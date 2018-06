Comentando la noticia / Alfonso Carbonell Chávez

Para Ripley ¡aunque usted no lo crea!

Pues la verdad, ya no entendí nada. Porque ahora resulta, que el tema del quinto candidato o séase Fernando Castellanos Cal y Mayor, cuya candidatura fuera declarada en firme por el Tribunal Federal Electoral (TRIFE) máxima autoridad en la materia, en tiempo record ha empezado a mostrar músculo político al abarrotar -literal- las plazas en las que se ha presentado en cada municipio a los que hasta ahora ha visitado. En pasado comentario advertí, que la campaña emprendida por el ex alcalde capitalino con casi un mes de retraso, por el despliegue de personal operativo como logístico en el que no omito la presencia multitudinaria de simpatizantes del partido morado de Enoc Hernández hoy coordinador de campaña del candidato del verde, bueno de la coalición Verde Ecologista, Mover a Chiapas y Chiapas Unido, se presume la presencia del gobierno del estado o de plano las candidaturas de los otros cuatro candidatos a gobernador, nomás no levantan.

Sin embargo, hasta hoy que se sepa, no se han publicado encuestas considerando al quinto elemento en contienda, bueno al menos no de una casa encuestadora prestigiada, por lo que a 16 días de finalizar las campañas y 20 de la elección, no se sabe quién va encabezando la contienda y el margen, es su caso, de ventaja. Es cierto, las que se han publicado hace poco más de un par de semanas, mostraban una ventaja importante entre el puntero de la coalición Juntos haremos historia de Rutilio Escandón, y su más cercano seguidor de Todos por Chiapas Roberto Albores de 15 puntos porcentuales promedio en varias encuestas. Claro que en las redes sociales sobre todo de Facebook, hay quienes publican sondeos de opinión sin ningún rigor metodológico que la verdad, da pena. Así y conforme al encuestador, resultan algunas más falsas que un dólar con valor de 10 pesos, exhibiendo su estulticia por decir lo menos y evidenciando eso sí, su hambre…y de poder también. Así, publicitan que Albores Gleason ¡uta! ya rebaso a Rutilio y ponen en un tercer o hasta cuarto lugar a José Antonio Aguilar, quien a todas luces fue el mejor calificado en el pasado debate. Es cierto que la campaña de Jósean -y lo que se ve no se juzga- ha sido por demás austera y de bajo perfil en redes. Claro que quien lo conoce y sabe de estrategia político-electoral como él, entiende su caminar en la entidad que ha sido como se dice “a ras de piso” y en lugar de hacer grandes concentraciones se va moviendo en varias plazas caminando y tocando puertas y reuniéndose con líderes sociales y dirigentes de sectores, con actos en los que prefiere reunirse con 300 o 500 personas para que su mensaje y contacto sea más cercano y efectivo. Quien en verdad sino fuera por AMLOVE estaría ya sentenciado al fracaso electoral, es el candidato Rutilio Escandón, quien por el efecto Peje, se mantiene a la cabeza en las encuestas últimas conocidas, pero que se aprecia aún con la pasada visita de Andrés Manuel a Chiapas, que Rutilio nomás no conecta con la gente y se advierte una caída libre en la preferencia del voto que arroja la lectura de un voto cruzado el día de la elección; López sí Escandón no.

Por lo que hace al independiente, pues bueno, ahí anda gastando su paga porque ya habría dicho que renunciaría al financiamiento público e incluso, ya ha comprometido su salario en caso de llegar a la gubernatura de donarlo a mujeres empresarias o algo así. Así entonces, considero que el segundo debate será definitorio en las aspiraciones de al menos tres de los cinco candidatos en contienda y cito; Rutilio Escandón, Roberto Albores y José Antonio Aguilar, en que tendrán la oportunidad de reposicionar sus proyectos o de plano, ratificar la fotografía cuya suma de ellas hasta hoy nos dicen que el candidato de Morena Rutilio Escandón, sería el ganador. O bien también, que el priista Roberto Albores pueda remontar la desventaja; e incluso que el frentista Jósean Aguilar, pueda alcanzar al segundo lugar y al final de la contienda el mero día de la elección, pueda cerradamente alzarse con la victoria.

