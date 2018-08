Esta semana estuvo en Chiapas Ulises Ruiz Ortiz quien fuera gobernador del Estado de Oaxaca de Juárez en los años 2004 al 2010, fue recibido en el Bunker de obsidiana y al ritmo de marimba dio una larga entrevista a un medio chiapaneco, donde la temática fue la estrepitosa derrota electoral del PRI en la pasada elección, su opinión acerca del nuevo gobierno que encabezará López Obrador, su relación con Pepe Murat, a que se debe su visita en Chiapas, así también el que es lo que podemos esperar del Partido Revolucionario Institucional quienes ahora tendrán que resurgir de las cenizas de manos de Claudia Ruiz Massieu.

“Siempre en el ojo del huracán durante su gobierno en Oaxaca, ahora Ulises Ruiz pretende ser el salvador del PRI nacional”

“Recorriendo el país, hablando con militantes, simpatizantes y cuadros del partido donde presentaron una propuesta a la actual dirigente nacional del PRI Claudia Ruiz Massieu, para que ahora que sesione el consejo político nacional y elija a quien va a concluir el periodo del sonorense Manlio Fabio Beltrones el cual concluye en agosto del 2019, van a tener una presidencia sustituta de un año, se pudiera construir una presidencia de transición ya que para los cuadros realmente priistas señalan que quienes estuvieron al frente de la campaña presidencial no tienen ciertamente la legitimidad para conducir los cambios que el PRI requiere, por eso no se incorporó directamente a la campaña de MEADE ya que en el 2016 cuando perdieron 12 de 16 gubernaturas enviaron un documento y lo hicieron público para que el dirigente del PRI se eligiera en base a la consulta a militantes y simpatizantes, de acuerdo al padrón que estaba levantado en el INE porque ahora no sabemos cuánto somos, donde estamos y quienes somos diría Luis Donaldo Colosio en otros tiempos…” afirmaba el sexagenario priista del sureste.

Pero cual es la finalidad de todo este movimiento: “En si lo que queremos nosotros -señalaba el oaxaqueño- que se construya una dirigencia de transición, que de confianza a la militancia del partido, que se va a nombrar ahora o que va a nombrar el Consejo Político Nacional, en próximos días, es la que va a conducir el proceso de elección del dirigente nacional durante cuatro años, misma que arrancará el 2019, por eso en primer lugar estamos en la mejor disposición de sentarnos con Claudia, con los dirigentes del PRI para hablar de nombres y quien pudiera encargarse de la presidencia y segundo los estatutos dicen que se debe lanzar la convocatoria seis meses antes de la toma de posesión del nuevo dirigente nacional, por ello estamos pidiendo que se lance esta convocatoria en el mes de febrero, que se acuerde el lanzamiento de esta convocatoria en el mes de febrero y de esta manera arranque el proceso hacia la dirigencia nacional de cuatro años”.

Aquí la pregunta seria si ya hay alguien que quiere ese puesto, si están en disposición de renovar y reestructurar al nuevo PRI, si hay alguna lista de posibles candidatos para este puesto ya que entre los algunos otros requerimientos y expectativas de los añejos priistas afirman: “obviamente si hay, lo único que estamos pidiendo que sea consulta abierta, que se instalen urnas en todo el país y que sean los militantes quienes decidan en las urnas al dirigente nacional, estamos pidiendo reglas sin dados cargados, equidad en la contienda, para que los priistas elijan con toda tranquilidad al nuevo dirigente nacional”

Pero todo lo anterior ocupa a que el darse todas estas condiciones Ulises Ruiz tiene toda la intención de registrarse como candidato a la Dirigencia nacional del PRI, para el periodo 2019-2023 ya que la de transición 2018-2019 seguramente el Consejo Político Nacional la va a nombrar, por lo que él estaría gustoso de ir a la contienda no sin antes lograr que se abra el proceso, y que se fijen reglas claras, y que conduzcan este proceso gente imparcial, gente del partido pero garanticen en todo momento la imparcialidad, en la contienda ya que a estas alturas del camino hay resistencias a abrir el partido, no quieren que los militantes decidan a la nueva dirigencia nacional, ya que el próximo dirigente que se va a elegir por cuatro años, convoque a la asamblea nacional, que en esta asamblea es donde se revisa el PRI en todo, estatutos, reglas de operación, formas de elección, del cual Ruiz Ortiz ya tiene una propuesta interna, solo es cuestión de llegar.

Así mismo afirmo que el pugno en contra del nombramiento del candidato presidencial del tricolor José Antonio Meade Kuribreña, porque no estuvo de acuerdo en su elección, por los dados cargados, donde hay videos de su participación en Campeche donde compartió su postura con el priismo, estando en contra de la apertura de los candados y donde defendió su postura que en el PRI tienen hombres y mujeres que podrían representarnos y si eran militantes del partido.

