebro Velasco, que está de tiempo completo atendiendo la agenda de la política interior en el estado….Continuamos… Rutilio Escandón Cadenas es ya el Gobernador Electo de Chiapas, esto después de haber recibido la constancia de mayoría en el IEPC. Miles de chiapanecos que abarrotaron el Foro Chiapas de la capital chiapaneca se reunieron para respaldar nuevamente (antes fue en las urnas), al próximo Jefe del Poder Ejecutivo del Estado. En este primer evento como Gobernador Electo que encabezó Escandón Cadenas, afirmo categórico “le juro al pueblo de Chiapas que el cambio se va a dar, pero un cambio de verdad porque vamos a erradicar la corrupción y la impunidad, vamos a lograr la transformación y el desarrollo”. Dijo además que en el primer día de su gobierno enviará al Congreso del Estado una iniciativa para suprimir el Fuero Constitucional para todos los funcionarios de todos los niveles, incluido el del gobernador, ya basta de tanto abuso, de tanta infamia que se comete en todos los aspectos, en todos los ámbitos en contra de los chiapanecos, vamos a erradicar de raíz la corrupción y la impunidad, todo servidor público que abuse de su cargo, será castigado de acuerdo a la Ley dijo indignado Escandón. Terminará la costumbre de pintar a nuestra entidad del color del partido que gana las elecciones, se acabará con el favoritismo, con los recomendados para ocupar posiciones administrativas en el próximo gobierno, el gabinete de Escandón Cadenas será plural, incluyente, respetando la equidad de género, pero serán mujeres y hombres que reúnan el perfil, que estén preparados para desempeñar el cargo, que tengan una trayectoria intachable, honesta; los salarios a los funcionarios de primer nivel se bajaran y se aumentarán los sueldos de los que menos ganen. Se eliminarán los privilegios y lujos y reiteró que no vivirá en la Casa de Gobierno y que los aviones y helicópteros se utilizarán únicamente para servir al pueblo, no para transportar o pasear a los servidores públicos. Rutilio Escandón, aseguró “que de la mano del Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, Chiapas detonará su desarrollo y logrará el impulso que necesita, pues es un amigo y paisano que tiene su corazón en Chiapas”…Seguimos…Más chiapanecos se integrarán al gabinete de Andrés Manuel López Obrador. El Diputado Federal Electo, Zoé Robledo Aburto podría integrase como Sub Secretario de Gobernación, mientras que Carmen Patricia Armendáriz Guerra, ocupará el puesto de Sub Secretaria de Ingresos de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público y Leticia Bonifaz Alfonzo actual Directora de Derechos Humanos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ocupará una posición importante dentro del gabinete Lopezobradorista. Esto es un reconocimiento a la preparación académica y política de estos chiapanecos…..Terminamos…..Definitivamente el PRD, el PVEM, Partido Movimiento Ciudadano y PANAL, no alcanzaron a cubrir el 3 por ciento de los votos del padrón electoral, están a punto de perder su registro. Los jerarcas a nivel nacional y estatal del partido del Sol Azteca, se han dedicado a lucrar, a negociar espacios, a desaparecer las prerrogativas. Jesús “Chucho” Ortega es uno de los integrantes del CEN de ese partido que más es señalado de aprovecharse de esa posición, los mismos perredistas aseguran que comercializa candidaturas, sin embargo en nuestra entidad se le trata como un “iluminado” a este hampón, insaciable y traidor. Otro oportunista es el dirigente estatal del PRD, el corrupto de Cesar Espinosa Morales. Gracias a estos dirigentes el Sol Azteca está a punto de perder su registro…..De Salida……Otro brutal golpe a la economía familiar. A partir de mañana el precio del gas doméstico se incrementará en un 5.4 por ciento a la tarifa que se cobra al día de hoy. 67 centavos por cada kilo será el aumento por cada kilo de gas lo que ocasionará también incremento en los precios de la canasta básica. El número de mexicanos en alto índice de pobreza aumenta paralelamente a los incrementos de servicios y combustibles que autoriza el gobierno federal, a la perdida de espacios laborales y a la galopante inflación….