Ah y que creían que se me pasaba el quinto en discordia o quizás como se diría coloquialmente “no haber quinto malo”, ahí está Fernando Castellanos del Verde, quien como lo comenté al inicio, en muy poco tiempo ha logrado levantar, a más de polvareda, expectativas reales o al menos del orden mediático dónde le consideran algunos sectores sociales, reales posibilidades de poder ir escalando del quinto lugar con el que inicio su campaña obvio, a pelearle muy cercano a los punteros en la carrera gubernamental. Por eso insisto, el segundo y último debate de este miércoles será, no me queda la menor duda, definitorio para conocer de forma cabal sobre ¡de qué están hechos los candidatos!, y si aparte de las propuestas que estimo harán, sin caer en la difamación y la diatriba, puedan contrastar personalidades y de tener elementos denunciar violaciones al proceso electoral es decir a la ley presentando las pruebas no solo sus dichos. En fin. Así entonces, no sé para usted pero para un servidor, este proceso ha resultado un verdadero caso para Ripley ¡aunque usted no lo crea! Me queda claro.

Ya de salida (#3de3)

1.- Debo confesar, que he quedado gratamente sorprendido de algunos de los candidatos independientes a los que por cierto, he tenido la oportunidad de entrevistar en Comentando la noticia Expreso Chiapas Tv por Facebook. Así Jorge Martínez, sí ese que quiere que le pongan “Jorge a Tuxtla”, ha sorprendido por su claridez para llamarle a las cosas por su nombre y así, señalar de corrupto al que es corrupto o parásito de la política al que estima y califica lo es, ello claro refiriéndose a sus contrincantes a la alcaldía tuxtleca. Pero igual sorprende por las propuestas hechas que suenan algunas difíciles de cumplir, pero que argumenta sólidamente como la de bachear toda la ciudad en dos años. En fin ya falta poco y como advierte, es una lucha desigual una lucha entre David y Goliat, y sin embargo espera dice, darles duro con un “piedrón” lanzado desde su honda ciudadana. Je…// 2.- Un verdadero personaje resultó ser el famoso Zopi, Raymundo Zenteno, autor de personajes infantiles en Radio Ombligo. Oriundo de Bochil y miembro de una numerosa familia, nos platicó de cómo hubieron de emigrar del rancho a la ciudad en ese entonces Distrito Federal, con la misión de que pudieran estudiar una carrera universitaria. Tlatelolco, ese icónico lugar del país que aún nos duele, fue el barrio y unidad habitacional que les cobijó. Ante la realidad imperante en Chiapas en dónde desde su regreso a la entidad habría incursionado en la literatura, la pintura y por supuesto la radio, decidió y no lo omite, haberse visto afectado por la irracionalidad gubernamental, la actual apunta, decidió no sin meditarlo largamente, lanzar su candidatura independiente al congreso local por el distrito 13 de Tuxtla Gutiérrez. Así y de igual modo remando contracorriente, Zopi nos dice “Mi voz con vos” desde el congreso del estado. Usted amigo lector, tiene la última palabra. Más de lo mismo o el renuevo de políticos ciudadanos…// 3.- Y como Expreso Chiapas, debo reconocerlo, siempre se ha caracterizado por abrirle espacio a todas las voces y hoy en Facebook tv, los independientes han tenido la oportunidad de ofertar a la audiencia de redes sus propuestas. Igual la candidata independiente a diputada local por el distrito 1 de Tuxtla Karen Dianne Padilla, una joven activista de la causa feminista, se planteó la disyuntiva de ocupar un espacio público para darle voz a las mujeres, o bien quedarse a continuar su lucha que siendo permanente, requiere de otros espacios para visualizar su lucha. Así Karen, se propone alzar la voz desde el congreso local para empujar leyes que atiendan los reclamos legítimos de la mujer, no sólo en la incursión política y cargos públicos, sino de aquellas de los sectores más vulnerables que se enfrentan a la desigualdad social y de oportunidades, por el simple hecho de ser mujer y pobre. Al llegar a la entrevista, me sorprendió insisto gratamente porque marca una diferencia puntual entre los políticos clásicos, al llegar sola y su alma. Nada que ver con la parafernalia de otros candidatos. Por cierto Zopi y Jorge también llegaron solos, bueno el segundo con un solo personal de apoyo. La verdad, mostraron gran compromiso, emoción y ganas de hacer bien las cosas. Pero insisto, usted amiga y amigo lector, es quien tiene la última palabra…// ¡Me queda claro! Salu2.

Asociación de Columnistas Chiapanecos, A.C.