De todo lo anterior podemos desentrañar que existe un conflicto de intereses que hay entre los priistas, ante el resquebrajamiento de este en todo el país, las mafias de poder internas, recordemos la anécdota cuando Roberto Albores Gleason cerró el acceso por impuntuales al Consejo político Estatal en conocido salón al poniente de la ciudad, donde dejo con la puerta en las narices a la mismísima Arely Madrid Tovilla icono del priismo Chiapaneco y a Willy Ochoa, quienes se inconformaron ante la nacional y que estos hicieron mutis, dejándose venir un delegado nacional ante las disputas y nombrando a Mata Tigre cono juez de los conflictos estatales del tricolor. Eso No es nada con lo que se está viviendo y se vislumbra por la dirigencia nacional del Priismo, que como dice no van por la dirigencia de transición apuntan a la grande para decidir quién será en unos años en candidato a la presidencia de la república y los destinos de todos los priistas de México.

Ulises Ruiz no dejo buenas cuentas en Oaxaca, pero eso sus paisanos debieron juzgarlo ya, en lo que compete a los priistas, está en ellos darle su confianza o rechazarlo de primera mano sabiendo que puede reconciliar al priismo nacional o sumergirlos en la más profunda desesperanza y hacer que el partido de las mayorías no resurja ya en las próximas elecciones. Difícil destino, habrá que buscar un extraordinario capitán que lleve al barco a buen puerto.

LINTERNA LITERARIA. – “A petición del mar”

A petición del mar escribo como el que por primera vez se ve las manos y tiene sed y bebe golondrinas no dejo más huella que la de mis pies en la arena del mundo porque como nací pájaro crecí árbol. y llegué camino sólo tuve la vecindad del viento su puerta su morral

su tinaja de agosto juegos hermanos abuelos (con su tos y todo) tíos novias y padres morenos diariamente resbalándoles el sol para el maíz (por eso recuerdo siempre alegría de camisa rota y corazón alrededor) pero los juegos se quedaron en las calles después las novias en las cartas y un día los abuelos nos vistieron de negro y el pueblo en fin partió en caballo hacia el recuerdo qué queda, pues, entonces sino siempre el viento y sus historias y nuestra espalda con su dolencia de estaciones y unas ganas inmensas de retornar quién sabe a dónde.

Joaquín “Quincho” Vásquez Aguilar.

VA DE ANÉCDOTA.- PATROCINIO Y AMBAR “Un ejemplo de esos exabruptos lo vivió el cartonista Enrique Alfaro Santos, quien era diseñador de Ámbar. En una ocasión en que faltaba material para completar la edición del semanario, insertó una de las caricaturas que había hecho para un libro inconcluso de humor negro. “Debido a que el semanario se imprimía en Oaxaca, Alfaro tenía que cerrar la edición los viernes, para que el lunes lo estuviera distribuyendo, después de un viaje fatigoso de ocho horas de ida y ocho horas de regreso de la antigua Antequera. “Cuando estaba de vuelta con los ejemplares, se enteró de que el gobernador había realizado cambios en su gabinete, y él, sin saberlo, había incluido en la primera plana de Ámbar un cartón donde un político con un anzuelo pescaba en una taza de baño. El titular era todavía más explícito: “Gabinete en formación”. “Patrocinio González Garrido llamó a los directivos de la publicación para reclamarles el ultraje y externarles su deseo de hablar con el autor de la caricatura: “No fui- señala Enrique Alfaro-, porque no me habría creído que el cartón no tenía nada que ver con lo que había anunciado el lunes por la mañana, y que implicó la remoción de algunos de sus funcionarios. (Entrevista, 24 de julio de 2006).

Sarelly Martínez.

Oficio Político. – El presidente Enrique Peña Nieto acompañado de su esposa Angelica Rivera de Peña, arribaron este viernes a la ciudad de Tapachula a fin de inaugurar junto al gobernador del estado Manuel Velasco Coello, el Hospital 120 camas, que entrara en funciones en 10 dias, por lo que una vez inaugurado el nuevo Hospital Regional de Tapachula, fue nombrado director general el doctor Esaú Guzmán, lo cual es una excelente noticia.

Finalmente: “Reto a quienes puedan probar una sola de las canalladas de las que me acusan, que las prueben, soy un hombre íntegro y entregado a Chiapas, los crímenes y delitos de los que me acusan se investigaron (…) quienes me señalan sin razón son unos canallas”, lo dijo Patrocinio González Blanco Garrido. Nos vemos en el próximo Café Avenida, en el mismo lugar y con la misma gente, sin olvidar que No es Nada Personal. Envíenos sus comentarios a CAFETOMANA2014@outlook.com

Te recomendamos visitar nuestra sección de las notas más leídas AQUÍ

Vista nuestra home page AQUÍ

RECUERDA: Síguenos en nuestros perfiles de redes sociales, aquí todo el día generamos información oportuna y en tiempo real:

>TWITTER: @entiemporealmx

>PIN DE BLACKBERRY: 2B46B819

>WHATSAPP: 9616587405

Este número de WhatsApp NO tiene relación con la nota y pertenece al portal de ETRNoticias.mx