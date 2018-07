El populismo es la tendencia política que dice defender los intereses y aspiraciones del pueblo, bandera del morenísmo actual que se refrendo en las urnas por el pueblo mexicano, es una palabra que se escucha muy bien en cualquier discurso, promete y halaga, pero cuando el populismo se vuelve una realidad hay de tres sopas los que siempre estarán inconformes, los que siempre creerán en él y los que se están decepcionando de él.

“El Gran Proyecto de Nación, que pretende echar a andar el nuevo presidente de México, parece ser que no ha sido aceptado positivamente por la mayoría de los mexicanos”

En ese proceso andamos, no ha llegado el primero de diciembre cuando Andrés Manuel López Obrador se declare oficialmente presidente de la República mexicana y ya vemos moros con tranchetes, en lo que viene siendo sus ideas que coronaron al movimiento de Regeneración Nacional. Si bien estas mismas ideas a muchos les gustaron a otros y están perjudicando por eso a 20 días del proceso electoral las ven mal, pero todo cambio es necesario y en esta democracia no será la excepción. Hoy en día habrá que esperar los resultados de la implementación de esas reformas para que los mexicanos veamos si funciona o no.

Una cosa es que ejercimos nuestro derecho al voto y otra que hayamos votado o no por el movimiento de regeneración nacional con su candidato presidencial y salvo sea la instancia aprobáramos su proyecto de Nación, entonces ahora que tenemos que cambiar las cosas, pareciera ah doc el dicho “ya ni llorar es bueno” y si estuvieron o no de lado correcto de la historia pasa a segundo plano, ya que lo que debemos precisar es el beneficio de cada uno de los mexicanos.

Que no pondere el desencanto que aún no ha comenzado esto, al menos habría que darle la oportunidad como a todos y nosotros mismos juzgar con hechos las prácticas demagógicas que se certificaron en las urnas.

Este termino “El populismo” puede percibirse como una amenaza por ello el temor de que López Obrador llegara a ser presidente de México, con el argumento “seremos el próximo Venezuela” hemos temido que las cosas lleguen a tal grado que no puedan superarse y México se convierta en un lugar donde no podamos vivir. Pero no hay nada que temer, las cosas iran a su paso y hoy por hoy veremos la cuarta transformación de Mèxico.

En efecto Andrés Manuel López Obrador ya ha publicado los 50 lineamientos con los que echara andar su nuevo gobierno con lo que pretende combatir la corrupción y la aplicación de una política de austeridad republicana.

Lo anterior lo anuncio en Conferencia de prensa, para que se aplique lo que decía el presidente Benito Juárez que el funcionario aprenda a vivir en la justa medianía entre los que se destacan: “1) Se reformará el Artículo 108 de la Constitución para agregar que el Presidente de la República en funciones puede ser juzgado por delitos de violación a las libertades electorales y por delitos de corrupción 2) Se suspenderán por completo fueros y privilegios para funcionarios públicos. 3) Se reformará la ley para considerar delitos graves el tráfico de influencia, la corrupción, la asociación entre funcionarios y particulares para cometer fraudes a la hacienda pública, el robo de combustibles y el fraude electoral en cualquiera de sus modalidades; las penas no permitirán al inculpado la obtención de la libertad bajo fianza. 8) El Presidente de la República ganará menos de la mitad de lo que recibe el presidente Enrique Peña Nieto, sin ningún tipo de compensaciones.9) No se comprarán vehículos nuevos para funcionarios. 11) No habrá más de cinco asesores por secretaría. 12) Solo tendrán secretarios particulares los secretarios o equivalentes.13) No habrá bonos ni otras canonjías, el salario será integral. 14) Se limitarán los viáticos al mínimo. 16) No se viajará al extranjero sin autorización del secretario y la partida se reducirá al mínimo.17) Se cancelarán fideicomisos o cualquier otro mecanismo utilizado para ocultar fondos públicos y evadir la legalidad y la transparencia. 18) Nadie tendrá guardaespaldas, solo los encargados de la seguridad. 20) Se suprimen todas las estructuras y programas duplicados (oficialías mayores, oficinas de prensa, publicaciones, defensorías jurídicas, compras, contraloría interna y otras) y estas funciones o programas se centralizarán en una sola unidad o coordinación, dependiente de la secretaría relacionada con los asuntos en cuestión. 21) Se reduce toda la estructura de confianza en un 70 por ciento de personal y del gasto de operación. 22) Se bajan los sueldos de los altos funcionarios públicos a la mitad de quienes ganan más de un millón de pesos anuales, de manera progresiva; pero lo ahorrado debe significar el 50 por ciento del gasto actual. 23) Nadie podrá utilizar aviones o helicópteros privados. Se venderá la flotilla de aviones y helicópteros. Solo quedarán los destinados a la seguridad, la protección civil y los que se ocupen para enfermos. 24) Se cancelarán las pensiones a los expresidentes de la República. 25) No se utilizarán vehículos y otros bienes públicos para asuntos particulares”.

