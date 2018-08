Pues eso de revivir dinosaurios tricolores, como que no lo vemos del todo bien para un Andrés Manuel quien ahora anda de redentor y cual mesías, ha ungido a Manuel Barlett Dìaz con el nombramiento de ser el nuevo titular de la Comisión Federal de Electricidad, si tener más mérito que algún acuerdo interno pero muy interno, y algunas defensas en tribuna de la Cámara Alta acerca de la Reforma Energética, con lo que para el Peje cumple con los parámetros requeridos para que sea este el optimo candidato a tan ilustrísimo puesto. No negamos su extensa experiencia con más de medio siglo dentro de la estructura burocrática de altos mandos en el país, pero de eso a ser un fregón en la materia no lo creo, más bien podría ser un chivo expiatorio para que el entregue a Ochoa Reza anterior titular de la CFE por malas cuentas en su administración, pero si parte de los acuerdos con EPN ha sido no hacer nada contra quienes lo apoyaron en el poder, seguimos con el resquemor de indagar más acerca de tan controvertido tema.

Aun así, todas las especulaciones nos podrían llevar a muchas hipótesis, pero esta claro que al señor Barlett debieron darles el apoyo a los ancianitos, a los programas asistenciales que favorecerá a la senectud que adora a Lòpez Obrador, o alguna otra dependencia que no urgiera la buena visión y entrega de un funcionario con la fuerza y ganas para sacar el proyecto de nación adelante. No podemos dejar de percibir que Andrés Manuel se ha vuelto demasiado bonachón o bueno así ha querido dejarse ver.

La opinión de nuestro virtual presidente de México, acerca de la Comisión Federal de Electricidad es que: “Desde hace tiempo se ha querido desmantelar por completo la CFE. Hace 20 años éramos autosuficientes en generación de energía eléctrica. La CFE producía toda la energía que consumíamos; ahora, la CFE compra la mitad de la energía eléctrica que consumimos, y se paga muy caro porque se están entregando subsidios a las empresas que le venden a la CFE”. Es un dato que sorprende sin duda.

Ahora lo asombroso es que AMLO defendió a Bartlett de quien dijo “es la persona idónea para CFE, pues lleva muchos años defendiendo la industria eléctrica nacional, lo anterior por las diversas criticas desatadas por tal nombramiento”. El virtual presidente electo respondió las críticas protegiendo a capa y espada a su tocayo, pues consideró que su experiencia pesa más que su pasado en el PRI. También abundo: “Respeto mucho sus puntos de vista, pero el licenciado Bartlett desde hace mucho ha estado defendiendo la industria eléctrica nacional y por eso decidí proponerlo para (que sea) el director de la Comisión Federal de Electricidad”, además “Se debe tomar en cuenta que él ya fue secretario de Gobernación, de Educación Pública, y ha estado defendiendo la industria eléctrica cuando menos los últimos 15 años”.

Al parecer las decisiones de Andrés Manuel no se discuten y aunque no le parezcan a su equipo de transición y gente muy cercana como Tatiana Clouthier, quien fue coordinadora de campaña de López Obrador, consideró que Bartlett no era la mejor opción para dirigir la CFE, pero señaló que no por este nombramiento “ya se acabó el país”, “Creo que había mejores opciones, y que una persona que no sea bien recibida, no quiere decir que ya se acabó el país”.

Ahora el recién nombrado se defiende de las criticas señalando: “Es absurdo que me persigan 30 años después; todos sabemos que Salinas, Calderón y Ceballos hicieron el fraude… No se cayó ningún sistema eso fue una invención de ellos para ocultar que ellos quemaron los paquetes electorales. La caída del sistema es una metáfora y tampoco seré chivo expiatorio de nadie”

Finalmente: "Las dudas acerca de la caída del sistema aquel julio de 1988 nunca desaparecerán" lo dijo Manuel Barlett Dìaz.

