Ensalada de grillos / Ciro Castillo

Reacomodos

La entrada de Fernando Castellanos Cal y Mayor a la contienda electoral por la gubernatura de Chiapas cambió el escenario electoral en lo que resta de la campaña y, por supuesto, el primero de julio, día de la elección.

Aunque el ex munícipe de Tuxtla Gutiérrez haya entrado “a punta de martillo”, vía el Tribunal Electoral del Estado de Chiapas (TEECh), y todavía podría ser impugnado en los tribunales federales, hasta hoy es un hecho que aparecerá en la boleta electoral.

Un consejero del IEPC, entrevistado por el reportero Carlos Díaz, confirmó lo que muchos se habían estado preguntando.

Una vez que Fernando Castellanos fue avalado por el Tribunal Electoral y el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) le entregó su registro, no hay forma de que quede fuera de la boleta electoral, de acuerdo con lo dicho por el consejero Gilberto Batiz García; aún cuando todavía sea impugnado, explicó.

El sábado 26 de mayo era el día para que el IEPC ordenara la impresión de las boletas que se utilizarán en los comicios del primero de julio, que se antojan los más reñidos de la historia.

“Se pueden dar las sustituciones que tienen derecho por ley hasta 20 días antes, pero con la advertencia que aquellas que hicieron hasta el día 26 son las que iban a impactar en la boleta”, refirió el consejero.

Tal y como quedó evidenciado con sendos eventos en Tuxtla Gutiérrez y San Cristóbal de Las Casas, una vez que Fernando Castellanos recibió el documento que lo avala como candidato, puede comenzar a hacer campaña abiertamente.

“Con dicha aprobación existe todo el derecho para que Fernando Castellanos inicie campaña política y pueda obtener los recursos de prerrogativa que le corresponde como candidato a la gubernatura”, explicó.

ENOC HERNÁNDEZ, COORDINADO DE CAMPAÑA

La “ola morada”, del partido Mover a Chiapas, liderada por Enoc Hernández Cruz, está ahora del lado de Fernando Castellanos Cal y Mayor.

Pese a que el “ropa caliente” se declaró seguidor de Andrés Manuel López Obrador en la contienda nacional, en el caso de Chiapas hará equipo con Castellanos Cal y Mayor, quien ni tardo ni perezoso, expresó en las últimas horas su intención de nombrarlo coordinador general de campaña.

No es de ahora que hemos dicho que a Enoc Hernández, dos veces alcalde de San Cristóbal de Las Casas, se le debe reconocer el “tesón” mostrado en la construcción del partido Podemos Mover a Chiapas.

Si, como critican, a Enoc Hernández lo financiaron para empujar a este partido político, otro en su lugar se hubiese quedado “tirado en la hamaca” y esperando un milagro.

Él, en cambio, comenzó a caminar todo el estado y por esa razón no es casualidad que ahora Fernando Castellanos lo quiera al frente de su “remolino” político, el cual tiene que avanzar rápido pues navega a “contrarreloj”.

Mover a Chiapas tiene unos 350 mil afiliados e inscribió 120 planillas a presidentes municipales con posibilidades reales de ganar en al menos 40. En 2015, con solo 9 veces de haberse constituido como partido logró 10 alcaldías y 3 diputaciones locales. Son números nada despreciables.

EMPUJÓN A ROBERTO ALBORES

Este fin de semana estuvo en Comitán el dirigente nacional del PRI, René Juárez Cisneros, un “colmilludo priísta” que seguramente sabe que le ha tocado bailar con la más fea.

Pese a que han activado toda la maquinaria electoral (si no me cree solo voltee a ver los casos Nestora Salgado, en Guerrero y Karime Macías, en Veracruz), el ex gobernador guerrerense sabe que están caminando cuesta arriba.

No es, como también ya hemos platicado, que José Antonio Meade Kuribreña sea un mal candidato; el problema es que el ex secretario de Hacienda, hasta hace unos meses no era político, sino funcionario público. Es obvio, como era de esperarse, que al candidato externo del PRI le ha costado moverse entre el “lodazal” de la política mexicana, peor aún en tiempos electorales.

En fin, nuestro comentario es que, René Juárez estuvo en Comitán para dar un espaldarazo a Roberto Albores. Negó que haya la intención de una declinación, aunque sabe que el panorama es completamente sombrío y complejo. Son momentos de reacomodos…

