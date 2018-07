Comentando la noticia / Alfonso Carbonell Chávez

El reino de muy muy lejano

Pues algo así está sucediendo, sí cómo ese reino de la película “Sherk” el ogro bueno, que no siendo el príncipe esperado, fue finalmente el que rescató a la princesa que estaba prisionera en el castillo resguardado por un dragón que resultó dragona. Pero porqué la cita del filme, pues, por la simple razón que el “ogro” bien podría ser el electo presidente Andrés Manuel López Obrador, el dragón nada menos que el PRI resultando entonces que México, no es otro que la princesa secuestrada. Y tal parece que llevar a la princesa hasta el reino de muy muy lejano, al presidente moreno que lo será constitucional hasta el 1 de diciembre, estos largos cinco meses que hay de distancia del día de la elección a la toma de protesta, no sólo les está resultando lejano sino realmente complicado y en algunos temas, verdaderamente desastroso. Paso a explicarme.

Resulta que Don Andrés, ante la inminente retirada del presidente Peña Nieto, no sé sí de manera pactada o no, lo que sí, es que tanto el propio López Obrador como buena parte del que será su gabinete, son quienes están marcando la agenda del país cuestión que sin dudarlo tiene sus ventajas, pero de igual forma y está visto, muchas dificultades ya que los posicionamientos hechos públicos y decía con aún un largo trecho por andar, ya han empezado a generar entre un sector de población y claro de los opinadores profesionales, muchos por cierto plenamente identificados con el actual régimen, que al verse en riesgo sus privilegios en un gobierno austero como el anunciado, no van a dejar la “plaza” (literal) sin dar la batalla. Y ello no se reduce a la opinocracia en los medios, sino se ve y se siente desde los otros poderes como el legislativo y judicial, que en voz de sus integrantes actuales ya han manifestado su desacuerdo con el tema de la reducción de sueldos o dietas y que ahora se suman de manera indirecta, otras instancias autónomas de gobierno como el propio INE, pero no manifestando su rechazo a este tipo de medidas empero sí, yéndose a la yugular del propio Andrés Manuel y de Morena, acusándolos de realizar operaciones fraudulentas mediante un Fideicomiso promovido para recaudar fondos a favor de los damnificados del sismo del 19 de septiembre, y que según evidencias presentadas por el mismo INE (ojo no la Fepade) muestran a un grupo de personas realizando depósitos y retiros de dicho fideicomiso. Por esta razón, Morena fue multado con 179 millones de pesos; pero el daño moral infligido al autor de la “honestidad valiente” hoy presidente electo, insisto fue el principal móvil del INE y Hacienda del ex candidato Meade. Queda claro que no digieren la derrota. Cuestión que desde mi percepción, todo entra dentro de una misma estrategia de desgaste del partido sí, pero con las baterías apuntando al presidente electo de la república Andrés Manuel López Obrador.

Por ello el título y la referencia sarcástica que trata de plantear la escena, eso sí, como la de una película de amor, intrigas, lealtades y traiciones. Pero también de héroes que son juzgados sin siquiera conocerlos y que como a Sherk, lo juzgan por su apariencia no por su bondad y sus nobles intenciones. Pero ya ven, México estuvo esperando siempre a su salvador y aunque no fue un “príncipe azul”, sí fue un hombre del pueblo al que acusaron repetidamente ser un “peligro para México”. Y ya ven, la princesa se enamoró de él. Así entonces; el reino de muy muy lejano llamado país, ya está a la vuelta de la esquina. Me queda claro.

Ya de salida (#3de3)

1.- Rutilio Escandón Cadenas, gobernador electo de Chiapas, al parecer no se ha querido meter en camisa de once varas y mejor se la pasa campechanamente. Por ahí se le ha escuchado declarar; que el turismo será una prioridad para el desarrollo de la entidad. E incluso ha sido enérgico cuando declara que en su gobierno, ni compadrazgo ni amiguismo mucho menos nepotismo, así como que va a combatir la corrupción y habrá cero impunidad. Igual que será un gobierno austero y que se reducirán los sueldos de la alta burocracia. Pero a diferencia del electo presidente de México Andrés Manuel López Obrador, Escandón Cadenas no dice cómo lo piensa hacer ni tampoco con quiénes piensa gobernar. Pero hasta aquí todo bien, lo que sí no alcanzo a distinguir, es la personal propuesta del gobernador electo que, aunque mínimo, marque diferencia con el presidente electo. No dudo que tenga ideas propias para una problemática propia y diferente como las tiene Chiapas. Seguiremos esperando porque de palabras y promesas ¡ya estamos hartos!…// 2.- El tema electoral en Chiapas, pese a que la elección ya cumplió tres semanas, no deja de ser tema. Así el propio Consejero presidente del IEPC Oswaldo Chacón Rojas, ya salió a declarar que esta se encuentra en su fase de litigio en tribunales. Insisto sigue develando acciones de desaseo político lo menos, cuando no rayando en verdaderos delitos electorales. Un tema que no sorprende la verdad pero que abona a la indignación generalizada, es la burda imposición de un par de candidatos a la diputación federal, que debiendo ser para indígenas precisamente de esos distritos “i n d í g e n a s” se reconoce, con una mano en la cintura el gobernador Velasco tuvo la osadía de ordenar se bajaran dos candidatos de estos distritos, para poner a dos de sus más cercanos colaboradores y cómplices del desastre estatal como son Roberto Rubio, turbio personaje a quien se le reconoce haber hecho y desecho en su paso por la secretaría Técnica de gobierno y el otro “mago” de las finanzas públicas Humberto Pedrero, que fungió en Hacienda del estado desapareciendo cantidades millonarias del erario y que ahora tienen a varios sectores de la sociedad en franca quiebra. Y Manny Walker, tan campante ¡Ta bien que nos pase me cae!…// 3.- Hace unos días en el programa Comentando la noticia que conduzco en Expreso Chiapas tv vía Facebook, en un ataque de ocio puro, reconozco, me referí al tema del gobernador interino de la entidad mismo que habrá de fungir en sustitución del actual Manuel Velasco Coello, quien se irá al Senado. Digo si otra cosa no sucede. Entre los nombres que mencioné están el del actual presidente de la mesa directiva del congreso Sir William Ochoa, cuestión, les digo, no podrá ser ya que siempre sí agarró hueso en la Cámara federal de diputados. Descartado…ajá. Otro fue el Senador Luis Armando Melgar, quien hasta dónde se sabe no agarró ni un resfriado. Aunque ya se dice que vendrá como director de CFE. Doble ajá. También señalé al recién nombrado secretario de Desarrollo y Participación Social (Sedepas) Enoc Hernández, aunque a muchos opinadores locales les parezca una broma de mal gusto, no veo por qué no, Manuel quien en todo tiempo le ha demostrado amistad y cercanía y éste lealtad al cien incluso a costa de su desprestigio personal, no se vaya a decantar por él. Que no me vengan los críticos de coyuntura a decir que son chaquetas mentales. Lo que sí deberían hacer y no es consejo, es dedicarle en sus espacios la crítica al actual gobierno, desde Velasco Coello hasta Hernández Cruz. Bueno del personaje que hasta hace un mes y ahora gobernador electo les merecía su crítica descarnada. No se anden por las ramas. Bueno ya hasta hay quienes apuestan doble contra sencillo, que el próximo gobernador interino será Fernando Castellanos. ¿O no?…// ¡Me queda claro? Salu2.

