Chismorreo Político / Armando Chacón

Ricardo Anaya estará hoy en la capital chiapaneca

Comenzamos… El diálogo sí funciona. Durante la reunión de trabajo que sostuvo el Secretario General de Gobierno, Mario Carlos Culebro Velasco, con una comisión representativa del Ejido La Pimienta, del municipio de Simojovel, hoy se sabe que hay importantes avances en las gestiones para continuar la segunda etapa del puente vehicular sobre el Río Cuculó, el inicio de la construcción del puente Cuculó II, a cargo de la Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones, y que ya está concluida la carretera entre esta localidad y la cabecera municipal. Previo a este espacio de atención, una de las condiciones de las autoridades fue retirar el bloqueo que sostenían los inconformes sobre el puente Belisario Domínguez, que une a la capital del estado con municipios de la zona Altos, lo cual se cumplió y evitó que se entorpeciera el tránsito. Si algo ha distinguido al Secretario de Gobierno es precisamente el ofrecimiento de diálogo para canalizar por la vía legal las peticiones de los chiapanecos y vaya que ha funcionado, pues en los últimos días ha logrado resolver diferentes problemáticas en los municipios, evitando con ello molestias a miles de chiapanecos, quienes diariamente se trasladan y realizan su actividad productiva, lo mismo en el comercio, turismo, servicios, transporte, quienes tienen derecho al libre tránsito. Hay voluntad de diálogo y de resolver con prontitud las peticiones de los chiapanecos, privilegiando aquellas que se conducen con civilidad, por la vía legal y de manera pacífica, en una política de puertas abiertas que permite mantener la gobernabilidad y la paz social, sin vulnerar los derechos humanos y aplicando la fuerza de la ley sólo en caso necesario…….Continuamos…El candidato a la Presidencia de la República por los partidos PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, Ricardo Anaya Cortés, estará hoy en la capital chiapaneca para desarrollar una agenda donde está considerado reuniones con los diferentes aspirantes a cargos de elección popular “Por Chiapas al Frente”, cerrando con un evento en la Arena Cuesy que está programado a las 5 y media de la tarde. Aquí se concentrará la militancia de esos tres institutos políticos y los seguidores del candidato a la gubernatura José Antonio Aguilar Bodegas y del aspirante a ocupar la alcaldía coneja Paco Rojas Toledo, los dos estarán junto al presidenciable; los candidatos a Senadores María Elena Orantes López y Diego Valera Fuentes también estarán en el templete. Ricardo Anaya llega por primera ocasión a Chiapas en calidad de candidato a la Presidencia de la República, se espera de su parte un buen discurso y la rápida exposición de su proyecto, para que pueda posicionarse en el ánimo de los chiapanecos e impulsar las campañas de los candidatos de esa coalición…..Terminamos…..Bajo advertencia no hay engaño parece decir el magisterio federalizado a los chiapanecos cuando anuncia que harán un paro de labores por tiempo indefinido, a partir del próximo lunes. Durante la Asamblea Nacional realizada en la CDMX, los integrantes del SNTE y de la CNTE acordaron acciones de protesta para obligar al gobierno federal a la reinstalación de la Mesa de Negociaciones, la abrogación de la Reforma Educativa, la reinstalación inmediata de alrededor de 600 maestros que han sido cesados, libertad a maestros que han sido detenidos durante las marchas y mítines, la reconstrucción de las escuelas que sufrieron daños por los terremotos del pasado 7 de Septiembre en Chiapas y el 19 de ese mismo mes en la Ciudad de México y la zona metropolitana, para que la educación siga siendo laica y gratuita y para demostrar el rechazo total a los nuevos libros de texto que la Secretaria de Educación tiene preparados para repartirlos durante el próximo ciclo escolar, ya que tienen contenido para adultos. Las acciones de protesta serán a nivel nacional, en nuestra entidad se iniciará con una marcha que saldrá a las 9 de la mañana del 4 de Junio del parque Chiapasionate y concluirá en el parque central de Tuxtla Gutiérrez, donde se plantarán indefinidamente. Otras acciones de presión será bloqueo de calles y carreteras. El ciclo escolar terminará a finales del próximo mes lo que significa que los alumnos no concluirán el programa académico, no presentarán exámenes. Chiapas seguirá siendo el primer lugar en atraso en materia educativa. ¿Esto no será parte del proceso electoral?, muchos candidatos oportunistas se aprovecharán de esta situación y respaldarán este movimiento magisterial….De Salida…. ¿Cuantos maestras y maestros aparecerán en las boletas electorales?…