Y si para algunos los primeros apartados resultan radicales veamos los siguientes para completar los 50 lineamientos: “26) No podrá contratarse a familiares 27) Los trabajadores de confianza laborarán de lunes a sábado y, cuando menos, 8 horas diarias. 29) Se reducirá en 50 por ciento el gasto de publicidad del gobierno. 30) Los funcionarios de Hacienda, Comunicaciones, de Energía y de otras dependencias, no podrán convivir en fiestas, comidas, juegos deportivos o viajar con contratistas, grandes contribuyentes, proveedores o inversionistas vinculados a la función pública. 32) Ningún funcionario, sin causa de emergencia, podrá ordenar cerrar calles, detener el tráfico o pasarse los altos o estacionarse en lugares prohibidos. 35) Sólo tendrán apoyo de choferes los secretarios y subsecretarios. 37) El Estado Mayor Presidencial se incorporará por completo a la Secretaría de la Defensa y se ocupará de tareas de protección de espacios públicos, instalaciones estratégicas y de la seguridad de los mexicanos. 38) La residencia oficial de Los Pinos pasará a formar parte del Bosque de Chapultepec y se convertirá en un espacio para el arte y la cultura. 40) Se cancelará toda labor de espionaje o intervención telefónica que afecte el derecho a la privacidad de las personas; el sistema de inteligencia del gobierno estará sólo dedicado a la prevención de delitos y al combate a la delincuencia. 41)Se cuidarán los bienes de la oficina a disposición de servidores públicos para proteger el patrimonio colectivo. 42) Se evitarán gastos de oficinas innecesarios y se ahorrará energía eléctrica, agua, servicios telefónicos, de internet, gasolinas y otros insumos pagados por el erario. 43) Se tratará con amabilidad a los ciudadanos en las oficinas públicas y en cualquier lugar, aceptando con humildad que ellos son los mandantes de los servidores públicos. 44) Las compras del gobierno se harán de manera consolidada; mediante convocatoria, con observación ciudadana y de la oficina de transparencia de la ONU. 45) Los contratos de obra del gobierno se llevarán a cabo mediante licitación pública, con la participación de ciudadanos y de observadores de la ONU. 47) Ningún funcionario público podrá recibir regalos, cuyo valor exceda los 5 mil pesos. 48) No se autorizará la contratación de despachos para elaborar proyectos de ley, planes de desarrollo o cualquier tipo de análisis y recomendaciones que puedan hacerse con el trabajo y la capacidad profesional de los servidores públicos. 49) En las relaciones comerciales o financieras con empresas internacionales se dará preferencia a los originarias de países cuyos gobiernos se caractericen por su honestidad y castiguen, no toleren las prácticas de sobornos o de corrupción. 50) Se revisarán los contratos suscritos con empresas nacionales o extranjeras que se hayan otorgado mediante el influyentismo, la corrupción y causen daño a la hacienda pública. En caso de anomalías que afecten el interés nacional, se acudirá al Congreso de la Unión, a tribunales nacionales e internacionales; es decir, siempre nos conduciremos por la vía legal. No actuaremos de manera arbitraria ni habrá confiscación o expropiación de bienes.

Ante la lectura tacita de cada lineamiento podría augurarse que su cumplimiento tal no será certero y pudiera caer en el error, pero si ven con detenimiento esto es lo que siempre dijo Andrés Manuel acabar con la corrupción, quitar los privilegios y por ende mejorar los ingresos de los mexicanos, ahora bien también hay que aclarar que las cuestiones como el asistencialismo son practicas que han durado por muchos años tendrán que cambair y todos deberemos aprender a ser austeros, pero ante estas primeras practicas anunciadas por ejemplo con ministros de la suprema corte, jueces y magistrados ellos mismos saltaron al negarse a rebajarse el sueldo. Una cosa es que el nuevo presidente entre ganando menos desde un inicio y otra que quienes están acostumbrados a ganar 650 mil pesos solo pretendan quedarse con 100 es una ofensa, pero para los mexicanos, quienes sufren los embates de la pobreza y los privilegiados tienen el como defenderse, por ello la doctrina morenista postula la austeridad, misma que aprobaron los votantes el 01 de julio.

Finalmente: “Tener remuneraciones y condiciones de retiro razonables y dignas, que les permitan tener la humana tranquilidad para reflexionar sus análisis y decisiones sin presiones ni internas ni externas que doblen la vara de la justicia” lo dijo el Ministro Luis María Aguilar Morales. Nos vemos en el próximo Café Avenida en el mismo lugar y con la misma gente, sin olvidar que No es Nada personal. Envié sus comentarios a CAFETOMANA2014@outlook.com

